Pesquisas prematuras deixam dúvidas

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Apesar de faltar mais de um ano para as eleições de outubro de 2026, as pesquisas quantitativas circulam em Sergipe, através de alguns Institutos, que avaliam as condições de ainda possíveis candidatos – exceto os que vão à reeleição, que têm candidaturas certas – para mostrar à população quem se apresenta com maiores condições de conseguir alcançar seus objetivos. Claro que o distanciamento do pleito dificulta influenciar a população a fazer opção por aqueles que às avaliações expõem embora encham os pré-candidatos que tentarão o Senado e Governo de esperança diante de resultados ainda pouco convincentes, embora os números favoreçam um ou outro nomes.

Claro que aparecer bem numa pesquisa eleitoral, seja que tempo for, anima a todos que se mostram bem cotados, apesar de que o momento ainda não favorece a uma avaliação que exponha a vontade do eleitorado. Percebe-se que pesquisas quantitativas realizadas no final de agosto e início de setembro, em Sergipe, indicavam que os principais candidatos ao Senado no pleito do próximo ano, estão com intenção de votos embolada dentro da margem de erro de 4% . Segundo uma fonte bem avisada que trabalha com esse tipo de avaliação, não há a mínima chance agora de informar quem está na preferência dos eleitores de fato, pois mais de 60% dos eleitores ainda se mostram indecisos, enquanto apenas algo em torno de 30% se dispõe a anunciar um nome de sua preferência. Já quase 70% sequer têm em quem votar no segundo candidato ao Senado.

Um detalhe: já para o Governo, a impressão é a de que a provável candidatura do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, perde força, enquanto a do governador Fábio Mitidieri avança muito. Neste caso, a diferença aparece dentro da margem de erro, perfil bem diferente das intenções de votos nas pesquisas da última eleição para governador, em 2022, quando Fábio foi eleito. De qualquer forma, há necessidade de se esperar a proximidade do pleito, para que a avaliação tenha maior credibilidade, exatamente pela participação mais direta da população no processo eleitoral.

Prefeitura e Governo

A Prefeitura de Aracaju se engajou ao Governo para também trabalhar na distribuição de água com a população da grande Aracaju, em razão da nova ruptura da adutora em Capela.

*** A prefeita Emília Corrêa, o vice-prefeito Ricardo Marques e o governador Fábio Mitidieri fizeram vídeo, via internet, comunicando a distribuição para evitar que a população sofra problemas maiores.

*** Nenhum outro político se manifestou sobre a falta de água em Aracaju pela ruptura da adutora. Ricardo Marques foi um dos primeiros a se manifestar.

Venda da água mineral

Desde sexta-feira a venda de água mineral cresceu muito na grande Aracaju e teve aumento de pedidos a partir de domingo, com novos problemas da adutora em Capela.

*** Ontem os fornecedores de água mineral fizeram entregas das 6 horas até meia-noite, mesmo assim não deu para atender a todos os pedidos.

Inspeção constante

A pane na adutora de Capela provocou vexame na grande Aracaju e o episódio serve para que responsáveis pela manutenção de água na Capital e cidades do interior façam inspeções constantes em todos os municípios abastecidos pelo rio São Francisco.

*** A população não pode ser surpreendida com a falta total de água, o que provoca situação de emergências em hospitais, escolas e nas residências (apartamentos e casas).

Valmir faz reunião

Não procede a notícia de que Valmir de Francisquinho teria uma reunião no sábado para discutir à filiação em outro partido de membros da cúpula do PL, inclusive Edvan Amorim e a prefeita Emília Corrêa.

*** Na realidade houve um encontro do bloco de Valmir em Itabaiana, mas sem discussão sobre essa questão partidária.

*** Valmir aguarda uma conversa com o deputado federal Rodrigo Valadares (UB) para se aprofundar sobre o novo perfil do PL e se seu grupo fica ou não.

Sem mais conversa

O presidente regional do Republicanos em Sergipe, deputado federal Gustinho Ribeiro, disse que com ele não aconteceu mais nenhuma conversa sobre filiação de ex-liberais.

