Pouca movimentação política. Quase nenhuma, diante de um momento que teve feriados de pouca importância. O governador Fábio Mitidieri esteve rapidamente adoentado e ficou de repouso em casa, recebendo tratamento. O mês dezembro já começa a aflorar e com ele os festejos natalinos, férias, parlamentares em recesso e até o carnaval o momento político fica apático, apesar de posse dos prefeitos municipais e vereadores, sem que haja qualquer discussão de média importância. Nos bastidores, sem fazer eco, escolhas de quem será candidato a deputado estadual e federal e já a partir de março agita-se entendimentos políticos para a montagem de blocos, buscando a união e formação de blocos que se mantenham juntos até os primeiros passos de 2026 e se defina nomes para disputa de deputados até governador, nos Estados.

Neste momento, entretanto, a discussão é sobre a formação de equipes administrativas nos municípios, para formação do comando das cidades, que também são argumentos para se chegar a um nome de boa estrutura política para mandatos na Alese, Câmara, Senado e Congresso. Sem querer desqualificar alguns poucos nomes surgem para Federal e Senado, mas ainda sem a convicção popular e do próprio possível candidato, todos à busca de mandatos apertados e que precisam de padrinho muito acima dos que conseguir eleger prefeitos e vereadores. O eleitor está mais exigente (e foi inflacionado) e já não perde ou ganha o voto posto nas urnas, em razão da ideologia doentia de algum aventureiro.

Será cada vez mais difícil conquistar mandatos.

Emília é que está tocando

O presidente regional do Partido Liberal, Edivan Amorim, diz que “essa questão da formação do secretariado de Emília é que está tocando”. E acrescentou: “Dentro em breve ela deve anunciar”.

*** – Com relação a projetos ou coisa do tipo, seu amigo aqui não tem tempo para acompanhar, disse.

Anunciar secretariado

A maioria dos membros do Partido Liberal já deixa claro que Emília Corrêa já vem conversando com aliados para a formação do seu secretariado.

*** Pretende anunciar a equipe até 20 de dezembro, depois de encontros e revelar como será o funcionamento da equipe.

Sobre o centro

Em entrevista, ontem, a prefeita eleita Emília Corrêa foi à ACESE falar sobre o centro comercial de Aracaju, admitindo que “precisamos estar juntos para atender às demandas do Centro”.

*** – Ele é o nosso coração comercial e não podemos deixá-lo de lado. Queremos modernizá-lo e, com a ajuda de todos, isso será possível, disse.

Trânsito preocupa

O deputado federal Fábio Reis disse que “Estamos acompanhando com bastante preocupação os inúmeros acidentes de trânsito registrados no município de Lagarto nos últimos dias”.

***Realmente precisa uma ação urgente para controlar a irregularidade do trânsito no município.

Hoje e Amanhã

Wellington Mangueira empolgou-se: convidamos os estudantes, profissionais liberais, trabalhadores em geral. Vejam o filme “AINDA ESTOU AQUI“.

*** – Por certo fortaleceremos nosso compromisso com a DEMOCRACIA, ainda será exibido hoje.

MDB disputa 2026

O senador Alessandro Vieira (do MDB) diz que seu partido segue seu processo de reestruturação e vai apresentar chapas competitivas para a Alese e a Câmara.

*** – Além da reeleição para o Senado, que será o próprio Alessandro.

Gama lança livro

O ex-prefeito de Aracaju, João Augusto Gama, lança hoje o livro “Memórias de um Político”, no Museu da Gente Sergipana.

*** Gama expõe toda sua vida política e sobre tudo o tempo que teve de conviver com a Ditadura Militar, quando chegou a ser preso.

PP se mantém aliado ao PSD

O senador Laércio Oliveira (PP) disse ontem que permanece aliado ao governador Fábio Mitidieri (PSD), como acontece desde a sua candidatura a governador em 2022.

*** Segundo Laércio, o partido terá candidato ao Senado, à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa.

Rogério presidente

O senador Rogério Carvalho (PT) será o candidate a presidente regional do PT em Sergipe no próximo ano.

*** Não há qualquer obstáculo de grupo que afaste Rogério da Presidência e, ainda talvez, seja candidato à reeleição.

Eliane a Federal

A informação que circula na área política é que a ex-vice-governadora Eliane Aquino será candidata a deputada federal pelo PT.

*** É que ela não pode vir mais morar em Sergipe e vai representar o Estado na Câmara Federal.

Nota triste

A morte do ex-deputado federal José Queiroz deixa triste a política sergipana.