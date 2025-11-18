Pré-Caju o mais animado e com segurança

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O Pré-Caju 2025, ocorrido de sexta-feira a domingo, foi mais do que uma prévia carnavalesca: foi uma celebração da cultura, da organização e da capacidade de Aracaju de realizar grandes eventos com excelência. Durante três dias de festa, de sexta-feira a domingo, a capital sergipana mostrou ao Brasil que é possível unir animação, segurança e gestão pública eficiente, sem que o evento se torne palco para disputas políticas. A Orla da Atalaia pulsou com energia contagiante. Milhares de foliões – locais e turistas – tomaram toda a orla ao som de trios elétricos comandados por grandes nomes da música baiana e nacional. A alegria foi o fio condutor de uma festa que resgatou o brilho e a tradição do Pré-Caju, consolidando-o como um dos maiores eventos populares do país.

Mas o que realmente chamou a atenção foi a tranquilidade com que tudo aconteceu. A segurança foi um dos grandes trunfos desta edição. Com mais de 2.400 agentes das forças de segurança pública atuando de forma integrada, o evento transcorreu sem incidentes graves. O uso de tecnologia, como o videomonitoramento em tempo real, a presença ostensiva da Guarda Municipal e da Polícia Militar garantiram que os foliões pudessem curtir com paz e liberdade. O Governo de Sergipe, sob a liderança do governador Fábio Mitidieri, teve papel fundamental nesse êxito. A atuação coordenada entre as secretarias estaduais e a prefeitura de Aracaju demonstrou maturidade administrativa e compromisso com o bem-estar da população. A festa foi pensada nos mínimos detalhes, desde a logística de trânsito até o suporte à saúde e à mobilidade urbana.

Outro ponto digno de nota foi a discrição política. Em tempos de polarização e uso excessivo de eventos públicos como palanque, o Pré-Caju 2025 foi um respiro. Dá para lembrar que, quando realizado no período pouco antes do Carnaval a mobilização política era intensa e servia até para criação de grupos e decisões sobre candidatos majoritários. Este ano não, apesar da presença de candidatos para as eleições de 2026, mas sem a tentativa de arrumação estratégica de blocos, exceto os que passavam na avenida. A presença de autoridades foi institucional, sem discursos, sem bandeiras, sem oportunismo. A festa foi do povo e isso fez toda a diferença. O sucesso do Pré-Caju deste ano deixa um recado claro: quando há planejamento, respeito ao cidadão e foco na cultura, todos ganham.

Fábio exalta segurança e alegria

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse, ontem, referindo-se ao Pré-Caju, que “a alegria prevaleceu. Festa boa é festa segura e Sergipe deu show”.

*** Fábio parabenizou as “nossas forças de segurança e também os foliões que foram para brincar e se divertir”.

*** Disse que a “Economia esteve em alta, com hotéis, pousadas, bares, restaurantes, salões de beleza… e mais de 70 segmentos da economia mobilizados no Pré-Caju, gerando emprego e renda.

Mitidieri ouve avaliações positivas

Ao cumprimentar ambulantes, foliões e trabalhadores da festa, Fábio Mitidieri ouviu avaliações positivas sobre a movimentação econômica do evento, que reforçou o dinamismo atual de Sergipe.

*** A participação do governador ganhou ainda mais destaque quando ele subiu no trio de Natanzinho Lima, que arrastou uma multidão com o bloco do Arraiá do Povo.

*** – Sergipe é o único estado do Brasil onde a polícia funciona, declarou Natanzinho, em referência à segurança no Estado.

Pré-caju movimentava a política

Quando o Pré-Caju era realizado na Avenida Beira Mar, alguns dias antes do carnaval, em ano eleitoral, os pré-candidatos majoritários faziam dos seus camarotes um área de especulações.

*** Na época alguns entendimentos eram fechados nos camarotes e até acordos eram fechados, podendo até não se concretizar no decorrer do período para o pleito.

*** Na orla o Pré-Caju está mais amplo e se percebe a presença de políticos, mas nem um deixa o evento com qualquer tipo de entendimento fechado.

André no camarote e na pipoca

O ex-deputado federal André Moura (União), pré-candidato ao Senado esteve no camarote e em cima do trio ao lado do governador.

*** Circulou ao lado de aliados e também esteve “na pipoca”. Politicamente conversou com Márcio Macedo (PT), Edvaldo Nogueira (PDT) e com André Davi (Republicanos).

*** Ontem, logo cedo, viajou para o Rio de Janeiro, onde atua como secretário de Estado.

Edvaldo e o coro para ele voltar

Um dos foliões político mais festejado no Pré-Caju, foi o ex-prefeito Edvaldo Nogueira. No sábado, ficou na “pipoca” acompanhado de correligionários e no domingo saiu em cima do trio, ao lado de Bell.

*** “Cordeiros”, pessoas dos blocos e foliões tiraram fotos com Edvaldo. Houve até quem arrastasse um coro, “volta Edvaldo”.

*** Entretanto, ele mesmo lembrava que é pré-candidato a senador no próximo ano.

No camarote com políticos aliados

Edvaldo Nogueira circulou bem nos camarotes a convite do governador Fábio Mitidieri e igualmente foi bastante cumprimentado.

*** Teve encontros com André Moura, Jeferson Andrade, Katarina Feitoza, dentre outros. Ele retomou sua agenda política ontem.

Márcio junto aos foliões

O ex-ministro Márcio Macedo participou do Pré-Caju desde a sexta-feira e participou das atividades artísticas promovidas pelo Camarote Aju.

