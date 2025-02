Prudência e tranquilidade

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

É bom prudência neste período tão longo para as eleições nacionais. A distância para o pleito é de quase dois anos, um período que se trabalham entendimentos, busca-se retomar o bom relacionamento, apagar o que aconteceu no pleito anterior e tentar a coesão para evitar que se registrem divergências, como aconteceu em 2022 e até hoje se lamenta a derrota. O PT já foi exemplo nessa decisão. As tendências iam para a disputa de qualquer mandato e divergiam durante a indicação, mas com a escolha feita e decidida durante a convenção, o candidato é aquele que obtinha o maior número de votos e, daí em diante todos iam à rua defender o preferido pela maioria. Assim, o escolhido não sofria com a dispersão dos insatisfeitos no bloco.

Há um trabalho de bastidores sobre nomes para o Senado e naturalmente deputados estadual e federal. Tem um nome decidido para o Governo: Fábio Mitidieri, que por direito já está candidato à reeleição. Fala-se em nomes para o Senado, mas como são dois candidatos cada partido pode fazer a indicação, mas, mesmo assim, se houver definição de bloco e na convenção concorrerem mais de dois, com certeza se concretizará a divergência. Então, atualmente, distante do pleito, é bom que discutam muito, troquem ideias e divergência, exatamente para daqui a dois anos se faça um novo confronto ou se unam à oposição e seja derrotados ou vencedores, dividindo mais uma vez um grupo que pensa à direta, sem radicalizar.

Mas, tem a questão do vice. A informação é que um dos candidatos foi aprovado desde a discussão para prefeito em 2024 e se acalmou durante a disputa na certeza de que o seu nome deve ser mantido. Tudo indica que vai. Entretanto está surgindo outro nome, que se for colocado pode promover uma divisão total, impossível de entendimento no período de escolha. Tem também um terceiro nome que aparece discretamente, mas pode mudar rotas. Dentro de toda essa previsão, é bom que as lideranças só consolidem nomes, na data certa em 2026, para que novos fracassos não se registrem.

Mitidieri e projetos

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse à Plenário, que “nosso trabalho é diário e às ações do Governo vão mostrando que Sergipe está no rumo certo”.

*** Acrescentou que “2026 eu deixo para 2026”. E acrescentou: “Tenho que focar na gestão e estou fazendo isso”.

***Os projetos sobre “Sergipe é Aqui” e a questão das Águas, agradam à população.

Viagem a Brasília

Fábio Mitidieri viaja a Brasília hoje, para participar da assembleia do Consórcio Nordeste. Serão debatidos os temas prioritários para 2025 e a reestruturação de Subsecretarias e Câmaras Temáticas.

*** Rafael Fonteles, governador do Piauí, tomará posse como presidente do consórcio Nordeste. Fábio também tem agenda em ministérios.

Heleno para Federal

Fábio Mitidieri teve conversa com Heleno Silva (Republicanos), em Canindé do São Francisco, e o incentivou a disputar vaga de deputado federal em 2026. Mitidieri destacou a importância da atuação de Heleno em defesa do sertão.

*** O governador destacou a credibilidade de Heleno no sertão e disse que “um mandato dele na Câmara Federal poderia ser a melhor coisa para o nosso povo”.

*** Fábio foi direto: “Seja candidato a federal, Heleno”.

Decido logo

Heleno Silva disse ao governador que iria analisar o convite, ouvir o seu grupo político e se definir. Para ele, no “sertão há um grande vácuo para deputado federal e as pessoas pedem muito que eu vá”.

E concluiu: “Decido logo, logo, porque gato com dois sentidos não pega rato”.

Conversa com André

Heleno Silva falou sobre boatos de conversas envolvendo André Moura e Fábio Mitidieri, em Canindé: “vejo como algo sem lógica”.

*** E explicou: “Os dois têm uma relação de confiança mútua, são políticos experientes e com objetivos diferentes, mas convergentes para 2026: Querem garantir mandatos para servir ao povo de Sergipe”.

*** – Tanto André quanto Fábio são maduros e “vacinados” contra qualquer tentativa de criar uma disputa artificial entre eles. Tem gente querendo forçar uma briga para separá-los, mas não vejo espaço para isso, disse Heleno.

Rogério e os bonés

Sobre os bonés azuis usados pelo PT, com a frase “O Brasil dos Brasileiros”, o senador Rogério Carvalho explicou que se trata de um contraponto ao discurso bolsonarista que tenta associar sua pauta ao nacionalismo americano de Donald Trump.

*** Segundo Rogério, “os bonés são claramente um contraponto a essa estratégia dos bolsonaristas de promover a eleição do Trump e sua aposta ao slogan ‘Make America Great Again”.

Bom para Rogério

Rogério Carvalho (PT) está muito animado com o retorno de Davi Alcolumbre (União Brasil). Os dois criaram amizade profunda durante a primeira vez que Alcolumbre esteve presidente do Senado.

*** O bom relacionamento de Rogério com Alcolumbre também favorece politicamente a Sergipe e socialmente aos dois.

Almoço de Jeferson

Na próxima sexta-feira o presidente da Assembleia Legislativa, Jeferson Andrade (PSD) concede almoço político em sua Fazenda, no município de Lourdes.

*** O governador, deputados, prefeitos, vereadores e convidados estarão presentes em uma festa de confraternização.

***Jeferson é nome citado como provável candidato a vice de Mitidieri em 2026.

Com Fábio e André

O grupo político que está se formando, com nomes que tenham até 15 mil votos em Sergipe, também aceita candidatos a federal e deve ser anunciado até junho.

*** Ainda não tem um partido certo para filiações exclusivas, mas já receberam convites de quatro siglas que fecham com eles.

*** Um detalhe: o bloco apoia a reeleição de Mitidieri, mas faz apelo para o consenso, para também apoiar André Moura.

Luciano apoia

A torcida do Confiança está animada com o apoio do empresário Luciano Barreto (Celi) ao apoiar a transformação do Confiança em Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

*** Luciano estuda a possibilidade de apoiar financeiramente esse projeto do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.