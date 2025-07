Quem informa a Mamãe Falei?

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Como todos estão lendo à coluna Plenário percebem que ela retorna hoje. Pretende não falhar mais com os eleitores, mas vai depender da boa saúde do seu autor, que passa por tratamento rígido desde 17 de junho, mas começa a avançar em termos de saúde e a primeira ação foi o seu compromisso de manter bem informado os seus leitores, buscando sempre a informação em off, mesmo que a imprensa hoje esteja extravasando com notícias exclusivas, através dos portais e redes sociais. Normal que às vezes as colunas sirvam a esses outros espaços, mas dificilmente serão exclusivas.

Sergipe passa por um momento de reafirmação nas Prefeituras Municipais, mas mostra o trabalho consolidado realizado pelo Estado para o seu desenvolvimento social, que abrange a Educação, Saúde, Turismo e outros segmentos que demonstram o crescimento de Sergipe. Depois do período junino houve uma pausa nas articulações políticas, embora de forma mais discreta, os candidatos trabalham suas candidaturas nos bastidores e traçando o fortalecimento dos grupos para a disputa. Aparecem nomes para deputado estadual, deputado federal, senador e governador. Mas, apenas, há uma consolidação do governador Fábio Mitidieri, que tenta à reeleição, e dos senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB).

De novo surgiu discurso na Internet, do ex-deputado federal Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, que fez discursos fortes contra Sergipe, sem que ninguém entendesse a razão do parlamentar paulista em criticar tão forte o Estado, já que não tem interesses políticos na região. Desconfia-se que alguém está nutrindo o Mamãe Falei com informações que ele transforma em pronunciamentos indecorosos principalmente sobre a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, com a imprensa extravasando na divulgação.

Ontem Arthur do Val disse que “nunca xingo só o sergipano, paulista ou carioca. Xingo todo mundo que proíbe a liberdade de expressão, para falar a verdade conveniente, as pessoas não têm coragem de dizer”. Acrescentou que “quem aplaude parlamentar que libera emendas para shows milionários é burro e estendo essa opinião a todo Brasil”. De qualquer forma o deputado trás um assunto polêmico, mas sem a seriedade de um parlamentar que pretende expor seus pontos de vistas sem denegrir a imagem de ninguém”.

No mais, é assistir discussões estéreis sobre novas filiações, disputa pelo Senado e o nome do vice-governador, que recai no presidente da Assembleia, Jeferson Andrade.

Mitidieri: Viva Sergipe!

– Nada justifica ofender um povo trabalhador como o de Sergipe. Ressalto aqui minha indignação pelas palavras ofensivas e xenofóbicas ditas pelo ex-deputado Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, disse o governador Fábio Mitidieri.

*** O governador acrescentou que “por aqui, só temos motivos de orgulho. Viva Sergipe!”

Reuniões em Brasília

O governador Fábio Mitidieri reúne-se hoje em Brasília, com os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, e da Saúde, Alexandre Padilha. Com Márcio, Fábio deve que articular o andamento de investimentos em áreas diversas no Estado.

*** Já no Ministério da Saúde, o governador pretende trazer novidades para uma das áreas que é prioridade na sua gestão e na qual o Estado já investiu mais de 17% do orçamento anual, bem acima do mínimo de 12% previstos por lei.

Adailton ao Senado

O ex-prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), colocou o seu nome à disposição do partido para ser candidato ao Senado Federal e tem apoio do prefeito Valmir de Francisquinho (PL).

*** Quanto ao outro nome indicado para disputar o Senado pelo bloco, seja Eduardo Amorim ou Rodrigo Valadares, o Adailton está indiferente.

Decisão do presidente

Segundo comentários de bloco ligado a Valmir de Francisquinho, caso o presidente nacional do Partido Liberal, Waldemar Costa Neto, indique Eduardo Amorim e Rodrigo Valadares para a chapa do PL ao Senado, haverá reação dentro do partido.

