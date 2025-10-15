Plano A da oposição

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A oposição em Sergipe começa a se reorganizar com vistas às eleições de 2026. A reunião em Itabaiana, com a presença de Valmir de Francisquinho (PL), Emília Corrêa (PL), deputado federal Thiago de Joaldo (PP), empresário Edvan Amorim e o ex-prefeito Adailton Sousa ocorreu para se chegar a uma visão que se aproxime do povo em um pleito majoritário estadual e a reaproximação do grupo parece disposto a lançar nome competitivo ao Governo. Na realidade, o bloco oposicionista tem dúvidas em relação à própria sigla que vai adotar, assim alguns obstáculos para nomes como Valmir e Emília, que têm mandatos recentes a concluir.

Valmir, prefeito eleito de Itabaiana, é o “plano A” do grupo. Ele acredita que a vitória de Emília em Aracaju representa o renascimento de uma onda conservadora que quase o levou ao Governo em 2022. No entanto, sua situação jurídica ainda é um entrave extremo: responde a processo de improbidade administrativa, e sua elegibilidade depende do desfecho desse julgamento. Emília Corrêa, por sua vez, surge como trunfo alternativo. Sua vitória na capital deu novo fôlego à oposição, mas ela ainda precisa consolidar sua liderança estadual o que parece difícil e muito complicado. A dúvida é se terá tempo e estrutura para uma candidatura majoritária em 2026 ou se optará por focar na gestão municipal, disputar a reeleição em 2028 e tentar o Governo em 2030.

A novidade no tabuleiro é o deputado federal Thiago de Joaldo. Embora filiado ao PP, Joaldo vai trocar de partido e ainda não sabe para onde vai. Tem se aproximado do grupo e participou ativamente da reunião estratégica. Seu nome começa a ser ventilado como possível opção de consenso, caso Valmir seja impedido e Emília prefira não disputar. Com base eleitoral sólida e trânsito entre lideranças evangélicas, Joaldo pode ser o “fato novo” que o grupo precisa para surpreender. Entretanto, apesar da oposição tem nomes, mas lhe falta estratégia política para consolidar uma candidatura. É que falta definir quem será o rosto da disputa. E no xadrez político sergipano, onde o governador Fábio Mitidieri (PSD) segue de vento em popa para ser reeleito, cada movimento precisa ser calculado com mais precisão.

Questão dos senadores

Deputados estaduais da base governista estão achando meio confuso a questão das candidaturas ao Senado, mesmo que só seja resolvido no próximo ano.

*** – Teoricamente, três nomes disputam o Senado pelo grupo, disse um deles, lembrando que só cabem dois.

*** Um dos deputados foi claro: “o município que trabalhar a candidatura de André Moura e Alessandro, não vai aceitar Edvaldo Nogueira no palanque. E isso fica complicado”…

Edvaldo não abre mão

Por sua vez, o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) não abre mão de sua candidatura ao Senado, independente de outros nomes sugeridos pelo grupo.

*** Edvaldo continua em campanha, percorre todo o Estado e deixa bem claro que vai para a disputa independente de ser escolhido pelo bloco governista.

Motivo de orgulho

O senador Alessandro Vieira (MDB) disse que a declaração da deputada Maísa Mitidieri (PSD) é motivo de orgulho e fortalece a caminhada, “sem dúvidas”.

*** Maísa anunciou publicamente que votava nele pela reeleição.

*** Alessandro acrescentou que cada liderança que soma nessa caminhada pela reeleição é importante e vai contribuir para o resultado final.

Aponta possibilidades

Sobre a atuação político do seu grupo, Alessandro Vieira disse que o trabalho de construção de chapas aponta para a possibilidade de três eleitos para a Alese e um à Câmara dos Deputados.

*** Mas, acrescenta, “mas vamos anunciar nomes só mais adiante”.

Gilson condenado

O ex-prefeito de Estância, médico Gilson Andrade, foi condenado por improbidade administrativa e a perda dos direitos políticos por seis anos.

*** A causa da condenação foi por improbidade administrativa e aconteceu segunda-feira.

*** Gilson vai recorrer da decisão junto ao TRE para reverter a situação ou mesmo ao TSE caso sua candidatura a deputado estadual não seja liberada.

*** Gilson é filiado ao PSD, mas expôs vontade de deixar o partido.

Dificuldade para Rogério

Um líder político petista de Estância revelou ontem que vê dificuldade no senador Rogério Carvalho se reeleger no seu município, “inclusive por divergência partidária”.

*** Segundo a mesma fonte, Rogério trata mal companheiros estancianos que o ajudaram na primeira eleição ao Senado “e foi buscar apoio até na direita radical”.

Só uma tragédia

O nome do presidente da Assembleia Legislativa, Jeferson Andrade (PSD), “nunca esteve tão bem na disputa para vice-governador”, disse um membro do seu grupo político.

