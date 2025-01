Quadro ainda em discussão

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Não há ainda definições e conversas mais profundas para 2026. É muito cedo e ainda há uma série de obstáculos a superar. Pelo menos até junho, julho e agosto a visão mais exigente mais ampla é pelo trabalho dos prefeitos, que se aposte ou não, serão muito importantes para a formação do quadro de disputa política de 2026. A situação do governador Fábio Mitidieri (PSD), de qualquer forma, é a mais complicada para formação de um grupo político: como ele diz, porque ele tem que buscar consenso em torno do seu nome e trabalhar incessantemente por obras para Sergipe e ações de interesse social. Mas ele está disposto a cumprir essa missão, caso contrário dificulta à sua missão de conquistar o eleitorado, que já lhe demonstra confiança.

Há um problema no próximo pleito: falta de liderança que possa, com alguma chance, competir com Mitidieri neste momento. O ex-deputado federal André Moura, por exemplo, tem um bom relacionamento político com prefeitos e lideranças, mas o seu objetivo é o Senado, mesmo que na direita tenha um nome, Rodrigo Valadares (que trocará o UB pelo PL ou PP, que pode surpreender, através do seu relacionamento pegajoso com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas não vai acontecer em tempos de Governo, porque o seu desejo é o Senado ao lado da mulher, vereadora Moana Valadares para deputada federal. O quadro parece mais difícil exatamente para os que tentam o parlamento, porque os majoritários podem ter um acesso excessivamente difícil, em razão dos bons nomes.

Edvaldo Nogueira, Rodrigo Valadares, André Moura, Rogério Carvalho, Alessandro Vieira, têm condições políticas um pouco equiparadas.

2026 só discute em 2026

Perguntado se sua candidatura a governador já tinha algum nome previsto para vice, Fábio Mitidieri respondeu rápido:

*** – Só discuto 2026 em 2026. Estou focado na gestão

*** “Antecipar o debate tem gerado desgaste desnecessário. Meu melhor cabo eleitoral é minha gestão. O governo estando bem, eu estarei bem também”.

Priscila candidata?

Priscila Felizola Chagas, presidente do Sebrae, pode se candidatar a deputada federal em 2026. Ela é filiada ao PSD e foi convidada para disputar o mandato.

*** Priscila ainda não confirmou candidatura e, mesmo assim, já recebeu um segundo convite: do União Brasil, através de André Moura, disputa estar ao lado de Yandra que vai à reeleição.

Posição de sempre

Uma liderança política bem influente disse que “hoje estamos no formato de sempre, mas admite que em 2024 abriu-se uma ferida, que está sendo curada pelo próprio governador, através de conversas”.

***Admite que Mitidieri esteja buscando todas as lideranças políticas do bloco para conversar para promover a união e deixar tudo como estava em 2024.

Sobre André Moura

O mesmo líder político disse que o André Moura (UB) é candidato ao Senado. “Não há novidade nisso desde as eleições anteriores de 2022”. E tem mais: continua no grupo em que está.

*** – O que estou querendo dizer é que tudo continua como antes, todos no bloco liderado pelo governador e que não houve qualquer mudança.

*** Houve sim um desentendimento em 2024, mas que tudo seu posto no lugar através das conversas entre lideranças, convocada pelo governador Mitidieri.

Emília no consórcio

Prefeitura publica edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio de Transportes Público Coletivo Intermunicipal de Caráter Urbano da Região Metropolitana de Aracaju para deliberar sobre

*** I – Destituição do atual Diretor-Executivo (Renato Telles, concunhado do ex-prefeito da Capital Edvaldo Nogueira).

*** E II – Revisão ou anulação das nomeações de cargos de provimento em comissão. A presidente do Consórcio é a prefeita Emília Corrêa.

Emenda para Aracaju

O senador Alessandro Vieira (MDB) reforça compromisso com Aracaju e entrega ofício à prefeita Emília Corrêa (PL) para execução de emendas parlamentares.

*** – Recursos que somam mais de R$ 35 milhões vão transformar saúde, educação, infraestrutura e segurança na capital sergipana, de Alessandro.

Rogério e Propag

O senador Rogério Carvalho (PT) concedeu ontem entrevista a rádio PT, onde abordou a sanção presidencial do Propag, projeto de regularização da dívida dos Estados.

*** O Propag oferece desconto nos juros, parcelamento do saldo em até 30 anos e cria o Fundo de Equalização Federativa, destinado a compensar estados com boa saúde fiscal.

Sem rompimento

De Itabaiana, um assessor influente disse que não há nenhum rompimento entre o prefeito Valmir (PL) e o ex-prefeito Adailton (PL) pelo que foi dito sobre a administração anterior.

*** O que a fonte disse foi que o objetivo de Valmir foi mostrar a transparência em sua administração e que realmente houve alguns pequenos problemas na administração de Adailton.

Disputa difícil

O deputado federal Gustinho Ribeiro conversou com um possível candidato federal ou estadual pelo Republicamos para discutir um bom nome para Sergipe.

*** Gustinho disse que não é fácil disputar com os partidos mais fortes que têm maior condição de arrecadar recursos através das emendas.

Político sem mandato

Um grupo de políticos sem mandato, mas com possibilidade acima de até 15 mil votos, estão se reunindo para formação de um grupo, formar um partido e disputar o pleito de 2026 para estadual.

*** Nas conversas eles acham que não podem viver servindo à eleição de políticos já conhecidos.