Reações sobre indicação

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Declarações do prefeito Edvaldo Nogueira à imprensa, anunciando que não abre mão de lançar o candidato para disputar sua sucessão, criaram algumas arestas no grupo e provocaram reações de outros partidos que integram a base aliada. Na realidade, Edvaldo deseja que um técnico integrante da sua equipe administrativa esteja na disputa pela sucessão municipal, com o apoio de todo o bloco. Já citou alguns nomes que jamais estiveram nos palanques e isso irritou prováveis candidatos que contestam a indicação e, internamente, declaram posições diferentes dos seus partidos. Não será fácil, embora não se fala em qualquer rompimento, inclusive porque houve entendimento, em 2022, que Edvaldo seria o responsável por escolher seu sucessor em 2024, com apoio do grupo.

Não se pode recusar que Edvaldo Nogueira foi o melhor prefeito da última década. É visível na estrutura da cidade e no projeto que ainda tem a cumprir. O objetivo do prefeito é que seu sucessor dê continuidade a todo esse trabalho realizado na cidade, inclusive com cumprimento de objetivos futuros. Mas não é assim que pensa as lideranças que discordam de um lançamento técnico dentro de uma concepção política. Oito vereadores de Aracaju almoçaram domingo com um importante líder do Estado e a conclusão é que ninguém apoia os nomes que podem ser sugerido e “nem a candidatura do prefeito ao Senado e estariam a seu lado, com dificuldade, para deputado federal”.

Claro que isso deve ser excesso, embora Edvaldo fique dois anos sem mandato para tentar o Senado em 2026. Aracaju não deve provocar decepção tamanha a quem praticamente a reconstruiu, apesar de questões fáceis de resolver como a dos corredores para o trânsito. Edvaldo inclusive não levou em consideração o que ocorreu em 2020 e hoje tem um bom relacionamento com o Partido dos Trabalhadores, do qual sempre esteve aliado. Mesmo assim, para atingir seus objetivos, o prefeito deve tentar ampliar seu bloco de apoio e não criar arestas com aliados, para atingir o que traçou como seu projeto político. Apesar de integrar um grupo unido, terá que avaliar se a proposta para eleger um técnico a prefeito, passe com facilidade por políticos que desejam estar nos palanques em 2024, tentando sucedê-lo.

Privatização de parque

Em Lagarto não se fala em política, mas na privatização ou venda do Parque de Exposição do município, que há 10 anos não promove eventos.

*** Um empresário anunciou interesse e até apresentou proposta: “dará em troca um complexo educacional, o que está em estudo pelo município”.

*** Nesse caso a prefeitura montaria um complexo administrativo no local oferecido pelo empresário.

Só com a Câmara

*** Caso feche a negociação, a aprovação será pela Câmara Municipal, que tem 14 vereadores e a aprovação só pode se concretizar com maioria de 12, enquanto a situação conta com a minoria de 10.

*** Segundo um político lagartense, se tudo for decidido e a Câmara aprovar, “é porque houve entendimento com os Reis”.

Tem gente contra

Não há aprovação da maioria para a privatização do Parque, dentro da oferta feita pelo empresário. Tem quem defenda que a Prefeitura construa o complexo administrativo com recursos oriundos de Brasília.

*** – Para isso, têm que ser deixada de lado às questões políticas e convencer aos deputados Gustinho Ribeiro, Fábio Reis e senador Rogério Carvalho a conseguirem esses recursos, já que favorece a todos.

Mitidieri explica

O governador Fábio Mitidieri diz que Sergipe registrou queda na taxa de desemprego quando se compara o segundo trimestre de 2023 e 2022. Passamos de 12,7% para 10,3%.

*** Acrescenta que “a geração de emprego é foco de nosso Governo e na próxima semana daremos mais um passo para abrir postos de trabalho com o lançamento do Primeiro Emprego”.

Tumulto em Canindé

Reedição da novela em Canindé do São Francisco: Câmara Municipal quer instalar nova CPI contra o prefeito Weldo Mariano que interrompeu licença de 180 dias e reassumiu o cargo.

*** Na cidade o tumulto político é grande em razão do retorno inesperado de Weldo e a população fica atônita.

*** Até o momento os vereadores não revelaram a razão, mais a informação é que todo esse movimento de oposição tem por trás o vice-prefeito Pank.

Bomba em Socorro

O senador Laércio Oliveira (PP) vai apoiar no município de Socorro, Elmo Paixão a para a Prefeitura municipal.

*** Assim, o senador na apoiará o nome lançado pelo prefeito Padre Inaldo, que também e do PP e se mantém no partido.

Rogério por Aracaju

O senador Rogério Carvalho (PT) explica: atendendo a uma solicitação do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), pedi urgência na liberação do montante de US$ 84 milhões para o “Programa Aracaju Cidade do Futuro” que será destinado à execução de importantes obras em Aracaju.

*** Rogério postou isso no Twitter, anexo a uma fotografia ao lado de Edvaldo, senador Laércio Oliveira (PP) e governador Fábio Mitidieri (PSD).

Edvaldo une forças

O prefeito Edvaldo Nogueira também explica: Quando o foco é trabalhar pelo desenvolvimento de Aracaju, unimos todas as forças políticas para alcançarmos o melhor para a cidade.

*** Por isso foi histórica a votação, no Senado Federal, para o financiamento de R$500 milhões da Prefeitura de Aracaju com o BRICS.

Expediente à vontade

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), está chefe de gabinete do deputado estadual Marcos Oliveira (PL), desde julho, e recebe um bom salário, o que é normal.

*** Ele assumiu em lugar do filho, ex-deputado Talysson, que retornou à Itabaiana e ocupa uma secretaria na Prefeitura.

*** Francisquinho não vai à Assembleia e, segundo o próprio Marcos Oliveira, ele é que define seu expediente. Informação de Itabaiana diz que Francisquinho pode disputar Prefeitura da cidade.

PTB+Patriota=PRB

A fusão do PTB com o Patriota dará no Partido Republicano Brasileiro (PRB), que terá o número 25. A sigla ainda não foi criada definitivamente porque transita no TSE, mas deve ser assinada dentro de no máximo 30 dias.

*** A direção do PTB em Sergipe, que tem à frente o radialista Gerliano Brito, está conversando e já conseguiu vários novos filiados.

*** O vereador Ricardo Marques não pode deixar o Cidadania, a não ser pela janela que se abre em janeiro, mas considerou positiva a atuação da nova sigla.

Tem que ser líder

Um filiado a partido que integra a base aliada, falando em off, disse ontem que é difícil votar em um assessor do prefeito Edvaldo Nogueira, indicado por ele, caso não tenha liderança política.

*** Admitiu que o nome indicado tem que ser ao gosto de quem vai trabalhar para elegê-lo: “não podemos correr riscos”.

*** Edvaldo Nogueira, entretanto, mantém o desejo de apoiar como candidato um nome que esteja ao seu lado e dê continuidade ao seu trabalho.

Estilo coruja

Um possível candidato a prefeito de Aracaju diz que seu nome está à disposição e tem chances de ser o preferido pelo grupo, durante os encontros em que ocorrerão a escolha do candidato.

*** Ele diz que está em silêncio e faz o estilo da coruja: “só presta atenção, mas enxerga tudo”.

André em silêncio

O ex-deputado federal André Moura (União) está no mais absoluto silêncio, mas aliados ligados a ele avisam que André só vai se envolver no pleito de 2024, para ajudar eleger candidatos do seu bloco em Aracaju e no interior.

*** André está certo de disputar o Senado em 2026 e a sua filha, deputada Yandra Moura, vai para a reeleição.