*** Segundo um membro influente do bloco, nesse caso o PL perde filiados e o prefeito Valmir de Francisquinho se filiará à outra sigla, pela qual possa ser candidato a governador em 2026.

Não o quer filiado

Um outro aliado de Francisquinho disse que o PL já deu demonstração de que não o quer filiado, porque o deixa fora de qualquer decisão em Sergipe.

*** Até o momento as decisões adotadas não foram consultadas ao prefeito Valmir de Francisquinho, e “isso o deixa desgostoso e distante da sigla”.

Amorim e indicação

O presidente regional do Partido Liberal em Sergipe, Edvan Amorim, confirmou que o partido deve lançar chapa para o Senado formada por Eduardo Amorim e Rodrigo Valadares depois das convenções.

*** Eduardo Amorim é do PSDB e Rodrigo Valadares do União Brasil, mas devem se filiar ao PL nos primeiros meses de 2026 para disputar o Senado pelo PL.

Silveira candidato

A convite do ex-deputado Luiz Mitidieri, Breno Silveira será candidato a deputado estadual pelo PSB, em Sergipe.

*** Em razão do número de candidatos, a participação de Breno Silveira dará mais vida à disputa pelo partido, em razão do grande número de candidatos.

*** Para o Senado, Breno apoia os nomes indicados pelo governador Mitidieri.

Venâncio na disputa

Venâncio Fonseca resolveu retornar à Alese através da disputa de vaga na Assembleia Legislativa, pelo PSB. Um dos seus aliados disse que o retorno de Venâncio abrirá debates mais profundo na Alese.

*** A mesma fonte admite que a Câmara Municipal, neste momento, apresenta debates melhores que a Assembleia.

Vota na oposição

Um membro importante do partido do Governo disse ontem que Rogério Carvalho e Eduardo Amorim ganham as eleições ao Senado em 2026.

*** Apesar de votar em candidatos indicados pelo Governo, acha que os dois têm projetos mais profundos em defesa de Sergipe.

Edvaldo o segundo?

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que espera ser o segundo candidato escolhido por Fábio Mitidieri, para disputar o Senado Federal no próximo ano.

*** Edvaldo lembra que construíram juntos um laço de amizade e confiança através de participação administrativa e atividade política.

*** – Sou candidato a senador e estou na luta por isso.

Bem nas pesquisas

Edvaldo diz que está muito animado com a possibilidade de eleger-se a senador em 2026 e diz que as pesquisas em Aracaju o colocam entre o primeiro e segundo preferido pelo eleitor.

*** No interior, segundo Edvaldo, o seu nome aparece nas pesquisas geralmente em segundo lugar, o que demonstra a preferência do eleitor por ele para o Senado.

Mudança de reforma

Edvaldo Nogueira disse, também, que a novidade do momento é que gestão municipal enviou reforma absurda à Câmara sobre a previdência.

*** Teve que muda-la amplamente para ser aprovada, depois de reação contra dos vereadores e de lideranças municipais, que protestaram antes.

Encontro de governadores

Durante os festejos juninos um fato que chamou a atenção: o encontro de três ex-governadores com o governador Fábio Mitidieri.

*** Estavam juntos: Belivaldo Chagas, Jackson Barreto, Antônio Carlos Valadares e Fábio Mitidieri. Não houve conversas sobre política.

*** Apenas o ex-governador Jackson Barreto reviu que segue Mitidieri para governador, mas que votará em Rogério Carvalho (PT) para o Senado.

Tarifaço dos EUA

Segundo “O Globo”, o Governo ganha fôlego com tarifaço e críticas a ricos, mas aliados do presidente Lula temem mote ‘nós contra eles’.

*** Empresários brasileiro acham que o presidente Lula pode prejudicá-los ao abrir um conflito com os EUA sobre valor das tarifas.

*** Tarifaço de Trump vira jogo de empurra com troca de acusações entre governo e oposição