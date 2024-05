Precisa manter o entendimento

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

As conversas entre pré-candidatos da base aliada estão acontecendo de forma ainda discreta, mas nem tanto. Circula forte a informação de que o vereador Fabiano Oliveira (PP) e a secretária Daniele Garcia (MDB) estão conversando à exaustão, sem ainda definição de qual dos dois será o vice. Ontem, a deputada federal Katarina Feitoza (PSD) deixou claro que também vem conversando com os dois, e mais: buscará um contato com Luis Roberto (PDT) para que o bloco continue unido, mesmo sabendo que ela não deve ser a vice. Lógico que tudo pode acontecer, inclusive nada, porque ainda depende da sensibilidade política de quem define a montagem da pauta, mesmo que o objetivo seja a preservação da unidade política, visando outros projetos.

Segunda-feira terá uma agenda que sinaliza para uma mexida nas pedras deste xadrez político. Milton Andrade, senador Alessandro Vieira (MDB), Fabiano Oliveira (PP) E Daniele Garcia (MDB) estão com almoço agendado. Em pauta candidatura a prefeito e a vice, ainda não definida por nenhum deles. Pode sair ou não uma chapa montada, mas a preocupação maior também é busca a unidade para evitar problemas em 2026. Não se aposta em decisão final, talvez sugestões iniciais, em que se possa dar o primeiro passo. O que se avalia mais é a questão partidária dentro do bloco. Todos que o integram podem defende a unidade do grupo com todo o fervor, mas também imaginam uma boa posição na estrutura política, com a eleição de mandato mesmo proporcional. A unidade, claro, também tem que contemplar.

Não há qualquer tipo de especulação em relação ao candidato a prefeito Luiz Roberto (PDT) quanto a um recuo. Ele vai em frente com o apoio maior de Edvaldo Nogueira, endossado pelo governador Fábio Mitidieri. Como não há mais tempo para mexer nos sentimentos, a impressão é que o bloco pode se destroçar mais à frente e causar prejuízos políticos para o projeto de 2026, que já vem sendo mexido…

Deixa candidatura

O governador Fábio Mitidieri disse ontem a Plenário que Jorge Mitidieri desistiu de disputar a Prefeitura de Boquim, por questões familiares. “Os filhos e a esposa não gostariam da entrada dele na vida pública e isso o estava incomodando muito”.

*** Acrescentou: “política é um ambiente complicado, muitas agressões, exposição da família… Não é fácil para uma pessoa que preza por sua vida privada”.

Boquim perde

Mitidieri disse ainda que lamenta porque a cidade de Boquim perde a “oportunidade de ter um dos mais bem sucedidos gestores de Sergipe, mas compreendo a sua decisão”.

*** E acrescentou: “agora, vamos reunir o agrupamento e definir o nome que iremos apoiar. Mas uma coisa é certa, a eleição em Boquim será muito disputada. Quem duvidar disso, vai se dar mal”.

Katarina quer a unidade

A deputada federal Katarina Feitoza (PSD) diz que seu nome continua à disposição para disputar a Prefeitura, mas que vem conversando com os demais candidatos.

*** Acha que o ideal é a unidade e está em contatos com Daniele Garcia (MDB), Fabiano Oliveira (PP) e Luiz Roberto (PDT), para encontrar o consenso.

*** Admite que se não buscar a união pode ser prejudicial para o bloco mais à frente “e o melhor é estarmos todos juntos”.

Medir as consequências

Além da deputada federal Katarina Feitoza, outro membro influente da base aliada pede que se faça uma reflexão sobre a divisão das candidaturas, porque isso mostra que o grupo toma posições diferentes em relação a seus projetos políticos.

*** Não fala sobre a deputada Yandra Moura (UB), porque ela tomou uma decisão logo no início e deixou clara sua posição. Referem-se aos demais candidatos “que não medem consequências”.

Rejeição à candidata

O PCdoB e o PV emitiram nota ontem anunciando que não reconhecem a pré-candidatura à Prefeitura de Aracaju, lançada pelo PT, de Candisse Carvalho, “com viabilidade eleitoral, nem com perfil de representar a Frente Ampla”.

*** PT, PV e PCdoB formam a Federação Brasil da Esperança

*** Os dois partidos defendem uma candidatura que represente a unidade no campo progressista, com profundo vínculo com a disputa de 2026.

Silêncio total

Até o momento nenhum setor do PT contestou à nota e nem comentou a decisão do PCdoB e PV. Até mesmo Candisse Carvalho manteve-se em silêncio.

*** Os dois partidos não aprovaram o lançamento petista porque sequer foram ouvidos, apesar de integrarem a mesma Federação.

*** Não se dá ainda para anunciar ou não que o partido manterá a candidatura…

Evento do Solidariedade

Valadares Filho, presidente estadual do Solidariedade em Sergipe, será o anfitrião de membros da direção nacional do partido, a exemplo do deputado federal Paulinho da Força que estarão em Aracaju no próximo sábado.

*** O evento ocorrerá durante o “Qualifica Eleições”, um curso oferecido pela Fundação 1º de Maio, considerada o braço intelectual do partido e voltado especialmente para os pré-candidatos da legenda.

*** A 5ª edição deste projeto, que já percorreu diversas regiões do país, será sediada em Sergipe. O evento será realizado no Hotel Aquárius e está programado para começar as 8 horas.

Já olhando 2026

Diante de alguns fatos que começaram a acontece e a se especular, um hábil arquiteto político acha apenas que esta tudo bem,

***Mas lembrou que quando as eleições de outubro passar, “automaticamente já estaremos em 2026”.

Tudo bem em Socorro

O ex-prefeito de Socorro, José Franco, disse ontem que acima de tudo o “político precisa ter palavra”. Revelou que existe uma unidade grande entre ele o prefeito Padre Inaldo (PP) e que nada abala a “sua amizade e bom relacionamento com o padre, que lidera o nosso grupo”.

*** Zé Franco diz que “vamos ganhar as eleições com Carminha disputando a Prefeitura”. E acrescentou: “Franco disse que o vice deve continuar o seu filho Manelito na vice ou vamos indicar uma mulher, minha filha”.

Alessandro e Petrobras

O senador Alessandro Vieira (MDB) sugeriu que “a demissão do CEO da Petrobras, por motivos estritamente políticos, deve ser acompanhada com atenção pela sociedade, apesar do perfil técnico da substituta”.

*** Acrescentou que a Petrobras é uma “empresa fundamental para o desenvolvimento do país e não pode repetir o roteiro de erros e crimes cometidos no passado”.

Isenção de taxa

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) protocolou projeto de Lei para que condutores acima de 70 anos sejam isentos da taxa de renovação da CNH.

*** Atualmente, a validade da CNH é de dez anos para condutores com menos de 50 anos e de cinco anos para aqueles com idade entre 50 e 69. Já para motoristas de 70 anos ou mais a renovação é a cada três anos.