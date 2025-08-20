Risco do êxito e fracasso

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

É o assunto do momento. Tanto de quem aprova, quanto daqueles que desaprovam. Não é aconselhável por alguns aliados que definem o jogo, mas tem o aprove-se de quem não sabe fazer avaliações coerentes com o momento de cada um. Trata-se da candidatura da prefeita Emília Corrêa (PL) ao Governo do Estado, exatamente no início de um trabalho que pode lhe dá experiência para passos futuros, ou liquidá-la em sua vocação para a Política. Evidente que Emília não é nenhuma iniciante neste jogo de disputar mandatos proporcionais, mas a busca pelo majoritário poderá colocá-la no pódio, mas, com a mesma forma de crescimento, pode se decepcionar, ser coberta pela inexperiência e despencar para à rés-do-chão, em se tratando da complicada profissão de mandatos políticos, o que seria o fundo do poço.

Mas tudo isso quem tem que avaliar é a Emília Corrêa, exatamente quando está de amor à primeira vista com a sociedade, em se tratando do resultado do seu trabalho como prefeita de Aracaju, há apenas oito meses, ainda faltando um espaço imenso para mostrar capacidade de chegar aonde pretende já no início. Não se pode dizer que Emília não tem visão política, pelo período em que esteve como vereadora de Aracaju, pela sua profissão de advogada, que se dedicou à defensoria pública e até mesmo como apresentadora de TV, que atuou sempre em benefício do povo. Mas isso é diferente de construir, de renovar, de desenvolver um projeto de cidade – e/Estado – que proteja a sua gente do mau e o eleve a um patamar desenvolvimentista que vai da escola ao trabalho. E é isso que Emília ainda precisa mostrar que é capaz…

Claro que ela pode e deve ir para onde bem entender numa estrutura de formação política. Entretanto parece mais aconselhável que adquira experiência como gestora, para chegar ao apogeu de uma carreira que depende exclusivamente do bem estar do povo. A prefeita ainda é muito “verde” para adquirir uma atividade tão profunda quanto a de governador, embora ela possa tentar, mesmo correndo o risco de sofrer consequências graves, em razão da própria experiência. Como ninguém sabe se esse é mesmo seu objetivo, o melhor é esperar o que deseja em sua promissora carreira política, com apenas oito meses de mandato. Aos seus aliados mais próximos ainda não disse nada sobre candidatura, mas um deles disse que o seu tempo é expor insinuações de que tudo pode acontecer… inclusive nada.

Cedo para avaliar

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que “por onde ando a receptividade é muito boa. O governo tem ações em todas as áreas e por todo o Estado. Só tenho a agradecer o carinho dos sergipanos”.

*** Quanto à prefeita Emília disputar o Governo, “é muito cedo para avaliar começo de gestão. Até aqui, mais confusão do que solução. Normal de início de Governo”.

Desafio enorme

Mitidieri acha que o “desafio de comandar uma capital é enorme e precisa de foco e dedicação, assim como o governo do Estado”.

*** E acrescenta “Sempre me coloquei à disposição pra ajudar nas parcerias que forem necessárias e isso não muda. Aracaju é a capital de todos nós”.

Não descarta nada

Durante entrevista do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (ainda PL) a Fábio Henrique, ele foi perguntado se poderia votar em Fábio Mitidieri a governador.

*** Respondeu: “em política não se pode descartar nada” e confirmou que poderia votar em Fábio.

*** Francisquinho ainda não conversou com Emília Corrêa sobre disputa pelo Governo.

Resposta repercute

A resposta de Valmir repercutiu muito e ontem o governador Fábio Mitidieri foi perguntado sobre a fala do prefeito de Itabaiana, em Aparecida, onde se encontrava.

*** E respondeu: “ninguém pode rejeitar apoio, nem voto, mas que gato escaldado tem medo de água fria”.

Continua trabalhando

Fábio disse que continuará trabalhando por Itabaiana, “como tem feito, apesar do prefeito não reconhecer, porque ingratidão tira feição”.

*** O governador acrescentou que autorizou a construção da estrada que liga Itabaiana a Ribeirópolis, mas no momento, “quero permanecer focado nas ações do meu governo”.

Valmir de cama

Aliás, Francisquinho está de cama desde ontem, quando viajaria a Brasília para conversar com o presidente do PL, Waldemar Costa Neto, sobre a situação do partido em Sergipe.

*** Francisquinho foi acometido de uma virose e só viajará a Brasília quando se sentir bem. Waldemar sinaliza por deixar o partido.

Adailton senador

O ex-prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL) disse ontem que trabalha intensamente para disputar o Senado em 2026.

*** Adailton diz que se não puder ser pelo PL, vai por outro partido e segue a orientação do seu grupo político.

Compra dos ônibus

O vereador Fábio Meireles (PDT) disse ontem que a Secretaria do Tesouro Nacional ainda não respondeu positivamente para que a Prefeitura de Aracaju possa empenhar e comprar os ônibus elétricos.

*** E criticou: “muito embora, nós já sabíamos que a Prefeitura de Aracaju, de uma forma errônea, empenhou e fez o contrato dos ônibus que já circularam e rodaram”, disse.

Rodrigo era do PT

O ex-senador Valadares disse ontem que o seu sobrinho, deputado federal Rodrigo Valadares era “Super PT, depois apareceu com uma Bíblia debaixo do braço e até virou pastor”.

*** Rodrigo Valadares se tornou uma força política, defensor ardente de Bolsonaro e sua meta política para 2026 é disputar o Senado.

Ainda em lua de mel

Um dos nomes mais importantes da política sergipana disse ontem que a candidatura de Emília ao Governo é um “blefe dela para apagar o nome de Francisquinho”.

*** E acrescentou: “Emília não é candidata porque ainda está em ‘lua de mel’ com que a elegeu para a Prefeitura”.

*** Segundo a mesma fonte, “ela não cumpriu compromissos com a população e tem um secretariado muito ruim”.

Urgência para PL

O senador Alessandro Vieira disse ontem que “no ambiente digital cada minuto conta quando o assunto é a proteção de crianças e adolescentes”!

*** – Por isso, é urgente aprovarmos o PL 2628 e colocarmos em prática leis que garantam uma internet mais saudável para as futuras gerações – disse.

Laércio e a federação

O senador Laércio Oliveira informa que “participei ontem da convenção que marcou a criação da Federação União Progressista (PP + União Brasil)”.

*** Laércio elogia a federação, pelo número de deputados estaduais e federais, de senadores e governadores, deixando clara sua fortaleza política por um Brasil melhor.

André: um novo capítulo

Já o ex-deputado André Moura (União) disse que um novo capítulo na política brasileira começa hoje (ontem): União Brasil e PP oficializaram a superfederação União Progressista.

*** Com a maior bancada no Congresso, mais de 1,3 mil prefeitos e a maior representatividade nacional, essa união fortalece a democracia e amplia a capacidade de transformar recursos em políticas públicas, que chegam de verdade na vida das pessoas.

*** Também estavam no ato da federal os ex-deputados Heleno Silva e Capitão Samuel.