Proximidade dos festejos juninos

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Esse 30 de maio é Dia Religioso, Corpus Christi. Os católicos respeitam muito, fazem suas preces e percorrem procissões em caminhos bem desenhados por galhos de plantas e flores. É bonito e o Brasil para para acompanhar os cortejos, fazer suas rezas, cumprir promessas e fazer pedidos. É um momento cristão respeitado e seguido por milhares de pessoas, principalmente neste período, os políticos estão presentes. Já no dia seguinte, os batuques dos festejos juninos se iniciam e esse ano vão durar por 30 ou 60 dias. Dependendo do candidato – a prefeito ou vereador – saem eleitos exatamente nesse período de festas, pulando fogueiras, soltando traques, foguetes e fazendo uma festa barulhenta e dançante que é preciso pique para suportar.

A partir de amanhã, sábado, primeiro dia de junho, será aberto os festejo juninos e até julho não param mais. Naturalmente é uma festa tradicional do Nordeste, mas este ano terá um incremento da campanha política, que está se iniciando e acontece em outubro. Nenhum dos candidatos perde tempo na participação direta dos festejos, buscando ser tão eufóricos quanto à população, para adquirir o maior número possível de votos e até se eleger. Para o crescimento dos festejos, Prefeituras de todos os municípios, que no ano passado contrataram artistas de suas terras, estão trazendo os melhores forrozeiros do Brasil, para dar maior importância a quem vai aos seus municípios e se esbaldam com o ritmo frenético do forró, dentro do estilo de cada região.

Todos os anos de campanha o forró esquenta e acolhe políticos em busca da simpatia popular e que possam animar mais os festejos, mesmo que estejam vinculando a alegria a uma campanha eleitora. A partir de agora os candidatos devem se preparar o suficiente para suportar uma festa que só acaba quando o fogo de cada um terminar.

Yandra X Emília

Esquenta as divergências entre as candidatas à Prefeitura de Aracaju, Yandra Moura (União Brasil) e a vereadora Emília Correa (PL) que trocaram farpas nas redes sociais.

*** Yandra acusa Emília da prática de fake news, pede que ela se retrate e lhe respeite.

*** A vereadora acusou Yandra de não conhecer seu trabalho porque residia no exterior. A deputada desmentiu, disse que jamais morou fora do Brasil e falou sobre o projeto que tem para Aracaju.

*** Yandra e Emilia podem estar no segundo turno nas eleições municipais deste ano.

Niuly foi dura

A candidata do Psol, Niuly Campos, também faz críticas mais contundentes a Emília Correa (PL) em programa do radialista Marcos Aurélio: diz que “Emília é contraditória”.

*** E mais: “Emília cobrar creches é contraditório, pois ela defende um governo (Bolsonaro) que destruiu as políticas públicas.”

*** Vai além: “defender a mulher na centralidade da política, mas defende um projeto que oprime mulheres através da religiosidade, um projeto que foi negacionista, responsável pela morte de muitos brasileiros, inclusive em Aracaju. Isso é contraditório.”

Jackson e vereador

O ex-governador Jackson Barreto disse que “o homem publico nasce como vereador e foi assim que comecei”, o exemplo foi em defesa do seu candidato Everton Souza.

*** Jackson acha que a política sergipana está precisando de novos líderes e admite que Everton é uma renovação para vereador.

*** Parte de membros ligados a Jackson Barreto não apóiam Everton.

Márcio em Boquim

O ministro Márcio Macedo (PT) está em Sergipe, onde passa o feriado. Ontem ele viajou a cidade de Boquim para tratar sobre política.

*** Teve um encontro com o grupo liderado pelo candidato Juquinha das Plantas (Solidariedade) para tratar sobre a política da cidade. O Prefeito Eraldo Andrade também participou.

Daniele e Fabiano

O vereador Fabiano Oliveira (PP) fez uma reunião na Câmara ontem com a presença de Daniele Garcia (PSB), quando foi discutida a revitalização do centro de Aracaju.

*** Um líder político ligado aos dois disse que eles continuam aliados, conversam todos os dias, almoçam, jantam e ate curtem uma pizza.

Uma novidade

Sexta-feira haverá uma reunião de partidos que apoiam a candidatura de Fabiano e Daniele, para ampliar a posição política que devem adotar.

*** Participam do encontro: PP, PSB e MDB, além dos pré-candidatos Fabiano Oliveira e Daniele Garcia.

Katarina reaparece

Há uma especulação que circula nos bastidores desta véspera de feriado: Caso a deputada federal Katarina Feitoza (PSD) seja candidata à prefeita, Fabiano e Daniele não serão candidatos.

*** Nesse caso nem mesmo vice eles seriam, porque passaria a ser uma indicação do prefeito Edvaldo Nogueira.

Congresso falha

O senador Rogério Carvalho (PT) disse que ao rejeitar os vetos presidenciais, principalmente a criminalização das fake news, o Congresso Nacional falha em proteger a verdade e a democracia.

*** – Portanto, a derrota não é de Lula, mas do povo brasileiro. Esse é um golpe contra todos nós, que defendemos a verdade e a justiça!

Visita a João Daniel

O deputado federal João Daniel (T) recebeu ontem professores da UFS do Comando Nacional de Greve (CNG) que buscam apoio para fortalecer a luta da categoria.

*** Os professores entram em greve e João Daniel demonstrou todo o apoio à classe e faz apelo ao ministro da Justiça que atenda as reivindicações dos professores de Sergipe.

Laércio em Funchal

O senador Laércio Oliveira (PP) disse ontem que por onde anda, sempre fala “com muito orgulho do meu estado de Sergipe”, e não foi diferente aqui no Funchal, na Ilha da Madeira.

*** – Fui convidado para palestrar em um evento sobre educação empreendedora e ontem encerrei minha participação falando de Aracaju, disse.

Reunião com Valadares

O ex-deputado federal Valadares Filho (Solidariedade) virá a Sergipe na outra semana e na sexta-feira terá reunião com o presidente da Federação Partidária em Aracaju, Edival Góes (PCdoB), Reinaldo Nunes (PV) e João Daniel (PT).

*** Vão tratar sobre a questão da sua candidatura a prefeito de Aracaju e da presença do Solidariedade no bloco.

Almoço com Paulinho

Valadares Filho, inclusive, chegou a São Paulo ontem à noite e almoça hoje com Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade.

*** O detalhe é que o cardápio será exatamente a sua candidatura a prefeito de Aracaju.