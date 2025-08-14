Reunião de Governadores em Belém

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há 89 dias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), Belém recebeu ontem, um encontro especial do Fórum Nacional de Governadores, que reúne chefes do Executivo dos 26 estados e do Distrito Federal para debater os últimos ajustes da agenda climática brasileira para o evento que ocorre em novembro na capital paraense.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri esteve lá, inclusive junto a embaixador André Corrêa do Lago, presidente da Comissão Nacional da COP30 e negociador-chefe do Brasil na Conferência, a reunião terá o papel de alinhar uma posição unificada sobre a agenda climática do Brasil. Parte disso será trabalhada por meio da apresentação das contribuições estaduais aos eixos centrais da Conferência.

O governador do Pará, Helder Barbalho, presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, fez um encontro preparatório com os governadores dos estados amazônicos, para alinhar resultados e estratégias conjuntas em desenvolvimento sustentável e produtivo. O tema faz parte dos tópicos frequentes nos discursos de Helder e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, desde o fim de 2023, quando Belém foi anunciada como sede da COP30.

Até o momento, estima-se que os Sistemas Agroflorestais (SAFs) sejam apontados como um dos grandes exemplos de desenvolvimento sustentável produtivo realizados na Amazônia, especialmente por conciliar produção de alimentos, conservação ambiental e a recuperação de áreas degradadas.

Pesquisa eleitoral

Pesquisa realizada pelo Instituto França diz que Fábio Mitidieri vence todos os confrontos contra a oposição.

*** Na disputa direta com Valmir de Francisquinho, por exemplo, Mitidieri leva vantagem de 44,44% contra 35,70% concedidos a Valmir.

*** Há mais de um ano das eleições, fica difícil um resultado exato de qualquer avaliação eleitoral.

Candidatura à vice

O ex-governador Belivaldo Chagas disse ontem que sua filha, Priscila Felizola, não é candidata a nada, mas pode disputar a vice, caso o governador Mitidieri indicar.

*** Belivaldo acrescenta que a candidatura a vice-governador é o último indicado pelo grupo, porque depende da escolha das lideranças, principalmente do governador.

*** Acrescentou que tem nomes citados para vice, como Jeferson Andrade e a própria Priscila, mas a escolha só será feita no próximo ano.

Fábio vai estar com Lula

O ex-governador Jackson Barreto acha que o movimento eleitoral está muito calmo, até aparecer de fato um candidato de oposição.

*** Para JB o governador Fábio Mitidieri vai bem, porque tem ação de presença em todo o Estado e mexe com todos os segmentos do Estado.

*** Diz que Fábio Mitidieri “vai estar com o presidente Lula, porque a grande maioria dos partidos não tem viés ideológico”.

Será Jeferson

Um pré-candidato a senador admite que o nome para vice será o do deputado Jeferson Andrade, que já avisou que não disputará a reeleição de deputado estadual.

*** Acrescentou que o governador Mitidieri já assumiu compromisso para a indicação de Jeferson a vice em 2026.

Francisquinho é candidato?

Um político de Itabaiana disse ontem que o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho é candidato a governador, “porque os impedimentos cairão”.

*** Ainda não se sabe quanto a permanência de Valmir no Partido Liberal, “mas tudo leva a crer que ele sai”.

Conversa com Waldemar

Valmir terá uma conversa com o presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto que, segundo o advogado, entregou o PL a Valmir em Sergipe e ele não aceitou.

*** Valmir está sendo orientado a permanecer no PL, desde que dê as ordens na formação da chapa majoritária em 2026.

*** Valmir também vai conversar com a prefeita Emília Corrêa, com quem tem amizade e alto percentual de votos na Capital.

Movimento de Rogério

Um petista histórico tem percebido um movimento do senador Rogério Carvalho (PT), para integrar a base aliada do Governo e disputar a reeleição.

*** Sua opinião é que se o “PT realmente marchar com o governador Fábio Mitidieri (PSD) em 2026, é com Márcio Macedo e Eliane Aquino”.

*** – Isso em razão do apoio Fábio ao presidente Lula.

Tem um porém

Esse apoio acontecerá caso os partidos do bloco de Mitidieri, PSD, não lancem candidato a presidente da República.

*** Nesse caso, o presidente Lula pode não aceitar recomendar apoio do PT a candidatos da base governista em Sergipe.

Fábio e Adilson Júnior

O radialista Fábio Henrique está ajudando seu irmão, Adilson Júnior, que será candidato a deputado estadual em 2026.

*** Quanto à sua candidatura a deputado federal, Fábio diz que está aguardando uma posição do “meu líder André Moura”.

*** Para Fábio, a chapa de federal em Sergipe está sendo montada e “elegerá dois parlamentares… no mínimo”.

Pesquisas qualitativas

Conversa entre o ex-conselheiro do TCE, Clóvis Barbosa e o analista político Theotônio Neto sobre pesquisas eleitorais, foi revelado os dois nomes que melhor fazem pesquisas qualitativas no Brasil.

*** A informação é de Theotônio: “Só conheço dois nomes que fazem a melhor qualitativa hoje no Brasil, que são Lavareda e César Gama”.

*** Lavareda é um cientista político de Recife, mas que hoje atua em São Paulo, e César é um cientista social de Sergipe. Com um detalhe: “César cobra barato”.

Privilégio da Elite

A proposta de emenda à Constituição apresentada pelo deputado Kim Kataguiri (União Brasil) para extinguir benefícios considerados privilégios da elite do funcionalismo público teve número mínimo de assinaturas para ser protocolada na Câmara.

*** A medida prevê o fim de vantagens como férias superiores a 30 dias, adicionais por tempo de serviço, aumentos retroativos, licenças prêmio, licenças para capacitação e aposentadoria compulsória como forma de punição.

Ainda sem definição

O deputado federal João Daniel (PT) disse ontem que “não temos nada definido sobre o senador Rogério Carvalho integrar o bloco do Governo”.

*** Rogério é candidato à reeleição ao Senado e vamos discutir se nós teremos candidatura própria ao Governo ou se faremos alguma aliança.

*** – Somente a partir de setembro, após a posse dos novos presidentes e presidentas municipais, que será em final de agosto, é que definiremos os blocos, disse.

*** – Ainda não temos esta definição, mas queremos ter chapa completa estadual e federal, concluiu.