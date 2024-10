Recomeçar a organizar o grupamento

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O governador Fábio Mitidieri (PSD) em conversa informal ontem com membros do seu bloco político, disse que “está tranquilo e focado na eleição de domingo”, mas deixou claro que a partir de segunda-feira, “vamos começar a reorganizar o nosso grupamento”, decidindo que “só vou discuti chapa eleitoral em 2026”, apesar da eleição municipal de domingo encerrar o ciclo eleitoral municipal, com eleição de vereadores e prefeitos, é natural que o governador reinicie o trabalho político e administrativo no Estado, para dar continuidade ao seu projeto para cuidar do Estado em todas as áreas estruturas, no seu crescimento econômico e social, na Educação, Segurança, Saúde e empregos, além de fortalecer a economia e todos os outros segmentos que fortalecerá o seu Governo.

Lógico que também vai cuidar bem da formação de um bloco político visando 2026 (isso em meados de 2025), para a formação de uma estrutura forte que pense em Sergipe dentro do critério que ele imagina. Precisa introduzir Estado nas decisões internacionais, acompanhar o desenvolvimento que se percebe na indústria e comércio e buscar uma estrutura de modernização no ensino. E, no desenvolver desse trabalho, vai formando o seu grupo político, para que chegue a 2026 com a administração avançada e ter ao lado partidos de todas as tendências, que os apoiem no projeto avançado de um Governo que vai se fixar na igualdade de um povo e modernidade das necessidades mais prementes da sociedade, inclusive dos mais pobres.

Jefferson e Luciano

Deputados Jefferson Andrade e Luciano Bispo foram reeleitos presidente e 1° secretário da Assembleia Legislativa em eleição realizada ontem pela manhã.

*** Jefferson expressou sua gratidão e reafirmou seu compromisso em trabalhar em prol do desenvolvimento de Sergipe.

*** – “Vamos continuar nossos esforços para que a Alese seja uma casa acessível e que escute a população”, disse.

Táxi Lotação

O veto do governador Fábio Mitidieri ao PL 511/2023, que previa a regulamentação do transporte táxi lotação, foi acompanhado pela maioria dos deputados na sessão Alese.

***A decisão do governador seguiu dos pareceres da PGE e do DER, que identificaram diversos problemas que o torna inconstitucional.

*** A proposta do governo é que o tema seja tratado no âmbito do Plano Diretor de Transporte, atualmente em elaboração.

Mitidieri justificou

O governador Fábio Mitidieri explicou que “apenas vetamos porque esse Projeto de Lei de autoria dos deputados tem vício de iniciativa, pois não poderia ter partido do Legislativo, mas do Executivo, por isso foi considerada inconstitucional”.

*** Acrescentou: “mas em nada isso muda o transporte público como ele está sendo feito hoje. Não tem interrupção de serviço”, garantiu.

Encontro definiu

Na realidade, na noite de segunda-feira, após reunião da todos os parlamentares, já se tinha como reeleitos os nomes de Jefferson e Luciano por unanimidade e sem problemas.

*** Jefferson faz uma administração sem distinção e há informação de que não pretende disputar mais o mandato de deputado estadual… Tem outro projeto…

Amorozzo deputado

Amorrozo Jorge, que atuou na imprensa de Sergipe, hoje está em São Paulo e já começou a trabalhar sua campanha estadual para deputado naquele Estado.

***Amorrozo é do PSD, está percorrendo 646 cidades e fará entendimento político com Alexandre Frota, do mesmo partido.

Sobre a imprensa

Um jornalista chateado analisou ontem que a eleição em Aracaju foi muito confusa e a imprensa não deu notícias antes de consultar e constar.

*** Admitiu que “a imprensa mergulhou nas pesquisas e estas fajutas de terceira classe”.

*** Para ele, os jornalistas são manuseados por alguns candidatos e até mesmo pelos diretores de jornais e de loucos da internet. O fim…

Rogério avalia

Na avaliação do senador Rogério Carvalho (PT-SE), a retomada da industrialização brasileira, por meio da Nova Indústria Brasil, “tem sido muito positiva para o nosso país e os resultados concretos nos dão a real dimensão da importância disso”.

*** “Esses números são prova do compromisso do presidente Lula com o crescimento econômico e o desenvolvimento do Brasil”, disse Rogério.

Já ganhou?

O delegado André David, em entrevista ao portal da Fan, disse ter sido sondado para ocupar o governo da candidata à Prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), caso ela seja eleita.

*** Interessante é que Emília disse em uma emissora de TV que não trata de negociatas em relação a um possível futuro governo.

Sobre Francisquinho

Um político de Itabaiana disse ontem que se o prefeito eleito Francisquinho for candidato a governador em 2026, deve procurar uma aliança.

*** – Não sei se Francisquinho ficaria bem numa chapa puro sangue. Ainda é cedo pra se pensar nessa possibilidade. Que é cedo é, mas Eduardo Amorim não sai do seu lado.

Compra de voto

O Partido Liberal está como uma frente contra a compra de voto neste período e diz que está ajudando o TSE para evitar eleições através da grana.

*** Não é bem assim. Voto é um produto que se compra e vende há muitos anos e não há forma de se evitar o comércio, principalmente a três dias do pleito.

Pastor pentecostal

Uma observação feita por um técnico em marketing: A vereadora Emília Corrêa tem o marido pastor pentecostal fundamentalista.

*** E até fez uma previsão: caso seja eleita a maioria dos seus secretários será presbiteriano, dentro de atitudes da sua religião (Nada Contra).