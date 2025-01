Problema para vice

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Apesar do tempo que falta para as eleições de 2026, a impressão é de que ninguém está falando sobre o assunto. Os bastidores políticos, entretanto, estão prenhes de conversas que podem mudar a estrutura de candidatos dentro desses próximos dois anos. Lógico que tem apenas um candidato certo que não deve disputar o pleito – senador Laércio Oliveira – por ter sido eleito nas eleições de 2022 e que só retorne à campanha em 2030, caso não tente outro mandato, caso ouça as discussões que ocorrem em seu partido. A disputa para o Senado em 26 será difícil, pelo volume de nomes que se mostra disposto a tentar o mandato e isso vai depender de toda a estrutura política de agora, que precisa de muitas conversas e entendimento.

Tem nomes como André Moura (UB), Rogério Carvalho (PT), Edvaldo Nogueira (PDT), Márcio Macedo (PT), Alessandro Vieira (MDB), Rodrigo Valadares (pelo PL) e outros nomes que aparecem às vésperas do pleito. Todos são lideranças expressivas, mas o que chega mais próximo ao eleitor é o ex-deputado André Moura (UB), que já está trabalhando abertamente. André tem, entretanto, um encaixe a fazer: a filha, Yandra Moura, atual deputada federal, bem votada para a Prefeitura, que não fica bem disputar a reeleição ao lado do pai.

As discussões também mexem por aí, porque existe outro nome comprometido na disputa majoritária, principalmente para vice. Talvez isso provoque a necessidade de composição.

PSD Fortalecido

O governador Fábio Mitidieri (PSD) mantém o deputado federal Fábio Reis na Secretaria de Sergipe em Brasília, abrindo espaços para três suplentes.

*** Os contemplados são Nitinho Vitale, Manuel Marcos e Bigode do Santa Maria (Vereador)

*** O PSD de Sergipe sairá fortalecido!

Futura federação

Indiretamente, o governador Fábio Mitidieri segue orientação da formação de futura federação e se fortalecer como maior partido do centro no Brasil.

*** O objetivo é se manter no centro, reproduzindo nos Estados alianças com partidos que fazem parte da base de sustentação do governo no Congresso, como PT e MDB.

Luíza e Lagarto

Luíza Ribeiro (PSD) disse ontem que tem feito “é mostrar os desmandos do deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicano)”

*** – não posso falar nada ele tem apenas oito dias e está surpreendendo ao mostrar desmandos da administração passada.

*** Deixa claro que não votou nem em Sérgio Reis e nem em Gustinho Ribeiro.

Disputa a Câmara

Luíza Ribeiro disse que vai reestruturar o grupo político criado por seu pai, Rosendo Ribeiro, mas dentro de uma forma democrática e sem radicalismos.

*** Diz que será uma legenda aberta, diferente do período do pai e sem preconceitos políticos. Luíza será candidata a deputada federal em 2026.

Fim do lamaçal

Fábio Mitidieri anunciou ontem investimento de cerca de R$ 100 milhões no Guajará, bairro do município de Socorro, que há anos padece com a falta de infraestrutura.

*** O prefeito da cidade, Samuel Carvalho, acompanhou o anúncio, feito durante o lançamento da campanha do período de matrículas da estadual de ensino.

Ano de entregas

O governador Fábio Mitidieri explicou que se trata de uma obra grande, que precisará do custeio de várias fontes.

*** “Este é o ano de entregas”, disse o governador. E mais: “o prefeito pode fazer o projeto, que vamos entregar o Guajará”.

Vencedores vão recorrer

A concorrência para o transporte urbano ainda vai dar muito que falar. Os empresários do setor reunidos no Setransp e a decisão é que as vencedoras devem recorrer da licitação.

*** Um deles deixa claro que Emília Corrêa deve descer do palanque e dialogar com a sociedade sobre seus programas de Governo.

PT se prepara para o PED

O vereador Camilo Daniel (PT) disse ontem que 2025 é a eleição do PED em todo Brasil, par decidir novos presidentes do partido.

*** Confirmou que o PT se mantém na oposição em Sergipe, acrescentando que Rogério Carvalho conversou com o governador Fábio Mitidieri sobre a Petrobras. Acrescentou que “tudo se encaminha para ele ser candidato à reeleição”.

“Bucha na mão”

Camilo falou também sobre o início de trabalho da prefeita Emília Corrêa (PL) e disse que esse corte abrupto dos servidores CC, faz crescer a oposição a ela.

*** Acha que Emília deve lembrar que é a prefeita e deve atuar com a responsabilidade de quem já se elegeu, não está em campanha e largue “a bucha que mantém na mão”.

Sexo ao ar livre

O portal “Surubão’ do Arpoador” divulga que prática de sexo ao ar livre e com desconhecidos também acontece em outro ponto turístico da Zona Sul.

*** Dopping é a prática de se fazer sexo em público e com desconhecidos. Caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio.