Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Junho está mais próximo ao fim e com ele as suas festas que atrai um imenso público principalmente no Nordeste. É verdade que em julho continua com algumas festas, mas a nível inferior ao que passou, com a pausa troca-se o forro pelo politiquez e ai todo o remelexo é diferente. Até 05 de agosto (ou é 06) o ritmo é mais sedutor e as conversa no “pé do ouvido”, são mais atraentes e talvez rentosas. Durante Julho definem-se chapas majoritárias e se monta o bloco para disputar vagas nas Câmaras Municipais, tudo através de conversas internas que envolvem absolutamente tudo. Só não vale perder, mesmo que se use toda técnica de sujeira para ganhar e cuidar honestamente de tudo que é do povo. Julho é um mês de decisão para fechar chapas, iniciar a campanha e somar os votos necessários para a vitória.

Em Aracaju, por exemplo, será um imenso trabalho para formação de chapas. Até agora apenas uma candidata à prefeita, Yandra Moura (UB) tem o seu companheiro a prefeito fechado, Ex-governador Belivaldo Chagas (Podemos) o restantes ainda depende de indicações políticas que cheque para somar e conquistar a vitória. Na base aliada todos estão bem entendidos e são candidatos a prefeitos, mas dependendo da situação de cada um, o nome a vice será negociado de um grupo que tenha menos condição que o outro e a soma dos dois pode pesar no ponto de derrubar o mais forte. Será um jogo duro e de quem tenha melhores condições. Assim, se o vice de determinado candidato somar mais do que a base que ele está muito dificilmente à troca não será feita.

A Partir de 05 de agosto encerram-se os registros de chapas e se iniciam as campanhas propriamente ditas, determinadas pelo TRE e que serão concluídas em outubro. É aí que muitas ganham nem tanto pelo número que saíram das urnas, mas por valores que circulam antes com naturalidade, que vira o jogo através de jogadas mais fáceis que somar os números nas máquinas.

Autoriza Comissão

O governador Fábio Mitidieri (PSD) asimou portaria que autoriza a comissão que será responsável pelo novo concurso da Polícia Militar de Sergipe.

*** O processo seletivo se soma à sequência de investimentos que o Governo do Estado

tem realizado para fortalecer a Segurança Pública.

Fabiano e Daniele

Fabiano Oliveira (PP) e Daniele Garcia (MDB), ambos os candidatos a prefeito, continuam andando juntos e podem fazer uma composição. Sábado passado os dois estiveram no Bugio, onde Fabiano gravou o seu programa de TV.

*** há possibilidade dos dois formarem uma chapa, mas continua indeciso o nome de quem será o vice.

*** A direção dos partidos de Dane e Fabiano concordam. Ela, aliás, já tem toda equipe de marketing trabalhando em sua campanha.

Edvaldo sobre Luis

Prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) disse ontem que, a cada encontro sentimos que as pessoas estão mais convictas de que Luis Roberto é o gestor mais preparado para a Prefeitura de Aracaju.

*** Esse preparo, “é para que Aracaju prossiga em direção a um futuro cada vez melhor!”,

Canindé em confusão

Em Canindé do São Francisco está difícil. O grupo de Kaká e do prefeito Weldo não se entendem e há muita confusão. O curioso é que eles estão no mesmo lado, Weldo apoia Kaká a prefeito, mas os grupos não se entendem.

*** O que era para ser uma união boa estão uns brigando com os outros. Estõ do mesmo lado, mas seus aliados não se entendem.

*** Enquanto isso, do outro lado, o pré-candidato da oposição deitando e rolando…

Lagarto vai empate

Segundo um chefe político de Lagarto, a campanha de lá está empate o que não é bom para a gestão. Disse que o eleitor não tem acesso a Gustinho e isso fica mito difícil,

*** Quanto a Zezé Mota ser o vice de Sergio Reis, muita gente não acredita pelo trabalho que vem fazendo para a construção de um hotel e um shopping.

Medida certa

Candisse Rogério (PT) considerou ontem que “nossa pré-candidatura à Prefeitura de Aracaju está bem e firme”.

*** – cada vez mais na medida certa pra oferecer aos aracajuanos e aracajuanas as soluções na medida das necessidades.

Sessão especial

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) realiza sessão especial em alusão aos 62 anos da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Sergipe (Fetase).

*** A propositura tem como objetivo comemorar o trabalho da categoria e debater políticas públicas para a área, responsável pela produção de alimentos e garantia de emprego de milhares de famílias sergipanas.

Prepare o bolso e faça o L

O deputado federal Rodrigo Valadares alerta: “prepare o bolso e fale o ‘L’: Gasolina e Diesel ficarão mais caros”.

*** Acrescenta que “essa é a notícia que o governo preparou pa você começar bem a sua semana e trabalhar com mais amor pra compensar a dívida pública que eles mesmos estão aumentando”.

*** – O pior é que afetará também o preço do alimento, diz.

Propostas prefeita

Um membro da campanha da vereadora Emília Corrêa (PL), “que vai bem”, ainda se limita a divulgar o seu trabalho como vereadora de Aracaju.

*** O marketing dela tem que se referir às propostas dela para Aracaju como prefeita, qual o seu projeto, o que pretende fazer e mostrar o seu lado gestora.

Geddel e aborto

O jornalista Wendal Carmo relata o que disse Geddel Vieira Lima sobre o PL antiaborto: “Apoio (ao texto) é coisa de louco, isso é medieval, não pode prosperar”.

*** Ex-ministro de Temer diz ser contra interrupção da gravidez, critica deputados que defendem a proposta e pede “que todos desçam do muro”.