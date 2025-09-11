Posição de Fux surpreende até a direita radical

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A decisão do ministro Luiz Fux ao decidir pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro teve um impacto profundo e inesperado no andamento do processo no Supremo Tribunal Federal (STF). Até a direita radical foi surpreendida com o voto do ministro e está comemorando como se não houvesse novos ministros a tomar e declarar sua decisão já a partir desta quinta-feira. O placar ficou em 2 a 1 pela condenação, mas o voto de Fux abriu espaço para uma possível reversão, dependendo dos votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. O voto foi comemorado por aliados de Bolsonaro como uma oportunidade de revisão ou anulação do processo, com possibilidade de embargos e recursos. Mas os juristas apontam que o voto de Fux pode gerar insegurança jurídica e expor fragilidades institucionais no STF, dada a falta de consenso entre os ministros. De qualquer forma, Fux com seu discurso seguido de voto que não se esperava, provoca tensão entre aqueles que desejam a condenação de Bolsonaro, independente que ele realmente tenha cometido crimes ou não.

Mas, distante do que aconteceu em STF, a política em Sergipe teve uma semana de pouca mobilização. Quem de alguma forma mexe com os fatos está fora do Estado. O governador Fábio Mitidieri cumpre compromissos oficiais na Europa, já o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, se encontra em São Paulo, onde se submete à exames de rotina. Toda a classe política deu uma parada prolongada esta semana, mesmo que Francisquinho tenha marcado reunião para sábado com seu bloco, com o objetivo de definir posições e qual o destino que deve tomar em relação à filiação partidária. O encontro sinaliza que o prefeito de Itabaiana provavelmente não fica mais no PL, o que pode ocorrer, inclusive, com outras lideranças do partido, que não tem uma definição para 2026.

Está claro que o Liberal em Sergipe ficará sob as ordens políticas do deputado federal Rodrigo Valadares, que é do União Brasil mas vai se transferir para o PL com a abertura da janela que permite troca de partidos aos parlamentares. A saída do grupo liderado por Francisquinho e Edvan Amorim vai tornar a sigla frágil e provavelmente sem candidato a governador, o que cria certa incerteza nos filiados e possibilidade de abandonar o barco, exatamente pela fragilidade que pode reduzir a força político-eleitoral do partido. Além disso, se o próprio Rodrigo diz que não será candidato a senador ao lado de Eduardo Amorim, favorece que o ex-senador se mantenha no PSDB para disputar o mandato ao lado de Adailton Sousa, que é o nome de preferência de Francisquinho.

De qualquer forma, a direita radical em Sergipe terá problemas sérios para montar uma chapa majoritária e dificuldade para eleger um número maior de deputados estadual e federal, inclusive para o próprio Senado. Aliás, é essa tendência que deixa passar a dificuldade em formar um, a chapa influente para as eleições de 2026.

Ideologias vazias

O ministro Luiz Fux defendeu ontem a nulidade do processo contra Bolsonaro e outros sete réus por cerceamento de defesa.

*** A posição de Fux criou um clima de “confronto opcional” da direita (à favor) e da esquerda (contra) em todo o Brasil.

***As duas tendências interpretam a decisão de Fux dentro de uma ideologia vazia.

Alessandro avalia

O senador Alessandro Vieira (MDB) avaliou a posição do ministro Fux, no julgamento do ex-presidente Bolsonaro, como “sem nenhuma mudança significativa” e admitiu que “era um voto previsto”.

*** Quanto à política em Sergipe, Alessandro disse que está montando as chapas para Alese e Câmara: “trabalhando para garantir mais recursos para Sergipe e avançando na pré-campanha para a reeleição ao Senado”.

Sérgio e a bancada

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, se reuniu com a bancada sergipana, garantindo mais de R$ 13 milhões para obras estruturantes que irão impactar a mobilidade e a infraestrutura do município.

*** Para o prefeito, essa articulação com senadores e deputados tem como foco o planejamento do futuro da cidade, com visão estratégica.

*** – Meu compromisso é fazer Lagarto avançar de forma planejada, com responsabilidade e resultados concretos para a população, disse Sérgio.

Francisquinho faz check-up

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, ainda se encontra em São Paulo onde faz um check-up. Avalia como está seu estado de saúde.

*** – Francisquinho retorna sábado a Itabaiana e vai reunir o seu bloco político, para uma avaliação do momento provocado pela crise partidária.

*** Esse encontro de sábado vai decidir aposição do bloco para decidir o seu destino. Ainda não foi decidida a saída do PL.

Rodrigo sobre chapa

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB) teria dito que não faz sentido participar das eleições ao Senado, ao lado do ex-senador Eduardo Amorim.

*** O desabafo de Rodrigo é em resposta às declarações de Edvan Amorim, que tem feito críticas ao parlamentar.

Samuel é federal

O ex-deputado estadual, Capitão Samuel, disse ontem que permanece no União Brasil, com apoio do ex-deputado federal André Moura e do governador Fabio Mitidieri (PSD).

*** Samuel revela que a chapa de Federal já está montado e resolvida.

*** Acrescenta que continua sendo de direita, “como Rodrigo Valadares é hoje e se mantendo no União Brasil”.

Deixa dúvidas

Segundo um membro do União Brasil a declaração do Capitão Samuel, quando cita o deputado Rodrigo Valadares como do partido, deixa dúvidas quanto a sua permanência na sigla.

*** É que Rodrigo não esconde que vai “pular a janela partidária”, para se filiar ao PL, o que sinaliza que pode ser seguido também por Samuel.

Heleno a federal

Heleno Silva (Republicanos) diz em entrevista que tem eleição a deputado federal praticamente decidida no sertão e confirma que vai à disputa pelo mandato.

*** Heleno diz que é sertanejo e sua presença em Brasília favorece à região, e afirma que não pretende sair do Republicanos, mas tem que saber como ficará a sigla.

Lula e redes sociais

O presidente Lula reafirma que vai regulamentar as redes sociais, “doa a quem doer”, porque tem muitas mentiras “Eu já sou o 5º Lula (…)”.

*** Segundo Lula, “não se pode brincar com a verdade. Não, não é censura. O país tem que ter regras, o que vale na vida real, vale na digital”.

Luciano na China

O deputado Luciano Pimentel está na China, onde participa pela Unale, de um encontro de legisladores que se realiza na cidade de Pequim.

*** Participam desta reunião 45 países e apenas três deputados do Brasil, entre eles o sergipano Luciano Pimentel, que fará uma palestra sobre a atuação legislativa.

Forró discutido na França

O Festival Internacional do Forró está se realizando na cidade de Lili, na França, com a participação de representantes de Sergipe. O governador Fábio Mitidieri desembarca hoje na cidade francesa.

*** O Consórcio do Nordeste, em reunião, decidiu que não deve escolher um dos Estados da região como “o País do Forró”, mas que defendam todo o “Nordeste, pela preservação do ritmo, como um valor da humanidade”.