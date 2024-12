Pós-eleições correndo nos bastidores

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Este período pós-eleições produz poucos fatos que geram informação, a não ser o trabalho de Edvaldo Nogueira para deixar o mandato e a atuação da prefeita eleita Emília Corrêa para formação de sua equipe e elaboração do seu projeto administrativo, que, de alguma forma, diferencia de transições anteriores, que tinham uma tonalidade política forte. Comenta-se também o Governo Mitidieri em sua segunda edição, que terá um perfil de maior ação em favor de Sergipe, fortalecendo a indústria, o comércio e toda a estrutura para melhorar o setor educacional e o aumento de emprego, com uma visão para fortalecimento econômico do Estado.

Também está em voga o julgamento do prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, que fora julgado pela Justiça e há conflito sobre a informação que o processo atinge sua posse, ou que servirá para o pleito de 2026. A maioria acha que a questão do impedimento de Valmir seria para a disputa a governador em 2026.

Há também comentários sobre composições políticas, que mexe com muita gente e deixa um amontoado de dúvidas. Corre, com certa velocidade, a informação de que estaria havendo entendimento entre Rogério Carvalho (PT) e o governador Fábio Mitidieri, para a formação de chapas que disputam 2026. Rogério manteria sua candidatura à reeleição ao Senado em um bloco que tivesse como companheiro André Moura (União Brasil). Essa composição seria ideia do presidente Lula, que deseja fortalecer o PT eternamente dividido e se favorecer com isso. O ministro Márcio Macedo estaria fora da disputa porque voltaria a ser o tesoureiro da campanha.

Esse quadro gera uma série de discordâncias, em razão do número de candidatos ao Senado, a deputado estadual e a deputado federal. Na realidade é uma estratégia que atinge e prejudica muita gente importante pra uma aliança…

Geração de emprego

A Unidade Atakarejo de Aracaju, que está chegando no comércio de Sergipe, vai gerar três mil empregos diretos e indiretos.

*** Nos próximos anos, mais 14 lojas do grupo chegarão ao estado ampliado número de empregos gerados para cerca de 6 mil”.

*** – Aliás, o melhor instrumento social que existe é geração de emprego, disse o governador Mitidieri na inauguração da Loja Atakarejo.

Márcio e a Fafen

Márcio Macedo (PT) anuncia que governo federal busca reativar a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), essencial para a agricultura e a indústria nacional.

*** A planta, atualmente desativada, está no centro das articulações entre o governo e a Petrobras, com expectativa de reabertura em plena capacidade.

**** Márcio também sugeriu a criação de um centro de capacitação profissional e o uso da sede da Petrobras em Aracaju como base para operações locais.

País e Estado fortes

“Precisamos transformar o potencial de Sergipe em realidade. A produção de gás natural e a reabertura da Fafen serão pilares para a geração de emprego e renda”.

*** – É assim que construímos um estado e um país mais forte, destacou Márcio Macedo.

Paulo na Unale

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) participa da 27ª Conferência Nacional da Unale, no Rio de Janeiro. Com o tema central “O Futuro da Educação no Brasil”.

*** Unale reúne representantes de todo o país para discutir assuntos essenciais para o desenvolvimento nacional.

*** Esta edição, além do foco na educação, a Conferência promove debates sobre inovação legislativa, transparência e transformações sociais no Brasil. “É uma oportunidade de debatermos temas relevantes para a sociedade e compartilharmos experiências legislativas”, disse Paulo.

Rochadel na Educação

Nos bastidores da política sergipana, com a formação da equipe de Emília Corrêa para a Prefeitura de Aracaju, surge nos bastidores o nome de Orlando Rochadel para secretário da Educação do município.

*** Daí surgiu a pergunta de Marcos Aurélio: “E onde fica Ana Amorim, que participou ativamente da campanha e representa a família que lidera o PL?”

*** Também nos bastidores, a informação é de que Rochadel não recebeu convite para isso.

Amorim e Emília

O presidente regional do PL, Edvan Amorim, diz que “as nomeações é Emília quem escolhe e anuncia (deve ser assim, o povo a elegeu para isso)”.

*** – Estou achando as pessoas que ela escolheu competentes e qualificadas para as funções escolhidas, disse.

*** E conclui: “estou viajando já há mais de uma semana e devo ficar mais umas duas fora daí, de Sergipe”.

Negociar passivos

Contribuintes aracajuanos que estão em débito com o município têm até o próximo dia 20 de dezembro para negociar seus passivos através da modalidade Transação Tributária.

*** O instrumento concede descontos de até 100% em multas e juros levando em consideração o histórico contributivo de cada cidadão.

*** Também analisa critérios estabelecidos pela legislação e publicados em dois editais de convocação, disponíveis no site da Secretaria Municipal da Fazenda.

Adailton segue Valmir

O prefeito de Itabaiana, Adailton (PL) disse ontem que topa disputar o Senado Federal em 2026 em caso de ser indicado por Valmir de Francisquinho.

*** O radialista Edivanildo Santana emendou: “e candidato a governador de Valmir?” Adailton não pensou duas vezes: “A gente topa também, porque o itabaianense sempre teve coragem para disputar”.

*** E mais: “Eu, como itabaianense ceboleiro, tenho essa coragem de dizer que se Valmir disser: ‘Adailton o candidato será você’, eu irei com muita força, com muita garra, para a gente mudar Sergipe”.

Para a Fazenda

Circulou ontem a informação que o secretariado da prefeita Emília Corrêa, será formado por personagens que tenha passado limpo e sem marcas.

*** Tem a informação que o ex-interventor de Pirambu, Moacir Santana, será o secretário da Fazenda.

*** A tendência é que a administração não se envolva com política.

Emília com virose

Outra informação que chega por aqui é que Emília Corrêa (PL) recolheu-se porque está com uma virose que não a deixa sair da cama.

*** Mais uma notícia inesperada: está havendo desentendimento entre evangélicos em razão da formação do Governo.