Promessas resolvem tudo?

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há um absoluto silêncio em relação à política. A falação é sobre demissões de gente que serviu aos prefeitos anteriores e a abertura de cargos a amigos, parentes e aliados dos prefeitos eleitos. Há uma tranquilidade apenas nas cidades em que o candidato foi reeleito, porque as mudanças devem ser de poucos, porque a cúpula permanece no Poder e, mais ainda, sabe os podres que ocorreram. Em Aracaju, a perspectiva é o que está pensando a prefeita eleita Emília Corrêa para a formação dos secretários e a estrutura que vem sendo montada – ou já estaria concluída – para entregar à população tudo o que foi prometido para mudanças da cidade e a execução ousada de projetos que isolem os ricos e privilegiem os pobres.

Quando a candidata, a prefeita Emília Corrêa prometeu mudanças ousadas, profundas e que teoricamente vai modernizar uma cidade que realmente precisa de evolução, o povo terá ônibus com ar condicionado, mais confortável e limpo, além de toda uma reformulação da água e esgotos, além de passagens gratuitas, além de não pagar orçamento. E essa expectativa vem sendo guardada o que será um projeto das grandes metrópoles.

O apelo que se faz é que esse projeto seja cumprido rigorosamente, até porque se acontecer apenas em parte já surpreende.

Mudanças no Governo

O governador Fábio Mitidieri (PSD) fala na estrutura de Governo, durante o próximo período administrativo.

*** Entretanto deixa claro que “mas não será necessariamente de secretários”.

MDB segue Roteiro

O senador Alessandro Vieira (MDB) disse ontem que o seu partido vai seguir o seu roteiro de reestruturação, com objetivos claros para 2026.

*** Se referiu a eleição de deputados estaduais, de ao menos 01 deputado federal e reeleição para o Senado.

*** A reeleição para o Senado será a dele próprio.

Equipe de auxiliares

A prefeita eleita, vereadora Emília Corrêa (PL), está conversando com seus aliados para formação de sua equipe de auxiliares.

*** Segundo um aliado próximo a ela, há muita especulação em torno desses nomes, como é o caso de Zezinho Guimarães e Augusto Bezerra, que não confirmou conversa e nem convite.

*** A mesma fonte diz que o único certo será mesmo o delegado André David, que estará à frente do setor de segurança.

Formação da equipe

Emília Corrêa tem recebido muitos pedidos de algumas autoridades para manter servidores ou nomear outros indicados por eles.

*** A sua equipe informa que ela pode até atender algum pedido, mas que a cúpula do Governo não sairá por indicação de ninguém.

Equipe em atuação.

Em Itabaiana o prefeito eleito Valmir de Francisquinho (PL) já tem parte de membros da sua equipe em atuação, mas ainda não escolheu quem será secretário ou atuará em outra função.

*** Francisquinho não fala em candidatura a governador porque o momento é de cuidar de Itabaiana e ver mais à frente o que acontece.

Danielle é nomeada

Publicada no Diário Oficial de ontem o nome de Danielle Garcia para a Secretaria de Estado de Política para as Mulheres com vigência a partir de 1ºde dezembro.

*** Danielle retorna a mesma secretaria que se descompatibilizou para disputar a Prefeitura de Aracaju.

Jorginho retorna

O deputado Jorginho Araújo recomeça a semana de volta aos trabalhos na secretaria de Estado da Casa Civil, com a mesma disposição e a mesma lealdade.

*** Jorginho diz que vai continuar auxiliando o governador Fábio Mitidieri “na missão de bem servir ao povo sergipano. Bora trabalhar, turma!”.

Coisa do Passado

Segundo um aliado do prefeito eleito de Itabaiana, Francisquinho (PL), ele não teria gostado de declaração do ex-senador Eduardo Amorim.

*** Apesar de ser coisa do passado, chateou: Segundo Amorim, se Francisquinho tivesse cedido a disputa de governador em 2022 a Emília, ela teria sido eleita.

Eduardo é dúvida

O presidente regional do PL, Edivan Amorim, disse ontem que “por aqui, tudo está na mais perfeita harmonia e que 2026 só trataremos em 2026”.

*** Amorim acrescentou que “não sabe se o irmão, Eduardo, será secretário, mas pode ser. Ainda deve conversar com Emília, pois eles dois se entendem muito bem”.