Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Naturalmente o período seria de marasmo político, em razão do início dos mandatos de prefeitos e vereadores eleitos, que provocam uma especulação sobre como será o possível trabalho do comando destas cidades. É natural que se criem comentários em que se levantem dúvidas sobre a capacidade do gestor, embora já se possa avaliar o seu comportamento à frente da Administração Municipal e alguns indícios de incapacidade, assim como o seu comportamento em termos de buscar entendimentos amplos e sólidos, para evitar confrontos que prejudiquem a administração. Em Aracaju, é natural por ser a Capital, já se analise formato diferente de administração, embora o correto e que às “eleições passadas não interessam os seus erros, a não ser aqueles crimes que mexeram com os cofres públicos”.

Circula informações de que alguns vereadores que integravam o bloco da situação na gestão anterior, já estão arrumando as malas para se fixarem na maioria que apoia a prefeita. Essa mudança de posição já se tornou comum, porque a maioria dos vereadores não pretende ser da bancada do contra, no município, porque se interessam por possíveis vantagens que terão sendo do bloco aliado, no que se refere a emprego para amigos, posições nos seus bairros e participação direta no poder, para usufruir de benefícios que só se dão a quem esta no balão.

A prefeita Emília Corrêa jamais chegou à posição que está agora. Percebe-se que ela não tem intimidade com a administração, inclusive porque geralmente esteve na situação. Assim fica difícil ser domada pelos experientes “jogadores do poder”, sem que adote providências, embora depois possa ser domesticada a entender o jogo que muda as pedras do pensamento virgem.

Tudo bem em Pirambu

O governado Fábio Mitidieri participou ontem, em Pirambu, do seu projeto “Sergipe É Aqui”, numa festa que teve a participação de políticos da região.

*** Ele foi recebido pelo prefeito Guilherme e pela deputada federal Yandra Moura (UB) que em seu discurso fez elogios ao trabalho do governador.

*** André Moura não foi porque ainda não deixou a Secretaria de Governo do Rio de Janeiro.

Aplicou na Saúde

Sergipe foi o Estado do Nordeste que mais aplicou recursos na Saúde, em termos proporcionais.

***O Governo direcionou R$ 2,16 bilhões, o que corresponde a 16,62% de sua receita legalmente vinculada, para financiar os serviços oferecidos à população, número bem acima dos 12% exigidos constitucionalmente.

*** Isso representa um acréscimo de R$ 600 milhões em relação ao determinado em lei.

Laércio nega encontro

O senador Laércio Oliveira (PP) nega que tenha ocorrido encontro entre ele, Márcio Macedo (PT) e o governador Fábio Mitidieri, quarta-feira, em Brasília.

*** Admitiu a informação como boato e estranha a colocação do seu nome em um encontro que possivelmente não lhe cabia.

Reunião ampla

Laércio, entretanto, anunciou que neste sábado o Partido Progressista (PP) fará uma reunião ampla com todos os seus filiados de Sergipe, em Aracaju.

*** Em pauta, até o momento, uma discussão ampla sobre a posição do partido neste momento e análise da estrutura que deve ser montada para 2026.

*** Laércio acha muito cedo para debater as eleições estaduais de 2026.

Cedo para Avaliação

Adversários de Emília Corrêa (PL) durante as eleições, preferem não falar sobre a administração neste momento, porque acham muito cedo para avaliação.

*** A maioria, entretanto, acha que Emília ainda não tem controle sobre e Prefeitura e admite que ela aja com “os nervos à flor da pele, embora não deixe passar isso ao povo”.

Que não seja pelo PP

O deputado federal pelo PP, Thiago de Joaldo, teve o nome citado, nos últimos dias para ser candidato a governador em 2026.

*** Mas, o presidente regional do PP, senador Laércio Oliveira, diz que pelo PP ele não será, porque o partido apoia a reeleição de Fábio Mitidieri em 2026.

*** Há informações de que Joaldo procura outro partido para disputar o mandato.

Convite para o Republicanos

A assessoria de Thiago de Joaldo avisou que o presidente eleito da Câmara Federal, deputado federal Hugo Motta, teria convidado Thiago para o Republicanos.

*** Caso Joaldo decida sair do partido e aceitar o convite de Motta para filiar-se ao Republicanos, aí sim: ele pode ser candidato a governador.

Mudança na Ficha Limpa

Mudança na Ficha Limpa articulada por bolsonaristas só poderia favorecer ex-presidente com aval do STF, opinam juristas.

*** Aliados tentam reduzir prazo de inelegibilidade de 8 para 2 anos; alteração, porém, não abarcaria crimes como tentativa de burlar o pleito.

Osso e picanha

O prefeito Walmir de Francisquinho (PL) nomeou para a sua equipe Paulo Gonçalves Lima Neto, para ocupar a Secretaria da Fazenda. Ele é de Poço Redondo.

*** Emanuela Hora foi indicada para a Educação. Ela foi prefeita de Frei Paulo.

*** Anderson de Zé das Canas ironizou: “deixa o osso para o povo de Itabaiana e picanha para quem é de fora”.