*** Márcio circulou nos camarotes, conversou com várias lideranças políticas e ficou a maior parte do tempo na parte térrea do evento juntos com os foliões.

Rogério preferiu sair no bloco

O senador Rogério Carvalho não esteve no Pré-Caju para ficar ao lado de políticos. Preferiu sair no bloco puxado por Bel Marques, bem entrosado no meio da população.

*** Rogério circulou nos blocos ao lado de sua esposa, Candisse Carvalho (PT).

*** Aliás, Márcio Macedo também saiu no mesmo bloco, mas em, nenhum momento se encontrou com o correligionário Rogério Carvalho.

Durval para e fala com políticos

O cantor Durval Lélys puxou seu bloco e parou em frente ao Camarote Aju fez vários cumprimentos. O primeiro a Laércio Oliveira (PP), chamando-o de “meu lindo”, e agradeceu ao governador, Fábio Mitidieri (PSD), pela energia positiva de sempre.

*** No final, Durval Lélys trocou os nomes das esposas de dois outros políticos que estavam no camarote, mas consertou imediatamente.

Grupo de Valmir fora do Pré-Caju

O grupo do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, não participou do Pré-Caju. Apenas o deputado Marcos Oliveira.

*** o prefeito Talysson e o deputado federal Ícaro, filhos de Valmir, ficaram em Areia Branca, participando de uma corrida de rua em comemoração ao aniversário de Areia Branca.

***O prefeito Valmir de Francisquinho e o ex-prefeito Adailton Sousa optaram em fazer visitas em povoados de Itabaiana, conversando com as bases.

PT ainda não tem definição

O deputado João Daniel (PT) diz que seu partido em Sergipe, não tem definição ainda.

Aguarda uma conversa que poderá ocorrer ainda em Novembro.

*** Segundo João, o governador Fábio Mitidieri deverá estar com presidente Lula, com o objetivo de conversarem sobre Sergipe.

*** Após essa conversa, o presidente estadual do PT em Sergipe estará ouvindo Lula e o presidente nacional para discutirmos a situação no Estado.

Emília também atua no Pré-Caju

A prefeita Emília Corrêa (PL) também participou intensamente do Pré-Caju e atuou para o sucesso da festa, através da limpeza e da segurança, através da Guarda Municipal.

*** Emília esteve no camarote, sem qualquer ranço político e aberta ao diálogo. É uma prefeita que vem se destacando e começa a revelar expressão popular.

Ivete repreende brigão

A cantora Ivete Sangalo parou o trio, nos arcos da orla, em razão de uma briga na “pipoca”: dirigindo-se ao brigão, Ivete falou: “para a briga! Você é o ridículo da festa”.

*** Toda a pipoca aplaudiu e o cara deixou o bloco. Ivete mandou um beijo para ele e o trio recomeçou a tocar.

Alessandro e a segurança

O senador Alessandro Vieira (MDB) diz que “segurança Pública é atividade complexa, mas já bem conhecida. O Brasil não precisa de uma nova polícia ou de mudanças radicais na lei”.

*** Para ele, a segurança precisa de planejamento, inteligência, continuidade, investimento adequado, integração e decisão política. “Hoje falhamos em todos esses pontos”.

Levi Oliveira a federal

Um membro do Partido Progressista disse ontem que a sigla está se fortalecendo no Estado e vai eleger Levi Oliveira a deputado federal.

*** Levi é vereador de Aracaju, eleito nas últimas eleições, e sobrinho do senador Laércio Oliveira (PP), que trabalha firme para fortalecer o partido.

*** Quanto à federação com o União Brasil, ainda não há informação concreta.

Edvaldo com psolistas em Estância

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira foi a Estância, sexta-feira, e esteve no Sindseme ao lado de aliados como Márcio Souza, Nego Bia. Lá ele deixou no ar a dúvida: será que Edvaldo migrara para PSOl?

*** Segundo a fonte, Edvaldo se reuniu com o vereador Isaías, com o ex-vereador Evandro da Praia e com o policial militar Márcio Souza, que já disputou a prefeitura de Estância por quatro vezes.

Repórter em busca de amor

Uma repórter entrevistou um participante do Pré-Caju, e brincou: “estou aqui procurando um amor”, disse ela para o folião.

*** E ouviu uma resposta que a surpreendeu: “Que pena, eu sou veado”. A repórter concluiu a entrevista porque caiu na risada.

Emília intensifica trabalhos

Ontem, a prefeita Emília Corrêa esteve no Centro de Aracaju, “intensificando os trabalhos por aqui”.

*** O que oferece menos riscos, mais segurança e um espaço mais organizado para todos. Uma força-tarefa da Emurb, SMTT e Guarda Municipal, em parceria com a Energisa e o MPE.

Rodrigo acha que 2026 terá surpresa

Consultado sobre a debandada de alguns políticos do bolsonarismo, o deputado federal Rodrigo Valadares (ainda União) acha “que é o contrário viu… Lula caindo a cada pesquisa”.

*** Segundo Valadares, “o bolsonarismo está se fortalecendo a cada dia”. E admitiu que “2026 será uma surpresa para todos, tal qual foi em 2024”.

Lurian passa mal no final de semana

A filha mais velha do presidente Lula, Lurian Cordeiro Lula da Silva, passou mal neste fim de semana e foi internada em um hospital de Niterói (RJ).

*** Ela sentiu um mal-estar no peito e foi levada para a ala de cardiologia. Lurian está consciente e estável. Nas eleições de 2024 ela trabalhou ao lado de Danilo Segundo, que foi candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros.

*** Lurian e Danilo moram hoje em Brasília e ela fez uma viagem a Niterói para visitar sua filha.