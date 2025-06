Por enquanto só movimento

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A semana passada foi movimentada em relação à concretização de grupos e circulação de nomes da oposição, que podem ser candidatos ao Senado e ao Governo, tudo ainda de manifestações pessoais. Pessoas que ainda estão trabalhando para trocar de partido, sem sequer saber para onde vai. Mas foi uma sexta, sábado e domingo visivelmente agitada, em que envolveu Valmir de Francisquinho, Thiago de Joaldo, Eduardo Amorim, Emília Corrêa e tanta gente mais que a impressão real era de que tudo estava definido. Entretanto foi apenas desejo de um ensaio que só pode ser definido depois de abril de 2026 e que ainda terá muita fofoca a desfazer pela frente algumas alterações e fakes que surgem pela cidade e se expande pelo Estado.

O grupo do Governo liderado pelo governador Fábio Mitidieri já definiu o candidato ao Senado que terá apoio do bloco. Trata-se de André Moura (UB), que a essa hora está à frente da Secretaria do Governo do Rio de Janeiro, mas já se prepara para retornar na quinta-feira. Entretanto uma dúvida segue no ar: O Partido dos Trabalhadores não terá candidato a governador (pela primeira vez) e os que disputam o Senado, como Rogério Carvalho e Márcio Macedo, são candidatos, mas terão que buscar outros grupos para registro das candidaturas. Rogério tem o apoio forte do prefeito de Lagarto, Sérgio Reis.

Encontro e grupo unido

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse que o encontro de segunda-feira à noite na Barra, com parlamentares, mostrou que o grupo está unido.

*** Admitiu que a reunião foi importante “para apresentarmos os projetos que foram enviados a Alese e falarmos sobre ações do Governo”.

Terça do Arrocha

Fábio Mitidieri acha que as terças do arrocha são sucesso de público no Arraiá do Povo e a expectativa para hoje (ontem), com todas todas as atrações sergipanas, é de alto fluxo de pessoas.

*** Para dar mais segurança, o acesso ao Arraiá será apenas pela entrada A, próximo à delegacia de Turismo.

Fala de bastidores

Depois do encontro, durante o jantar, pelo menos três deputados trocaram idéias sobre o nome de André Moura (União Brasil) para disputar o Senado.

*** Os três acham que ele não ganha e admitiram que o senador Alessandro Vieira tivesse mais chance de reeleição.

Edvaldo não se preocupa

Edvaldo Nogueira (PDT), não se preocupa que a base governista lance mais de duas candidaturas ao Senado Federal nas eleições de 2026.

*** Atualmente, além de Edvaldo, o bloco conta com dois nomes: ex-deputado André Moura (União Brasil), já definido, e o senador Alessandro Vieira (MDB).

Nome da base

Na realidade, não é motivo de preocupação, porque qualquer candidato que seja filiado a partidos que apoiem o governador Fábio Mitidieri, pode ser da base do Governo.

*** Na realidade, dificuldade é conseguir ser o candidato do próprio governador, que faz sua escolha democraticamente.

Acompanha lixo

Aliás, o ex-prefeito Edvaldo Nogueira disse ontem que vem acompanhando, desde o início, os problemas com a coleta de lixo em Aracaju.

*** Segundo ele, “já são quase quatro meses que a população sofre com irregularidades no serviço e com a cidade suja”.

Muita precipitação

Segundo um dos candidatos a deputado federal, que pediu off, as eleições foram muito antecipadas e muita coisa ainda pode ocorrer a partir de abril do próximo ano.

*** Disse que melhor seria chamar o “feito à ordem”, porque tem muita gente revelando ações que ainda depende da estrutura política para 2026.

Joaldo à reeleição

O deputado federal Thiago de Joaldo disse ontem que ainda não definiu o partido que vai se filiar e que em 2026 não disputará o Senado Federal.

*** Thiago diz ainda que o seu grupo político está fortalecido e é comandado por Valmir de Francisquinho e Emília Corrêa (ambos do PL).

*** – Estou buscando a reeleição de federal, como primeiro plano, e também deixei o nome à disposição de Emília e de Valmir pra ajudar na futura composição da chapa majoritária, como pré-candidato a governador.

Edvan e entrevista

Edvan Amorim desmentiu ontem que se excedeu em falar no irmão Eduardo Amorim para o Senado, durante entrevista a uma emissora de rádio de Itabaiana.

*** – Aliás, disse na entrevista claramente que as definições para Governo e Senado só em 2026.

Gustinho com Mitidieri

O deputado federal Gustinho Ribeiro disse ontem que “o Republicanos está com o Governo de Fábio Mitidieri. Já afirmei isso várias vezes”.

***Gustinho anunciou que quem vai para deputada estadual pelo seu grupo é a ex-prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro.

Número de prefeitos

O deputado Gustinho Ribeiro anunciou que dobrou o numero de prefeitos que o apoia em relação às eleições de 2022.

*** – Mas seguimos com humildade e pés no chão, trabalhando por Sergipe e focado no mandato. Acrescentou que “eleição se intensifica em 2026”.

Deputados com Jeferson

Maioria dos deputados estaduais almoçou ontem e declarou apoio total ao colega Jeferson Andrade para candidato a vice-governador.

*** O nome de Jeferson vem crescendo para vice, é uma escolha do governador Mitidieri e até o momento não apareceu – e nem vai aparecer – outro nome.