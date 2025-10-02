Pré-Caju e bastidores políticos

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com
Quem passa pela orla da praia de Atalaia, em Aracaju, percebe que já está sendo montada toda a estrutura do Pré-Caju, uma festa que já realizada há anos e que antecipa o carnaval de 2026. Até aqui nada demais, claro. Em anos anteriores o Pré-Caju ocorria na Avenida Beira Mar e acontecia entre os meses de janeiro e fevereiro, mais ou menos quinze dias antes do carnaval. Uma grande festa, claro, com desfiles de vários blocos de ruas, puxados por cantores baianos, que também servia como ensaio para o carnaval de Salvador. Havia, entretanto, uma marca: saíam das conversas de bastidores nos camarotes, em anos de eleição, nomes que disputariam mandatos proporcionais e majoritários do pleito, que geralmente oferecia uma previsão que batia com as especulações.
Coisa de louco! E era tanto que geralmente as conversas eram programadas para rolar “depois do Pré-Caju”. O evento agora acontece no mês de novembro, muito cedo para definição de nomes para disputar o Governo e Senado, exatamente porque as eleições do próximo ano estão no mais absoluto silêncio, embora os entendimentos estejam em decisão, mas ainda com muitas dúvidas. Ao Governo tem apenas um candidato certo e único: governador Fábio Mitidieri, que tentará à reeleição. Para o Senado tem-se o nome de André Moura como batido o martelo, mais os demais candidatos, mesmo que buscam retornar ao Senado, não revelam dúvidas, mas certa dificuldade para acomodação de nomes que estejam diretamente vinculados a grupos políticos que estarão na disputa.
A oposição anda meio tumultuada. Ainda não tem um nome certo ao Governo, entretanto oferece três nomes ao Senado: Adailton Sousa (PL), Eduardo Amorim e Rodrigo Valadares (UB). Sem candidato ao Governo também está o PT, embora deva indicar dois nomes para senador: Rogério Carvalho, que vai para à reeleição, e Márcio Macedo. A esquerda vai de Iran Barbosa para o Senado e o Governo tem uma provável chapa com os nomes de André Moura (UB), Alessandro Vieira (MDB) e o ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). A expectativa é que haja um entendimento amplo para se chegar à unidade, mas pode acontecer a surpresa de uma candidatura independente. A oposição terá sim senador, mas há certa dificuldade em lançar um nome que dispute o Governo, em razão de imbróglios partidários e jurídicos, que podem dificultar a montagem de uma boa chapa.
Tem respaldo popular
O governador Fábio Mitidieri acha que sua gestão tem respaldo popular: “claro que precisamos continuar avançando e temos muito por fazer, mas é inegável os avanços nos últimos anos”.
*** Mitidieri acrescenta que “naturalmente, novos apoios acabam surgindo. Fico feliz por isso”.
*** Segundo um dos aliados de Fábio, “começa a se perceber um movimento de setores da oposição por troca de partidos que apoiam o Governo”.
Edvaldo e outro mandato
O ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) também mantém silêncio sobre candidatura ao Senado, mas despacha da sede do partido e não poupa conversas com aliados.
*** Edvaldo mantém candidatura ao Senado e demonstra firmeza de decisão, embora se ouça comentários de que ele pode tentar outro mandato na rearrumação para 2026.
*** Edvaldo confirmou que “vai disputar o Senado”.
Papo legal com Cauê
O ex-prefeito Edvaldo Nogueira teve uma conversa com seu ex-secretário Carlos Cauê, que foi contratado pelo senador Rogério Carvalho (PT) para fazer o marketing de sua campanha à reeleição.
*** Por 40 anos Cauê esteve ao lado de Edvaldo e fez a maioria de suas campanhas, além de exercer cargo de secretário de Comunicação quando Edvaldo era prefeito.
*** Edvaldo admitiu que Cauê é um grande profissional, que tem o maior respeito por ele e agradeceu pelo tempo que teve Cauê ao seu lado: “somos amigos e ele agiu como bom profissional”, disse, sem mágoas.
