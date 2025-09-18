PEC silencia sobre eleições

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O assunto político do momento, em todo Brasil e, naturalmente em Sergipe, é a chamada PEC da Blindagem ou da Corrupção Política, que propõe mudanças profundas na forma como parlamentares podem ser investigados ou punidos. Apesar dos votos contra a aprovação da PEC, ela agrada a todos os detentores de mandatos – da esquerda, centro ou direita – porque ela limita, e até impede, à ação da Justiça, para investigar deputados e senadores suspeito de crimes pela prática de corrupção. Ficará mais fácil “meter a mão no dinheiro”. Com a PEC determina autorização do Congresso para que o STF possa abrir processos criminais contra parlamentares. Na realidade a PEC dá um freio na ação do Supremo, principalmente, de apurar possíveis crimes aos detentores de mandato.

Com a PEC retorna a votação secreta para decidir sobre prisões em flagrante por crimes inafiançáveis, aplicação do foro privilegiado para presidentes de partidos políticos e prazo de até 90 dias para o Congresso decidir se autoriza o processo. Se não decidir, a ação processual segue automaticamente. Bom para todos que carregam mandatos e mesmo partidos que orientaram voto contra vibram com o que consideram de segurança jurídica para os seus integrantes. Juristas e entidades como o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral alertam que a PEC representa um risco à democracia, pois pode favorecer a impunidade e enfraquecer o combate à corrupção. Até mesmo há quem diga que a transforma o Congresso em um escudo político, dificultando investigações de crimes como desvio de verbas e corrupção com uso do dinheiro público.

Em razão disso, percebe-se absoluto silêncio em relação a candidaturas para as eleições de 2026, porque a PEC acabou por engolir todos os projetos e táticas eleitorais, o que passará a acontecer depois do carnaval, quando os blocos sairão à ruas e ficarão até a decisão das chapas e a realização do pleito, em outubro de 2026. O governador Fábio Mitidieri, já há algum tempo, trata sobre política com excessiva discrição, assim como fazem os senadores que disputarão a reeleição, como Alessandro Vieira (MDB) e Rogério Carvalho (PT). A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), já insinuou que pode disputar o Governo, mas ouve conselhos de aliados que “é temeroso deixar a Prefeitura no mês de abril” e não tratar mais no assunto. O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), que também se insinuava a isso, está em silêncio e a opinião de vários políticos de sua cidade, ele perdeu espaço e preferiu se calar.

O fato é que predomina a discussão sobre a chamada PEC da corrupção e isso fixou um silêncio quase absoluto sobre as eleições do próximo ano.

Abastecimento lento

O abastecimento de água em Aracaju está se regularizando, ainda um pouco lento. Alguns apartamentos e condomínios – assim como nos bairros – ainda estão com as caixas vazias.

*** Os caminhões pipas não estão dando conta para suprir a necessidade de água e a perspectiva é que tudo volte ao normal na próxima sexta-feira.

Furto de água

Segundo o servidor da Deso, o caminho pelo qual passa a adutora do São Francisco tem sofrido ação de alguns setores da agricultura, que desviam o destino das águas.

*** Aconselha maior vigilância nas adutoras, para que evite novos acidentes do tipo de agora, em razão do furto da água para plantações: “isso é comum”, disse.

Grande confusão

Um ex-deputado federal, sempre bem informado, avalia que o Partido Liberal em Sergipe passa “por uma grande confusão”.

*** Acrescenta que “numa disputa política, não vai dar certo”. Insiste que o PL expõe um excesso de desentendimento interno, “que o torna instável para o pleito”.

Ícaro ainda interno

O deputado federal Ícaro de Valmir ainda permanece internado no Hospital Primavera, mas seu quadro clínico é estável e não há previsão de alta.

*** Ícaro está sendo submetido a uma série de exames que visam identificar a evolução do quadro e o que motivou sua internação.

Cidadania é oposição

O deputado Georgeo Passos disse ontem que o Cidadania tem que aguardar a Federação com o PSB, que deve ser concretizada entre outubro e novembro, para que veja em seu estatuto como fica a situação dos partidos em cada Estado.

*** Acrescentou que enquanto estiver presidindo o Cidadania, “vou trabalhar para que ele fique fazendo oposição ao governador Fábio Mitidieri, mas temos que aguardar a decisão da federação nacional”.

Ricardo Marques vai bem

Georgeo Passos acha que o Cidadania tem muita probabilidade de eleger o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, para deputado federal.

*** Em sua avaliação, Georgeo admite que Ricardo “é um nome que disputa muito bem a eleição de 2026”.

Pela anistia

Ontem foi dia de mobilização pela anistia ampla, geral e irrestrita e o deputado federal Rodrigo Valadares (UB) diz que chegou a hora da maior mobilização nacional pela votação da urgência do projeto na Câmara.

*** Para ele, “todas as manifestações que fizemos nas ruas, teve que ecoar até cada parlamentar, para que vote a favor da anistia ampla”.

Empenho da extrema direita

O movimento pela anistia é para tentar salvar o ex-presidente Bolsonaro da prisão, além dos demais autores do movimento de 08 de janeiro de 2023.

*** Os partidos de extrema direita estão empenhados em evitar a prisão do ex-presidente, além de trabalharem para ele disputar a Presidência da República em 2026.

Ricardo circula

Candidato a senador suplente do ex-deputado federal André Moura, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, diz que está “correndo já todo o Estado, naquilo que pode ajudar”.

*** Ricardo também está ajudando a cobrir a ausência de André Moura, de segunda a quinta-feira, quando ele está no Rio de Janeiro. Diz que às vezes circula ao lado de André, “mas geralmente é cada um para um lado”.

Sobre a Câmara

Ricardo Vasconcelos diz que a Câmara Municipal “está ótima, fiscalizando muito”. E acrescenta: “vem bombas por aí”.

*** Segundo Ricardo, “as CPIs estão mergulhando fundo e não estamos gostando nada do que estamos vendo”.

Não disputa federal

A delegada Danielle Garcia (MDB), que hoje atua como secretária do Estado, disse ontem que não sairá candidata a deputada federal.

*** Danielle diz que tem “apenas essa certeza, por enquanto”. O nome de Danielle circula bem entre o eleitorado de Aracaju.

Um novo desenho

O jornalista Aderval Marques, que atua em Canindé do São Francisco, disse que “essa nova safra de políticos caminham mais que os antigos”.

*** Acrescenta que “muita gente nova está investindo no eleitorado do sertão, com mais agilidade nas redes sociais, a moda do momento”.

*** Quanto ao ex-deputado Heleno Silva, que disputa para federal, Aderval diz que ele “caminha muito, mas precisa aparecer com um novo desenho”.

Moana de licença

A presidente regional do PL em Sergipe, vereadora Moana Valadares entrará em repouso total para tratamento de uma bronquite aguda, seguindo recomendações médicas.

*** Moana vem sofrendo, já há algum tempo, de um quadro de bronquite infecciosa, com tosse persistente e falta de ar. Mesmo assim, manteve presença às suas atividades legislativas.

Katarina vota contra

A Câmara Federal aprovou a chamada PEC da Blindagem, como todos já sabem, que visa restringir investigações e prisões de deputados e senadores.

A deputada federal, delegada Katarina Feitoza, votou contra a PEC, por entender que o texto representa grave retrocesso no combate à impunidade e fragiliza a confiança da população no parlamento.