Pesquisas e diferenças enganosas

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Os Institutos de Pesquisas Quaest, extinta Ibope, e a Paraná, de Curitiba, e pesquisas feitas hoje em Aracaju. Todos entraram na aferição, visando primeiramente quem chega ao segundo turno. Os que estão em posições privilegiada nas suas publicações são praticamente, mas as condições de referência do eleitor variam de acordo cm a pergunta que é feita para caracterizar posição. Apenas um nome, o da vereadora Emília Correa (PL) se mantém imexível na primeira posição para chegar ao segundo turno, com variações estúpidas para os possíveis pretendentes ao confronto. Caso houvesse uma exposição de cinco pesquisas bolo estava feito, porque certamente cada instituto tinha clientes diferentes e não poderiam decepcionar ao contratante.

Mas estão aí as pesquisas quantitativas, geralmente feitas por telefone que não um percentual absolutamente certo. Mesmo assim, os resultados dessas pesquisas fazem com que cada um tenha convicção de que em boa colocação em relação ao resultado ao final, começa a satisfazer os seus eleitores com números absolutamente fora da realidade, mas interligado à mentira e às finanças. Diariamente são publicadas pesquisas em Aracaju, que sucessivamente armam resultados falsos que enganam mais os candidatos que os eleitores.

Diferenças nas pesquisas

1) Pesquisas Quaest – A Quaest divulgou, nesta segunda-feira (16), a segunda pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Aracaju.

*** A candidata Emília Corrêa (PL) aparece com 36% das intenções de voto, Yandra (União Brasil) com 18% e Luiz Roberto (PDT) com 13%. Eles estão empatados tecnicamente em segundo lugar.

A pesquisa Quaest foi realizada presencialmente com 852 eleitores de 16 anos ou mais em Aracaju, entre os dias 13 e 15 de setembro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SE-00971/2024.

2) Pesquisa Paraná –

Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira, 16, pelo portal Band UOL, mostra que a candidata à prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), lidera a disputa com 40,09% dos votos válidos. A candidata do PL tem o dobro de intenções de voto do segundo e terceiros colocados.

A disputa pela segunda posição apresenta um empate técnico, dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais, entre Luiz Roberto (PDT), com 19,25%, e Yandra (União Brasil), com 18,34%, seguidos por Delegada Danielle (MDB), com 11,85% dos votos válidos.

A pesquisa, realizada entre os dias 12 e 15 de setembro, ouviu 710 eleitores. O grau de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número SE- 06428/2024.

Perfil é do diálogo

O governador Fábio Mitidieri comentou ontem as candidaturas à prefeitura de Aracaju, ligadas à base governista e reiterou que seu perfil é de diálogo.

*** Sobre a participação do PSD nas eleições, partido que preside, Mitidieri acredita que a sigla terá um bom resultado no pleito, no qual disputa em 48 municípios.

Cenário é positivo

Mitidieri acrescenta que seu cenário é positivo para o grupo e esperamos que se consolide.

*** – Meu conselho é que os candidatos levem propostas para os eleitores porque eleição se ganha na urna. Falar mal do outro não ganha voto, disse.

Yandra Explode

O discurso da candidata Yandra (UB), no sábado, durante carreata teve repercussão, mas ao mesmo tempo os seus aliados consideraram que foi um desabafo.

*** Já há algum tempo Yandra vem sofrendo ataques de sigla do grupo contra seu pai.

*** À noite, em outra manifestação, Yandra teve a humildade de pedir desculpas e revelar um caráter no mínimo educado.

Vai ser difícil

Um líder expressivo de União Brasil diz em tom de irritação que se o candidato Luiz Roberto (PDT) chegar ao segundo turno o “nosso voto será de Emília”.

*** “O rompimento está claro e não faz sentido manter esse grupo inclusive nas eleições de 2026”, disse e acrescentou: “2026 vai ser um ano difícil”.

Jackson e Everton

O ex-governador Jackson Barreto entrou ontem para defender o seu candidato Everton Souza, que é o seu candidato a vereador e disse que todos sabem da trajetória de Everton ao seu lado, lhe ajudando politicamente.

*** Jackson Barreto acrescenta que Everton esteve trabalhando ao seu lado e ajudou na campanha de Marcelo Déda e Edvaldo Nogueira.

Candisse agita

Grupo do PT, que apoia a candidata Candisse Carvalho à Prefeitura, acha que ela e os eleitores estão mais animados e participam da campanha com expectativa de sair-se bem.

*** Intensificaram as caminhadas diárias e tem mais desenvoltura nas suas apresentações políticas.

Fez história!

No último final de semana a Grande Carreata do 15 estremeceu Capela. Mais de 6 mil pessoas percorreram as ruas da cidade em apoio ao candidato a prefeito, Júnior de Dr. Carlos Milton.

*** O governador Fábio Mitidieri esteve presente no evento político que está sendo considerado um dos maiores da história do município.

Oposição suja

Durante seu discurso, Júnior rebateu as críticas que a oposição, liderada no município pelo ex-prefeito Sukita, tem disparado contra sua candidatura:

*** “A oposição é suja e tem à frente um psicopata”.