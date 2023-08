Pleito ainda sem definição

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

As eleições municipais em Aracaju ainda trarão surpresas imprevisíveis. Até o momento há certa mobilização de setores que apensas podem disputar, mas ainda não se percebe uma organização dos grupos, embora o Governo demonstre que esteja bem na fita. A oposição dá início a movimentos e até posições, mas sem exibir força suficiente que defina condição imbatível. As conversas rolam e se espalham na formação de grupos, sem exibir ações que possam mudar o quadro que vem se formando por siglas que apoiam o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e o governador Fábio Mitidieri (PSD), mesmo que se identifiquem algumas preocupações com nomes que estão a caminho das urnas.

O Partido dos Trabalhadores vai se reunir quinta-feira e iniciar um contato amplo com lideranças, a fim de definir como a sigla deve se definir em todo o Estado, inclusive em provável decisão de que as alianças não só podem ser fechadas com segmentos da esquerda irredutível. O PT vai se espalhar mais. Percebe-se isso pelo próprio Governo Lula, que administra o País ao lado do centrão, sem cobrar posições ideológicas, mas ações que fortaleçam o projeto administrativo. É um centro-esquerda que cumpre as ordens de estruturação, mas sem desviar de posições que sempre defendeu. Em Aracaju, por exemplo, percebe-se que o PT está mais flexível, digamos assim, para um retorno à convivência com a base governista, sem que ainda se tenha a receita para um melhor entendimento interpartidário. Será um problema o fechamento dessa questão…

A carimbada “direitona” se movimenta nos bastidores. O vazio do PSDB está sendo bem estudado para preenchimento e capacidade de se fixar como oposição que tenha o timbre de radical. Também tem o PTB/Patriota que será um novo partido, inclusive com o número 25. Ao lado segue o Partido Liberal que se fortalece independente de Jair Bolsonaro, tendo-o ao lado. E daí? Uma junção de toda essa tendência não será moleza enfrentá-la sem uma estrutura bem montada e fiel a conceitos? A vereadora Emília Correa é o nome que o bloco considera viável para uma disputa à Prefeitura de Aracaju, inclusive levando certo temor ao bloco que tem à frente Edvaldo e Mitidieri, para que ninguém imagine um pleito consumado.

De qualquer forma há um alívio na hipótese de Emília não formar grupos e não poder ficar sem mandato, embora ao seu redor circulem nomes politicamente populares e que possam lhes assegurar condições de disputa sem prejuízos nas consequências.

PT na oposição?

Quem teve, ontem, uma reunião amigável com o governador Fábio Mitidieri foi o deputado estadual petista Chico do Correio, ex-prefeito de Glória.

*** Da base da oposição, Chico apresentou demandas do Sertão como a estrada que liga os povoados Jiboia e São Mateus, em Glória.

Clima amigável

Chico é o único representante do PT na Assembleia Legislativa. O clima amigável com Fábio Mitidieri levanta o questionamento sobre a posição do partido, cada vez mais próximo da gestão.

*** – Chico é uma pessoa que quero muito bem. Quando estive deputado, era uma das pessoas mais queridas que ia no gabinete. Estamos à disposição, disse Fábio.

Daniele pode ser vice?

A secretária da Mulher, delegada Daniele Garcia (Podemos), está consultando, de forma discreta, sobre uma possível participação na chapa majoritária a Prefeitura de Aracaju.

*** Começa a ouvir conselhos de articuladores quanto a uma provável participação na chapa do ex-governador Belivaldo Chaga (PSD), como vice.

*** Teria conversa marcada para a próxima semana.

Belivaldo e alianças

Em entrevista a Narciso Machado, o presidente do PSD, Belivaldo Chagas disse que reiterou, para ser candidato do “nosso agrupamento nas eleições municipais, precisamos do apoio dos partidos aliados, para alcançar uma unidade”.

*** – E por mais que as decisões passem no crivo das lideranças do agrupamento, ao final sim, você só será prefeito ou governador se o povo te quiser, e quem vai dizer isso são os resultados das urnas.