Corredores eleitorais
Nos bastidores da política sergipana, o clima já é de articulação intensa para as eleições de 2026 e algumas movimentações estão chamando atenção nos corredores eleitorais.
*** Há necessidade de consolidar blocos de situação e oposição, que já tem alguma definição sobre o pleito, mas ainda há troca imensa de interesses contrariados.
Há muita especulação
O empresário Edvan Amorim disse ontem que existe muita especulação em relação à filiação dele e do irmão Eduardo Amorim, em outro partido.
*** Amorim deixou claro: “que vamos para algum lugar vamos”.
*** Sobre conversa com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, em Brasília, Amorim disse que “estamos dialogando com vários partidos. Mas quem decidirá para onde vamos é o nosso grupo”. E conclui: “só faço política conversando”.
Pereira não atendeu
Um filiado ao Republicanos disse ontem que “os irmãos Amorins foram a Brasília para falar com o presidente Marcos Pereira. Mas não foram atendidos”.
*** A mesma fonte acrescentou que o Republicanos está pronto para fazer dois federais e três estaduais.
*** E concluiu: “no mais é firula de quem está buscando se acomodar”.
Mulheres e sanfonas
O governo Mitidieri lançou projeto inédito voltado para mulheres, oferecendo aulas gratuitas de sanfona.
*** A iniciativa é da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e da Funcap, com foco em empoderamento feminino e valorização da cultura nordestina.
Políticas de Estado
Sanção presidencial transforma o Pronaf e o Plano Safra da Agricultura Familiar em políticas de Estado. Isso significa que esses programas, antes regulamentados por decretos, agora têm força de lei.
*** Qualquer mudança futura dependerá do Congresso Nacional e não mais de decisões exclusivas do presidente.
Nomes em Estância
Em Estância, o professor Tito Magno é pré-candidato a deputado estadual pelo PP, em ‘dobradinha’ com o vereador por Aracaju Leny Oliveira (PP) que vai para Federal.
*** A ex-vice prefeita Adriana Leite (Republicanos) também será candidata à deputada estadual.
*** Segundo o professor Dominguinhos (PT), com a candidatura de Iran Barbosa (Psol) a deputado federal, a chances de grupos de esquerda chegar à Alese.
Carteira de Motorista
Presidente Lula aprovou avanço de projeto de lei que acaba com a obrigatoriedade de autoescola para obter a carteira de motorista (CNH).
*** A mudança beneficia diretamente quem deseja tirar a habilitação, já que o custo do processo, que hoje pode chegar a R$ 4 mil, pode cair para cerca de R$ 750, tornando o acesso ao documento mais fácil e acessível.
CNH gratuita
O deputado estadual Luciano Bispo vai propor emenda para que se libere R$ 500 mil com objetivo de emitir CNH grátis para caminhoneiros.
*** O governador Fábio Mitidieri já enviou projeto do Governo para conceder mil CNH gratuitas para novos caminhoneiros. A emenda de Luciano é para ampliação dos números concedidos pelo Governo.
Aprovada isenção do IR
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, uma das principais promessas de campanha do presidente Lula.
*** Agora, o projeto segue para o Senado Federal e, se aprovado, será sancionado pelo presidente para entrar em vigor em 2026.
André em votação
O ex-deputado federal André Moura (UB) acompanhou de perto a votação na Câmara dos Deputados que garantiu a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil e redução gradativa até R$ 7 mil e 350.
*** – Milhões de brasileiros serão beneficiados com essa medida. Estive na torcida pela aprovação. Isso é justiça fiscal, disse.
Praça dos Capuchinhos
A prefeita Emília Corrêa (PL) informa que a comunidade dos Capuchinhos ganhou um novo espaço de lazer! A tradicional praça, entregue ontem, passou por uma urbanização completa.
*** Um local renovado, cheio de vida e preparado para garantir momentos de alegria, saúde e bem-estar para os aracajuanos.