Reforço à capacidade de investimento

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

É fácil de perceber a mudança que ocorreu na política sergipana, com uma parcial desintegração das oposições. A esquerda está tristemente reduzida e não tende a avançar, o que evita a discussão política mais acalorada. O panorama político de Sergipe em 2025 revela um cenário de estabilidade para o bloco governista e uma oposição fragilizada, sem lideranças consolidadas ou um discurso coeso. O bloco do Governo mantém uma base sólida na Assembleia. A recente aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, com mais de 60 projetos aprovados – muitos por unanimidade – evidencia a força do Executivo junto ao Legislativo. O orçamento de R$ 17 bilhões, superior ao do ano anterior, reforça a capacidade de investimento do Estado, especialmente em áreas estratégicas como saúde, educação e desenvolvimento econômico.

Além disso, o senador Rogério Carvalho (PT), líder do partido no Senado, tem desempenhado papel importante na articulação de recursos federais para o Estado. Com mais de R$ 120 milhões anunciados em investimentos e projetos alinhados ao Governo Lula, o governo estadual se beneficia diretamente desse entrosamento com Brasília. Em contraste, a oposição em Sergipe vive um momento de dispersão e ausência de lideranças com apelo popular ou capacidade de articulação. Sem nomes fortes e com dificuldades em construir uma narrativa alternativa ao Governo, os opositores têm se limitado a críticas pontuais, sem conseguir mobilizar a sociedade ou apresentar projetos estruturantes. A falta de uma figura carismática ou de um grupo coeso que represente uma alternativa viável ao atual governo contribui para a sensação de “vácuo oposicionista”.

Isso pode ser atribuído tanto à hegemonia política do grupo governista quanto à dificuldade da oposição em se reinventar após sucessivas derrotas eleitorais.

Se o Governo mantiver sua base unida e continuar entregando resultados concretos – especialmente com o apoio federal –, tende a consolidar ainda mais sua posição. Por outro lado, a oposição precisará urgentemente se reorganizar, formar quadros competitivos e construir um discurso que dialogue com as demandas reais da população, sob pena de se tornar irrelevante no cenário político estadual. Um detalhe, a oposição neste momento é composta por partidos da direita radical, porque a esquerda perdeu o controle e não tem discurso que atraia os interesses do povo.

Sergipe será em Canhoba

O governador Fábio Mitidieri leva amanhã o “Sergipe é Aqui” para Canhoba. O programa vem se tornando a vitrine do Governo no interior.

*** Com o programa itinerante, Mitidieri segue firme na proposta de um governo presente, descentralizado e com o olhar voltado para cidades do interior, especialmente as que compõem o estratégico baixo São Francisco.

Márcio disputa eleições

Oficialmente substituído na Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macêdo (PT) recebeu do presidente Lula (PT) um pedido para ser candidato nas eleições de 2026.

*** Ainda faltam ajustes nos planos futuros, que devem ganhar musculatura com a estruturação da campanha a partir de agora.

*** Segundo a CNN, “uma das opções em jogo seria uma candidatura ao Senado”.

Pode ser para Federal

Entretanto, a ministra Glaise Roffman, usou às rede sociais e disse que Márcio retornaria a Sergipe para disputar mandato de deputado federal.

*** Ele anunciou sua saída em vídeo nas redes sociais, mencionando que a decisão foi tomada em comum acordo com o presidente Lula e que sai com “sentimento de dever cumprido”.

*** Outros setores do noticiário nacional confirmaram o que disse Roffman.

PT perde fôlego

Se realmente Márcio Macedo disputar a Câmara Federal pode fortalecer a chapa petista que só elege um nome e já tem a reeleição do deputado João Daniel.

*** O PT perdeu o fôlego da representatividade política no Estado, depois de perder lideranças como Marcelo Déda, José Eduardo Dutra e outros.

Quem define é Emília

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB) é quem comandará o PL, em Sergipe, a partir de 2026, com a abertura da janela que favorece a mudança de sigla.

*** Ontem ele disse a “Plenário”, que caso permaneça no PL, quem definirá nosso candidato a governo será Emília!

*** Circula comentários, já de forma reduzida, de que a própria prefeita Emília Corrêa pretende disputar o Governo.

PSDB e Liberal

O ex-governador Ciro Gomes se filia ao PSDB e anuncia aliança com o PL no Ceará! O ato provocou surpresas.

*** Presente no ato, o deputado federal bolsonarista André Fernandes foi chamado de “jovem talento” por Ciro.

*** Segundo Edvan Amorim, “não tem nenhuma determinação nesse sentido em Sergipe. Cada Estado tem a sua dinâmica”!

Republicanos fica onde está?

Um membro do Republicanos disse, ontem, que o partido fica com o grupo que o comanda em Sergipe, e que “ isso é assunto encerrado”.

*** Acrescentou que isso, inclusive, deu 50% da eleição ao Governo, acrescentando que, “se o partido fosse para a oposição era um reforço muito grande para eles”.

*** Admitiu que o Republicanos tem totais chances de eleger dois federais: “a chapa é muito boa e equilibrada. Quem tiver entre 35 a 40 mil votos garante a segunda vaga”.

Thiago vai à reeleição

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) disse ontem que a decisão por um novo partido “está mais perto”. E continua: “penso que até final de novembro já tenhamos mais um bom partido na nossa base, além do PL”.

*** Quanto à candidatura ao Governo, Joaldo disse que está crescendo “nosso projeto de reeleição e correndo o Estado, apontando as mazelas do Governo, ouvindo a população e nos colocando também à disposição da população sergipana”.

Alessandro e majoritária

O senador Alessandro Vieira (MDB) voltou a informar que está trabalhando sua pré-campanha no mesmo ritmo e sem problemas.

*** Alessandro esteve ontem com Danielle Garcia (MDB), em Brasília, e informou que “ela tem muitas entregas importantes para as mulheres sergipanas”. Acrescentou que “mais adiante Danielle vai se dedicar à campanha para deputada estadual”.

*** Quanto à chapa majoritária, Alessandro disse que terá governador, vice e dois senadores. “Qualquer outra candidatura posta será independente, logo não faz sentido opinar sobre ela”, disse.

UB e PP sem conversa

Filiado ao Partido Progressista disse ontem que a sigla está parada aguarda conversas e decisões entre as cúpulas do União Brasil e o PP, sobre a Federação entre os dois sobre Sergipe.

*** Acrescentou que é fundamental para o entendimento: “inclusive é bom para o ex-deputado André Moura (UB) que disputa o Senado”.

Gilson vai a estadual

O ex-prefeito de Estância, Gilson Andrade (PSD), diz que vai recorrer do processo jurídico e será pré-candidato a deputado estadual no próximo ano.

*** Gilson está trabalhando sua pré-campanha, principalmente na região Sul fazendo visitas às famílias e participando de eventos nos finais de semana.

*** Avalia que a aceitação melhor é impossível. E conclui: “vamos com fé”.

Filme em Sergipe

A prefeita de Aracaju Emília Corrêa (PL) pergunta: “já ficaram sabendo que o filme ‘Corações Naufragados’ está sendo gravado aqui na nossa cidade, né”?

*** E informa que ontem teve a honra de visitar o set de gravações e “fiquei encantada com a equipe, os detalhes da produção e a força dessa história que aconteceu em Sergipe”.