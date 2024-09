Retorno da unidade?

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Inicia-se a estratégia final para se chegar a prefeitos e vereadores. Em Aracaju e cidades do interior o povo começa a se movimentar para eleger os nomes que têm preferência e algum tipo de amizade. Não porque seja o melhor para resolver o problema de população, mas porque em razão da boa convivência e possibilidade de se enfornar no Poder e adquirir um bom cargo. Faz parte. Em Aracaju circulam pesquisas nos grupos e cada uma delas oferece Emília Correa como vitoriosa de agora e mais três nomes que estão próximo, embora ofereçam um empate que não sugere tanta gente em um novo turno. Admite que as siglas ligadas ao Governo levem essa, desfazendo toda a perspectiva que se ouve na cidade.

Um experiente político do interior acha que a vereadora Emília Correa pode levar no primeiro turno, mas perderá no segundo. Diz que se os três partidos vinculados ao Governo voltarem a se unir, e se um deles ficar no primeiro turno, ganha de Emília na decisão final.. Isso pode acontecer, mas vai precisar muito diálogo para que se feche uma nova composição, com chances de sustentar a mesma fidelidade anterior. Já há algumas conversas sobre isso, mas um deles acha que o fato de não se chegar a consenso no dia da escolha do candidato, criou um impasse que não tem mais condições de retroagir, embora isso dependa do comando do bloco.

Precisa manter diálogo

O governador Fabio Mitidieri (PSD) diz que “o momento é de disputa e é compreensível isso. Mas precisamos manter em mente que as eleições vão acabar já, e o diálogo precisa ser permanente”.

*** E acrescenta – “Sergipe não pode perder oportunidades de crescimento por questões políticas”.

Inicia reta final

A partir de hoje dar-se início à reta final e os candidatos vão à exaustão em busca de eleitores que se mostram ainda sem uma decisão.

***As manifestações não vão cessar até dia 06 e às madrugadas serão de trânsito intenso do interior e nos bairros da Capital.

*** Ah! Os discursos também serão fortes entre os adversários, atingindo principalmente o passado.

Eleitores em casa

Os eleitores não saem de suas casas para pular e gritar por nomes dos candidatos. A maioria absoluta ainda não escolheu em quem vai votar.

*** Na opinião da maioria os nomes de Emília, Yandra e Luiz disputam o segundo turno.

Encontro do Bloco



Ontem ocorreu a reunião, como ocorrem todas as segundas-feiras, do bloco que apoia a candidatura de Luiz Roberto (PDT) à Prefeitura de Aracaju.

*** Penúltima segunda-feira do período, o dialogo ocorreu em torno desta semana que antecede a data do pleito (06/10), com o aumento das atividades de campanha.

Grupo petista

Grupo do Partido dos Trabalhadores que não vota em Candisse Carvalho (PT) à Prefeitura de Aracaju vai preferir votar em Yandra ou Luiz Roberto.

*** – O problema é que a gente não vota em bolsonarista…

Danilo impugnado

Surpresa: por cinco votos a dois, TRE-SE impugnou ontem a candidatura de Danilo (Segundo) Lula por ter união estável com Lurian Lula, filha do presidente Lula. Danilo era candidato do PT a prefeito da Barra dos Coqueiros (SE).

*** Segundo o TRE-SE, ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o nome de Danilo permanece na urna.

Belivaldo animado

O ex-governador Belivaldo Chagas, candidato a vice de Yandra Moura (UB) está animado com as manifestações nas ruas de Aracaju da sua candidata. E acha que ela vai para o segundo turno.

*** Segundo Belivaldo, ela tem atraído muitos eleitores e quem participar das suas carreatas comprova o seu crescimento.

Candisse lamenta

Durante seu programa no PT, a candidata Candisse Carvalho lamentou que membros do seu partido estão decididos a votar no candidato Luiz Roberto (PDT) que tem apoio do Governo.

***Candisse lamentou e disse que essa é a primeira vez que o PT não vota no candidato da legenda, por consequências internas.

Disputa a deputado

O prefeito de uma grande cidade do interior disse ontem que no dia 07 de outubro estará circulando e conversando com amigos.

*** E anunciou: já é o início de minha candidatura a deputado estadual.