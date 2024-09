Plenário volta a avaliar a política

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Dia 02 de julho passado escrevi a coluna cujo comentário tinha o título de “A surpresa política do forró”, quando previ: os 30 dias de comemoração de São João, inserindo aí os sete dias do Forro Caju, com motivos e características diferentes, se imaginava que houvesse alguma mudança no projeto político para a candidatura da Prefeitura de Aracaju, em razão da reação bem mais próxima entre candidatos, apoiadores e os chefes políticos. Pode ter acontecido, mas entre os que tentam vagas na Prefeitura de Aracaju e a conquista por afeições de alguns, que buscam um eleitorado mais leve e menos comprometido. Realmente não se viu nenhum movimento dos que tentam a Prefeitura de Aracaju em termos de conquistar eleitor, nem de contatos para formação de chapa majoritária, onde se montava à estrutura entre a decisão de uma chapa definitiva em que estariam juntos o prefeito e o seu vice”.

A partir daí praticamente desapareci – a não ser algumas poucas notícias que assinei – porque a partir dia 4 de julho convivi tratando da saúde nos hospitais, para tratar de doenças que me pôs em alto risco. A começar de um infarto do miocárdio, que foi bem tratado e alguns dias depois uma outra doença que me deixou internado por 18 dias. Com a ajuda de excelentes médicos, enfermeiros e auxiliares saímos dessas, usando os hospitais do Coração e da Unimed e gozando do empenho da boa equipe.

Vou repetir que estou de volta com a coluna Plenário. Como sempre o assunto principal será a análise política sem preferências, porque a população é que deve escolher aquele que tenha melhor condição de substituir quem está na administração, com a responsabilidade coloca à frente de Aracaju quem realmente tenha condições de fazer um bom Governo, e revelar sua experiência política. A responsabilidade de uma bom trabalho de caráter publico é de que elege, não daqueles que estão a serviço de grupos políticos.

Apenas uma informação: Nesse período de recuperação, Plenário pode deixar de ser publicado em determinado dia.

Mitidieri Otimista com Luiz

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse à coluna que esta “estou muito otimista com a candidatura de Luiz Roberto”. Acrescentou que “está claro para todos os aracajuanos que ele é o mais preparado e quem mais conhece a nossa cidade”.

*** Para Mitidieri, “Com o início do programa eleitoral, Luiz passa a ter mais visibilidade e deve, naturalmente, se destacar na opinião pública”.

*** – Mas é nítido que a campanha que mais cresce é a dele. E vamos continuar avançando, concluiu.

As pesquisas e variações

Todas as pesquisas publicadas indicam que a candidata do Partido Liberal, Emília Correa, ganha no primeiro turno e ela está convencida disso.

*** A coincidência é que as pesquisas de grupos realizadas mantêm também Emilia à frente, mas o candidato que contrata a pesquisa aparece sempre em segundo lugar, empate com o terceiro.

Propostas repetitivas

Já a publicidade na TV trás propostas de candidatos repetitivas com promessas para a Educação, setor social e transporte.

*** Surpreendentemente a candidata Emília trata a coisa com violência na voz e nos gestos. Principalmente quando mostra “o dedo para dizer que vai furar a bolha do Governo”.

Plenária do PT

O grupo do PT que apoia a candidatura de Candisse Carvalho a prefeita realizou uma plenária no sábado passado para tratar do apoio e campanha da candidata.

*** Foi solicitado que o bloco ampliasse a presença nos eventos de Candisse, nas manifestações realizadas nos bairros.

*** Atenção: algumas pessoas integrantes do bloco liderado pelo ministro Márcio Macedo participaram do encontro.

Márcio e Candisse

O ministro Márcio Macedo (PT) vai passar aproximadamente dez dias em Aracaju em setembro. Já conversou com o presidente Lula e vem para a conclusão da campanha.

*** Segundo alguns dos seus aliados, Márcio não declarou voto. Mas já se desconfia que ele votará em Candisse Carvalho a prefeita.

Grandes chances

A delegada Danielle Garcia, candidata a prefeita pelo MDB, acha que “temos grandes chances de estar no segundo turno!”

*** Danielle deixa claro que “não tenho por que romper com o governador Fábio Mitidieri! O caminho seguido por ele já era sabido desde o início”!

Bolsonaro e Michele

Segundo informou o presidente regional do Partido Liberal, Edvan Amorim, disse ontem que o ex-presidente Jair Bolsonaro e a mulher, Michele, devem vir a Aracaju.

*** – Ainda não há data marcada, mas o objetivo é participar da campanha a prefeito de Aracaju.

Yandra e críticas

A deputada federal Yandra Moura (União Brasil) faz uma campanha equilibrada e com bom desempenho na TV. Pode chegar ao Segundo Turno e isso perturba seus adversários.

***Tem sido, junto a adversários e até aliados, insistentemente criticada, mas vem mantendo o potencial eleitoral.

Luiz e sua posição.

A posição do candidato Luiz Roberto (PDT) tem sido contestada por velhos aliados e opositores. Pecado: ter o apoio do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

*** Mas isso faz parte de política, embora haja um detalhe: Roberto é quem exibe melhores propostas caso seja eleito, em razão de sua experiência com a coisa pública.