André livre e disponível

André Moura (União) readquiriu sua elegibilidade e pode falar com segurança o que deseja disputar em 2024 ou 2026. André está em silêncio, mas um aliado seu disse que ele está feliz com a decisão.

*** – Todos os seus processos foram arquivados pela fragilidade dos fatos. Agora ele está livre e disponível, concluiu.

Vagas de desembargador

Esquenta internamente a indicação dos nomes para escolha, via governador, de quem vai ocupar vaga de desembargador no Tribunal de Justiça.

*** Não é só isso: também ferve na OAB-SE a formação da lista dos seis advogados para escolha dos três mais votados, que também serão indicados para uma segunda vaga até o final do ano.

*** A esta altura, pelo menos dois advogados são os mais citados pelos colegas e atuam nos bastidores.

Cuspir em deputado

Da redação do Antagonista: “presidente de CPMI, deputado Arthur Maia (União) vai pedir perícia após deputado supostamente cuspir em colega”.

*** Segundo a nota, “o deputado Abilio Brunini (PL-MT) disse que o senador Rogério Carvalho (PT-SE) teria cuspido no também deputado Marco Feliciano (PL-SP).”

Rogério reage na hora

Procurado pela coluna, senador Rogério Carvalho (PT) explicou que estava falando em defesa da senadora Soraya Thronicke, quando o deputado Marco Feliciano (PL) de tê-lo cuspido.

*** Rogério reagiu: “é mentira, eu estava falando normalmente”. O deputado ficou sem graça e Rogério deixou claro “que jamais houve isso”.

Contra violência

O senador Rogério Carvalho saiu ontem em defesa da senadora Soraya Thronicke, na CPMI de 08/01. Segundo Rogério, “toda forma de violência contra as mulheres é absolutamente inaceitável”!

*** – Mais uma vez, vemos esse comportamento violento vindo de quem defende o bolsonarismo e que se coloca como cidadão de bem. É o modus operandi de todos eles!

Rodrigo e mudanças

Não há absolutamente nada decidido, mas as conversas de bastidores são que o deputado federal Rodrigo Valadares pode deixar o União Brasil.

*** Nada foi tratado diretamente sobre isso, mas se comenta fortemente que Rodrigo pensa em se filiar em outra legenda no próximo ano.

PT fará reunião

Quinta-feira terá reunião da Executiva Estadual do PT e a discussão será sobre as eleições municipais do próximo ano.

*** Não haverá definições de candidatos, ainda, mas será vista como o PT pretende atuar, inclusive com possibilidade de composições.

*** Na segunda-feira Eliane Aquino esteve em Aracaju e retornou ontem pela manhã. Não tratou do assunto, mas é um dos nomes citados para disputar a Prefeitura de Aracaju pelo PT.

Questão Emília

A provável candidatura da vereadora Emília Correa (Patriota) à Prefeitura de Aracaju não é vista se temor por integrantes da base aliada.

*** Um competente político disse ontem que “ninguém deve subestimar o nome da vereadora em uma disputa eleitoral em Aracaju”.

Giro pelos grupos sociais

Roberto Freire: Precipitação, pura demagogia. De um ministro da Justiça se espera mais ponderação para não alimentar preconceitos, veiculando inverdades.

Ronaldo Caiado – Sobre a polêmica a respeito de falas de colegas governadores neste final de semana, meu sentimento é que a Reforma Tributária está estressando todos nós.

Henrique Alves – E pior pela ignorância, o Gov Zema não sabe que Minas Gerais tem mais de 200 municípios incluídos no Polígono do Nordeste!

Carta Capital – Nordeste avança e vai crescer acima da média nacional neste e nos próximos anos.

Rafael Fonteneles – No momento em que o nosso país mais precisa de união, o Governador Zema, de Minas Gerais, em sua entrevista ao Estadão, revela-se o maior inimigo da federação brasileira.

Acervo – Documentário de Xuxa teve um efeito reverso e acabou beneficiando mais a sua ex-empresária Marlene do que a sua própria imagem.

Raquel Lira – O Nordeste é parte da solução do País e deve receber atenção nas discussões federativas por tanto tempo de descaso e indiferença.

Choquei – Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Defende e apoia bloco Sul-Sudeste contra o Nordeste.