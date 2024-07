Retorno do Plenário

Por Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Aos amigos leitores: há 19 dias sem escrever, em um momento sério de movimento político, com a eleição dos prefeitos municipais, fui internado com uma hemorragia intestinal causada por uma crise de diverticulite.

Realmente está difícil, mas vamos fundo nesse trabalho de bastidores para levar aos eleitores o agora, em que se montam chapas para disputar às Prefeituras e Câmaras municipais pra acompanhar essa corrida que mantém ou leva novos nomes ao comando político de todo o Estado.

Ontem fiz uma ampla revisão médica e terei que fazer mais uma série de exames que vai avaliar a situação de todo meu quadro clínico e depois me submeti à primeira seção de fisioterapia. Tudo muito cansativo. Sobre o retorno ao trabalho, a médica pediu que eu não fosse com muita sede ao pote, exatamente para evitar excessos sobre a situação de saúde.

Em razão disso vou divulgar hoje algumas notas para começar a minha participação no jogo, ainda de forma tímida.

Fabiano em dúvida

O vereador Fabiano Oliveira ainda divulga sua candidatura a prefeito pelo Progressista dentro do bloco liderado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) mas já não tem apoio integral do seu partido.

*** Na realidade não há chance de tentar a Prefeitura e os seus aliados esperam que ele desista da ideia e aceite o convite do candidato a prefeito Luiz Roberto (PDT) para ser seu vice e fortaleça a chapa do nome da situação. Tem quem o incentive dentro do PP.

Ainda Danielle

Danielle Garcia irritada

A candidata do MDB, Danielle Garcia, mostra-se irritada quando ainda fazem comentário sobre sua candidatura à prefeita. Ontem circulou à informação de que ela não seria vice de Luiz Roberto, “mas também não tentaria a prefeitura”.

*** Danielle respondeu: “Meu Deus! Eu não sei de onde saem esses boatos, e também não sei mais o que dizer para desmentir isso. Porque toda hora reafirmo que sou candidata à prefeita, mas parece que só acreditarão mesmo no momento da convenção”!

PT faz Convenção

O Partido dos Trabalhadores (PT) fará convenção no próximo sábado (03). O partido ainda não tem vice. A candidata do partido, Candisse Carvalho, confirmou a convenção, que ocorrerá na sede do partido.

*** Segundo Candisse, “após muito diálogo, já temos um excelente candidato para vice que vai fortalecer muito”.

(Hoje é apenas isso, vamos encontrar fôlego para amanhã.)