A coluna “Plenário” não está sendo publicada na edição de hoje do Faxaju online e nem será amanhã, em razão do colunista está se submetendo a exames mais detalhados, que tem tomado quase todo seu tempo, em razão do infarto que sofreu em março, mas que está restabelecido.

A partir da próxima semana, a Coluna retornará à sua publicação normal com análise, avaliações e fatos dos bastidores políticos.