*** E acentuou: “só uma tragédia mudará essa composição”.

*** Acrescentou que o grupo vem trabalhando com cautela e responsabilidade e com todo o respeito à oposição.

Não sentam mais

Tanto a prefeita Emília Corrêa (PL), quanto o vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) negam rompimento entre os dois, “mas os dois não sentam mais à mesma mesa”.

*** A demissão sumária de um aliado próximo a Ricardo ampliou o leque da discórdia, principalmente pela pressa da demissão antes da apuração dos fatos.

*** Tem gente no grupo que trabalha pelo retorno da amizade política dos dois, mas está muito difícil.

Apoio de Talysson

⁠O apoio do prefeito de Areia Branca, Talysson de Valmir, à reeleição do senador Rogério Carvalho (PT), foi um gesto de gratidão, por ter sido o único a encaminhar recursos de emendas para obras no município.

*** – Talysson é adulto e tem todo direito de decidir com seus aliados, o melhor caminho para o município, disse Valmir, que não sabia da ida de Rogério a Areia Branca. Não esteve presente, porque não foi convidado.

Aberto a conversas

Valmir de Francisquinho diz sempre que está aberto à conversa com todas as lideranças políticas, sem se preocupar com questões ideológicas.

*** – Acredito que o povo precisa decidir e escolher pela pessoa, pelo caráter, pelo homem ou mulher de bem, que tenha amor pelo Estado e goste de pessoas, disse.

Em maus lençóis

Ao peitar o governador Fábio Mitidieri (PSD), o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) entrou em maus lençóis. A última foi com o prefeito de Propriá, Luciano de Menininha (PP).

*** O prefeito desfez o acordo com Thiago para sua reeleição em 2026 e declarou apoio a Katarina Feitoza, que é aliada de primeira hora do governador.

Dobradinha de sucesso

A dobradinha Luciano Bispo estadual (PSD) e Anderson de Zé das Canas (MDB) federal está ganhando cada vez mais força no Estado.

*** Recentemente, Luciano afirmou que o estilo de Anderson de fazer política lembrava Djalma Lobo e ainda o classificou “pop star”.

*** A experiência e os serviços prestados por ambos serão um grande diferencial nessa jornada que tem tudo para dar certo.

De olho na presidência

Luciano Bispo se encaminha para o quinto mandato e projeta, caso tenha êxito, voltar à presidência da Alese – local que ele conhece bem e executou importante trabalho quando esteve no cargo.

*** Porém, outros nomes como Cristiano Cavalcante (União Brasil), Luciano Pimentel (PSB) e Marcelo Sobral (União Brasil) também estão no páreo visando assumir a tão cobiçada cadeira.

*** Marcelo Sobral, inclusive, conta com o apoio do ex-deputado federal André Moura, que já expôs força e peso político, e inclusive acumula prestígio com Fábio Mitidieri.

Mandato produtivo

A deputada federal Yandra Moura (UB) disse ontem que sua campanha segue da melhor forma possível: “caminhamos por todo o Estado com muita tranquilidade, temos feito um mandato muito produtivo e próximo das pessoas”.

*** – Com cinco Projetos de Lei aprovados na Câmara, com diversos recursos que conseguimos para as áreas da saúde, educação, infraestrutura, turismo, cultura, dentre outros. Recursos estes que estão mudando para melhor a vida das pessoas, disse.

*** E acrescentou: “com isso, temos a tranquilidade de percorrer todos os municípios conversando com as pessoas e prestando conta do nosso trabalho”.

Cautela e pés no chão

Yandra diz ainda que desde a sua eleição, “temos crescido bastante, ganhando cada vez mais espaço, notoriedade e visibilidade. Tudo isso vem sendo construído com muita cautela e pés no chão”.

*** Segundo Yandra, “Isso é resultado de muito trabalho duro, honesto e feito sempre em parceria com as pessoas, mantendo ainda um bom diálogo com a classe política”.

*** E mais: “Acredito que nosso nome está consolidado pela força desse trabalho e cresce a cada dia através do reconhecimento do povo sergipano”.

Agora com a Federação

Yandra também avisou que “nós temos agora a Federação do União Brasil com o Progressistas. Isso muda bastante o cenário”.

*** Segundo ela, na última eleição “elegemos dois deputados federais e o PP elegeu um. Acredito que temos condições de manter ou, quem sabe, ampliar este número”.

*** De fato, com a Federação, os presidentes dos dois partidos estão trabalhando muito para montar uma chapa bastante competitiva, não só de candidatos a deputados federais, mas também de deputados estaduais.

DAF em ação

Mais uma edição do DAF em Ação foi realizada com muito sucesso ontem. Dessa vez, o evento, que tem levado valorização aos Policiais Civis do interior, teve Itabaiana como ponto de referência.

*** O Projeto, idealizado pelo secretário de Segurança João Eloy, é coordenado pelo oficial da Polícia Civil, Álvaro Bento, atual Diretor do Departamento de Administração e Finanças da SSP/SE.