PP e PT ainda é assunto

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Ainda repercute na política, em Nossa Senhora do Socorro – onde ocorreu – e em várias outras cidades, a composição do PT e do PP para formação de uma chapa que dispute a Prefeitura do Município. A candidata à prefeita é Carminha Paiva (Republicanos) e terá total apoio do PT, através do seu presidente municipal, Klewerton Siqueira, com o apoio de todo o partido no Estado, inclusive o presidente regional João Daniel. As avaliações variam e as especulações seguem um único caminho. Alguns acham que o prefeito Padre Inaldo (PP) está jogando na liberação de recursos do PAC, que chegam próximo de R$ 300 milhões, com o objetivo de concluir obras em Socorro e incrementar outros projetos. É uma jogada limpa, claro, mas favorece às insinuações que podem acontecer o uso de recursos para outras cidades em que o PT não esteja bem.

Nos bastidores a conversa é outra: não foi boa para Carminha essa composição com o PT, porque o partido nunca teve força política e não vai cobrir o número de eleitores que foi para o deputado Samuel. Há tantas histórias, que até se chegou a comentar que o presidente Lula visitaria Sergipe dia 26, um domingo, e incluiria Socorro como passagem para falar ao povo. A informação é fake news. Lula não visitará Sergipe antes das eleições e pode vir ao Estado no final de novembro. Nada definido. O grupo que tem Carminha como candidata admite que houve inteligência na composição com o PT, porque além de ganhar apoio da esquerda, o seu discurso vai avançar na questão social e alcançar um eleitorado que deseja a continuidade do trabalho realizado por Padre Inaldo, à frente da Prefeitura, mas com o toque de mudança para o povo.

Na realidade ainda não se estruturou o novo bloco, dentro dos interesses políticos dos que pretendem se manter nele e daqueles que estão chagando com novas perspectivas para a formação de uma tendência que amplie suas condições de nova estrutura administrativa, a ser implantada ou simplesmente continuada.

Momento importante

Da Bélgica, onde se encontra, o governador Fábio Mitidieri (PSD) conversou via zap com o colunista e disse que “Sergipe participa de um momento muito importante na transição energética mundial”.

*** – Os governos estão decididos a investir no hidrogênio verde e o Brasil larga na frente, pois tem baixo custo, matriz limpa e condições climáticas excepcionais, principalmente nos estados do Nordeste, disse.

Investimento de bilhões

Mitidieri diz que “mantivemos diversos contatos e esperamos ter resultados positivos no médio prazo. Estamos falando de investimentos de bilhões de dólares e que, em dando certo, tem o potencial de mudar o patamar de arrecadação, emprego e renda da população sergipana”.

*** – Isso, por si só, já vale todo o esforço que estamos fazendo aqui, disse. O governador chegou ontem à Bélgica, viaja hoje a Berlim, onde participa de reunião com o parlamento europeu e com o Governo belga. Amanhã a reunião é com o Governo alemão

Almoço nos Despachos

O governador em exercício, Zezinho Sobral vai almoçar, sexta-feira, no Palácio dos Despachos com o presidente da Assembleia Jefferson Andrade, com os deputados Luciano Bispo, Cristiano Cavalcante e o secretário Jorginho.

*** Também estarão no almoço a presidente do TCE, Suzana Azevedo, o conselheiro Ulices Andrade e o senador Laércio Oliveira.

Chapa Fabiano x Dani

Percebe-se uma calmaria no momento eleitoral em Aracaju, mas às conversas de cúpula está crescendo. Houve reunião recente para formação da chapa Fabiano Oliveira (PP) e Daniele Garcia (MDB).

*** Segundo um membro da cúpula de um dos partidos, há uma chance real de lançar os dois, mas sem ainda escolher o vice, que será decidido em julho.

*** Com a possibilidade real desse lançamento, a base do Governo terá três nomes disputando a prefeitura de Aracaju.

Passa por Mitidieri

Apesar das informações sobre o lançamento de chapas a prefeito de Aracaju, dentro da Base Aliada sinaliza-se que nada será resolvido antes da batida do governador Fábio Mitidieri.

*** – Isso deve ocorrer entre final de junho e início de julho, ainda iluminado pelas festas juninas. Mitidieri está no exterior acompanhando o Consórcio dos Governadores e retorna neste sábado, disse a fonte.

Yandra e Belivaldo

Sexta-feira o União Brasil lança oficialmente a chapa a prefeito de Aracaju: deputada federal Yandra Moura e para vice o ex-governador Belivaldo Chagas (Podemos).

*** Será uma agitada festa no bairro 18 do Forte e é considerada forte para a disputa, em razão da ação política do grupo que a apoia e dos seus dois integrantes.

*** Yandra e Belivaldo têm trabalhado muito e são nomes que movimentam o pleito deste ano.

George sobre Valmir

Radialista George Magalhães, da Capital FM de Itabaiana, repreendeu ontem o pré-candidato a prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho.

*** Razão: Valmir teria tratado mal uma criança altista em frente aos seus pais. George falou revoltado e disse que Valmir não o intimida, além de anunciar que as coisas estão mudando em Itabaiana.

Samarone e o Parque

O médico Antônio Samarone fez críticas ao novo projeto do parque da Sementeira e recebeu telefonema do prefeito Edvaldo Nogueira lhe informando que os “órgãos públicos serão transferidos do Parque”.

*** Samarone considerou as “medidas acertadas”. E admitiu que “Aracaju precisa de um Jardim Botânico, de mais verde!”

Urgências pedriáticas

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) disse, ontem, que “mais uma vez mães superlotam as urgências pediátricas dos hospitais públicos em busca de atendimento para seus filhos”.

*** Para ele, “é preciso ter mais investimentos, contratações de mais profissionais e um plano de contingência conjunto, entre governo do estado e prefeitura de Aracaju, afinal milhões são gastos em festas”.

Dudu faz alerta

Via rede social, professor Dudu (PT), de Estância, disse que já deu sua palavra de que apoiará o pré-candidato petista à Prefeitura da cidade, Dominguinhos Machado.

*** Mas alertou: “Se o campo de esquerda bater em retirada (não só o PT), eu poderei discutir a possibilidade de assumir a tarefa de enfrentar os conservadores da cidade e seus aliados no estado”.

Milton em Nova Iorque

A coluna conversou com Milton Andrade, presidente da Agência Desenvolve-SE, ontem, quando ele estava em tráfego em um metrô de Nova Iorque.

*** Milton participou de evento em que mostrou oportunidades da implantação de infraestrutura em Sergipe. Na mesma apresentação estava o governador do Espírito Santo, Renato Casa Grande, expondo benefícios do seu Estado.

*** Milton acrescentou que as condições de Sergipe revelaram interesse dos investidores.

CPI da Braskem

O senador Rogério Carvalho (PT) anuncia que concluiu as oitivas da CPI da Braskem e acrescenta que hoje entregaremos a primeira versão do relatório com indiciamentos e recomendações.

*** – Seguimos firmes na investigação de tudo que ocorreu e na busca pelo indiciamento dos responsáveis por essa catástrofe em Maceió! – Disse.