*** Diz que em 2026 o Republicanos está bem e acrescenta que “estamos trabalhando para elegermos dois federais.

Emília pode sair

A prefeita Emília Corrêa (PL), segundo um dos seus aliados próximo, acena para deixar o Liberal, mas ainda não confirmou a decisão e nem a sigla que deve se filiar.

*** Mesmo assim, Emília já acenou, anteriormente, que votaria em Rodrigo para o Senado. Não se sabe, segundo a fonte, se ela vai manter essa posição do voto.

Rodrigo e Bolsonaro

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB) disse, em Brasília, através do Instaram, que enquanto “o crime organizado sobe em palanque com Lula, Bolsonaro tem tratamento que nem os maiores criminosos do país têm!”

*** O deputado sergipano continua em defesa do ex-presidente Bolsonaro de uma forma dura e intransigente. O PT não ficará calado sobre essa fala…

Luiza à estadual

Luiza Ribeiro será candidata a deputada estadual em 2026. Diz que está trabalhando para organizar o grupo dos Ribeiros, em Lagarto, o qual o deputado federal Gustinho Ribeiro, seu primo, “com sua maneira de coronel”, acabou desorganizado.

*** – Quero continuar com o legado de meu pai, Rosendo Ribeiro, mas de uma forma moderna, respeitando e ouvindo a vontade do meu povo de Lagarto, disse Luiza.

Eliane e o PT-SE

A ex-vice governadora Eliane Aquino (PT) diz que “talvez seja candidata a deputada federal por Sergipe”. Ainda não confirmou.

*** Sobre a questão do PT em Sergipe, Eliane diz que “trabalha tanto em Brasília e pelo Brasil à fora, hoje mesmo estou no Rio Grande do Sul, que não tenho tido nenhuma conversa com o PT de Sergipe”.

Candidato a governador

O vereador Lúcio Flavio (PL) disse ontem que a oposição terá candidato a governador em Sergipe. Segundo ele, a prefeita Emília Corrêa está avaliando.

*** – Se será ou não candidata, Emília é que vai decidir sobre isso, disse Lúcio, acrescentando que ela pode deixar o Partido Liberal.

*** O vereador Lúcio Flávio será candidato a deputado estadual em parceria com o delegado André David, que vai a federal pelo Republicanos.

Palestra na Fiesp

O senador Laércio Oliveira (PP) fez palestra, ontem, na Fiesp, em São Paulo, para defender tema estratégico para o futuro do Brasil: o fortalecimento da indústria nacional de fertilizantes.

*** Laércio é autor do projeto de lei que cria o Profert, que é um programa para desenvolver da Indústria Nacional de Fertilizantes. A Fiesp endossa o projeto e vários empresários do setor participaram da palestra.

Rogério conclama

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que “a democracia é nossa maior conquista. No Dia Internacional da Democracia reafirmamos: não haverá anistia para golpistas”.

*** – Defender a democracia é defender o povo e garantir que nunca mais haja autoritarismo. Democracia sempre! – Conclamou

Lula definirá chapa

O presidente municipal do PT em Propriá, Renato Brandão, disse ontem que o senador Rogério Carvalho (PT) disputa a reeleição, mas a chapa petista para 2026 será definida pelo presidente Lula mais adiante.

*** Quanto à candidatura petista ao Governo ainda não há nome definido, entretanto falta mais de um ano para o pleito e ainda não se decidiu sobre isso.

*** Renatinho diz que é preciso armar um palanque forte no Estado, para apoiar as reeleições de Rogério ao Senado e João Daniel a deputado federal, “além, claro, de Lula para presidente”.

Rodrigo visitará Bolsonaro

Segundo o G1, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou Jair Bolsonaro (PL), atualmente em prisão domiciliar, a receber as visitas do deputado Rodrigo Valadares (UB) e líderes da oposição.

*** À coluna Plenário, Rodrigo disse que foi surpreendido com a decisão e que tomou conhecimento pela imprensa: “vou conversar com o advogado de defesa, para saber em que data se dará a visita”.

Deputado internado

O deputado federal Ícaro de Valmir, filho do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, se encontra internado no Hospital Primavera em razão de problema de saúde.

*** O parlamentar recebe todos os cuidados necessários e segue em acompanhamento médico. Seu estado inspira cuidados, mas está estável dentro da gravidade do quadro clínico.