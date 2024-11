Prisão para Bolsonaro

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A Policia Federal determina que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria pleno conhecimento do complô para assassinar Lula. Seria uma espécie de tática para vitimizar Bolsonaro e prepará-lo par a disputa de 2026, em que o ex-presidente pensa em retornar o Governo. O filho de Bolsonaro, Flávio, diz que Lula deve sua eleição a Alexandre de Moraes em razão das interferências! “O Lula deve ao Alexandre de Moraes ele ser declarado o presidente da República! Porque ele não deixava a campanha do presidente Bolsonaro andar”.

O problema é grave em Brasília, com o envolvimento de militares ligados a Bolsonaro recolhidos à prisão, porque tinha como mira matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Moraes.

O plenário da Corte, que reúne os 11 ministros, decidirá por maioria simples se abre ou não uma ação penal contra os acusados. Se abrir, Bolsonaro e os demais se tornarão réus, e a ação terá início. Ao final do processo, eles serão condenados ou absolvidos pelo Supremo. Nem sempre é tão ruim. Lula foi preso por dois anos, acusado de liderar a Lava Jato, foi solto, candidato, eleito e ainda perseguiu quem o prendeu.

Ninguém ainda sabe o que pode acontecer, mas a situação é difícil. Mancha Militares e deixa a certeza de que o Brasil também corre o risco de levantar um golpe com a marca do terror.

Grupo Atakarejo

O desenvolvimento econômico é uma meta prioritária do Governo de Sergipe e do governador Fábio Mitidieri, fornecendo todas as condições para que o Estado seja um centro de investimentos em diversas frentes.

*** Prova disso está no grupo Atakarejo, que chega a Sergipe em parceria com a gestão, com previsão de investimento de R$ 700 milhões em unidades na capital e no interior.

*** A primeira delas, em Aracaju, será inaugurada já no próximo dia 5 de dezembro, sendo mais um marco no caminho do desenvolvimento e da viabilidade econômica do Estado.

Decisão em Aquidabã

PSD e PSB tentam reverter decisão de ministro que confirmou vitória de Ana Helena como prefeita de Aquidabã.

*** A coligação pede que a decisão da ministra seja reconsiderada ou submetida ao plenário do TSE, para que seja avaliada pelo colegiado.

*** A festa da vitória ocorreu ontem com a participação do ex-deputado André Moura.

Eliane e Candisse

A ex-vice-governadora Eliane Aquino (PT) trabalha mesmo para disputar vaga de deputada federal e o partido acha que a elege.

*** Candisse Carvalho (PT) também pensa em federal, embora os seus aliados admita que ela possa ser eleita para estadual com mais facilidade.

Busca posições

No sertão a política está silenciosa, mas todo mundo buscando posição nas Prefeituras e alguns líderes projetando eleição de 2026.

*** Todo mundo está escondendo o jogo, mas conversam muito sobre o futuro. As mudanças é a pauta do momento.

Rodrigo e 2026

O deputado federal Rodrigo Valadares disse ontem que quem antecipa candidatura “fica cansado”.

*** Prefere ver “o mandato que Deus lhe dará em 2026”.

*** Alguns dos seus aliados falam no Senado. Ele diz que gostaria muito, mas continua à espera do que Deus reserva para ele.

Georgeo na Alese

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) disse que não procedem os comentários de que ele teria sido convidado para ocupar Secretaria na Prefeitura de Aracaju.

*** Continuarei na Assembleia Legislativa.

Partido às favas

De um petista: “Se o presidente Lula não tentar outros rumos para o Partido dos Trabalhadores, o partido vai às favas”.

*** Para ele, “a direita não tão radical supera a esquerda desunida e desorganizada”.

PT vai com PL?

Circula comentários de que o PT pretende fazer composição com o Partido Liberal para repetir o insucesso de 2022.

*** Um líder do Liberal disse que Francisquinho com o PT “não dá liga”.

*** Insiste que o maior erro do PL foi fechar uma composição com o PT, o que terminou colaborando para o resultado final.

Indicia Bolsonaro

Márcio Macedo (PT) diz que Policia Federal-DF indicia Bolsonaro e a sua entourage em inquérito sobre a tentativa de Golpe de Estado.

*** – Com o assassinato do Presidente Lula, o Vice-Presidente Alckmin e o Ministro do Supremo Tribunal Federal – STF, Alexandre de Moraes.

*** Diz ainda Márcio – É necessária a agilidade devida da Procuradoria-Geral da República (PGR) e o STF na punição desses criminosos para que nunca mais isso volte a acontecer no Brasil.

Entrevista de Bolsonaro

Cássio Oliveira diz que, em entrevista à Revista Oeste agora pouco, Jair Bolsonaro deu a entender que Jean Wyllys mandou Adélio Bispo lhe matar.

*** – Jean Wyllys diz que o desespero dele tá grande. Já subiram até tag criminosa do Celso Daniel e etc…