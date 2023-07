Rixa que atrapalha o bloco

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Membros históricos do PT não estão aplaudindo o bom relacionamento que o ministro Marcio Macedo e Eliane Aquino vêm mantendo com o grupo liderado pelo governador Fábio Mitidieri, prefeito Edvaldo Nogueira e outros membros importantes da chamada base aliada. O bloco petista sente com isso um esvaziamento da sigla e o abandono de muitos deles para novos partidos, desde que não fiquem distantes do presidente Lula, que hoje adota uma nova postura em relação a carimbos que posicionem à esquerda e à direita. A tendência é evitar essas rotulações, para que não sejam declaradas posições definidas a quem não se revela indiferentes às posições.

Informações de membros petistas, expostas ontem, é de que o partido não demonstra interesse em disputar a Prefeitura de Aracaju, baseado na concepção de que o grupo liderado pelo ministro Marcio Macedo e por Eliane Aquino, não comandam setores majoritários dentro do PT na Capital, o que colocaria dificuldade, em caso de uma coligação majoritária em Aracaju. Acontece, que a vice-governadora sempre expôs uma boa votação na cidade, o que lhe daria credencial para tentar a sucessão municipal. Entretanto, o bloco hoje liderado por Rogério Carvalho, que troca ideias nos grupos sociais petistas, insistem que Marcio Macedo não consegue reunir um grupo em 2026 para disputa majoritária.

Na realidade, Marcio Macedo realiza um trabalho que soma muito em Sergipe e conta com a força do presidente Lula no Estado, mesmo dependendo do seu projeto de reeleição. Assim mesmo, é percebível que Lula demonstra maior interesse em fechar uma composição com Fábio Mitidieri e seu bloco político, exatamente em razão do trabalho que realiza em Sergipe, próximo a membros que atuam no Planalto. Dessa forma, a expectativa é que o presidente apoie Mitidieri à reeleição e dê força a Marcio Macedo ao Senado, fortalecendo a chapa com outro membro do bloco, com o objetivo de oferecer segurança ao mesmo pessoal que lhe dá força e apoio no atual Governo.

Na hora certa

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que as conversas durante a procissão de Senhora Sant’Ana foram naturais, respeitando o momento religioso.

*** Segundo Mitidieri, sempre se fala sobre eleições municipais nesses eventos, “mas tudo sobre controle”.

*** Para o governador, “na hora certa, a gente coloca o time em campo”, disse.

Marcio comanda

O presidente regional do PT, João Daniel, postou ontem zap uma resposta sobre o comando do ministro Marcio Macedo (PT) no partido em Sergipe.

*** Diz que Marcio Macedo, “muito pelo contrário, tem minoria do PT em Sergipe e insiste na pergunta: “Marcio comanda?”

*** – Quem já viu muito mal colocada essa postura?

Intervenção em Canindé

Em Canindé do São Francisco a justiça já está agindo e afastou Weldo Mariano (PT), que estranhamente trocou o impeachment por 180 dias de licença depois de entendimento entre vereadores e o vice “Pank”, que assumiu o mandato”.

*** A desconfiança é que houve entendimento para posição dos prefeitos, com objetivo de transformar impeachment em licença e o vice assumir.

*** Haverá uma apuração rígida que culminará em intervenção e até prisão…

Belivaldo tranquilo

Um político que observa o momento com frieza e independência percebe que o ex-governador Balivaldo Chagas não fala em sucessão e acha que o assunto deve ser discutido no próximo ano,

*** Antecipa, entretanto, que apesar dessa postura Belivaldo é o melhor nome para suceder Edvaldo Nogueira (PSB), inclusive por ter a confiança absoluta do ex-governador.

*** Belivaldo insiste que está à disposição, mas “sem forçar a barra” para ser o indicado.

Republicanos Almoça

O Republicanos raiz almoçou quarta-feira: Chico Dantas, Heleno Silva e Jony Marcos. Conversaram sobre o que vem acontecendo em Canindé, à nova realidade do partido e a influência da sigla.

*** Durante o almoço foi marcado um almoço com o ex-governador Belivaldo Chagas, “a quem o Republicanos é grato”.

Decisão para o pleito

O secretário da representação de Sergipe em Brasília, Sérgio Reis, disse ontem que houve um almoço da família e ficou decidido que se o “candidato for Goretti todo mundo vai apoiar e se for ele todo mundo apoia também”.

*** Disse que essa decisão será levada ao eleitorado, que é quem vai adotar posições, sem abalar o bloco.

Apoio a Kléverton

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) continua no partido, mas fala pouco sobre isso. Ontem JB almoçou com filiados históricos do MDB sem tratar do assunto.

*** Jackson viajou em seguida para Garanhuns, interior de Pernambuco, onde participa de festival.

Jackson Barreto, inclusive, vai apoiar Kléverton Souza que disputara vaga como vereador, por partido ainda indefinido.

Nomes marcado

Deputada estadual Linda Brasil (Psol) acusa que “algumas pessoas me marcaram nesse caso de homofobia”.

*** – Disse que “assim que soubemos, acionamos o nosso GT de Direitos Humanos e já estamos cobrando dos órgãos responsáveis à investigação e responsabilização dos criminosos”.

*** – Em menos de um mês, já são três casos de LGBTfobia em Sergipe. Surreal!

Receita Culinária

O advogado sergipano José Rollemberg disse ontem que “pelo jeito, é a transformação da norma jurídica em mera receita culinária (troque linhaça por farinha de chia, troque a técnica do CPP pelo perfilamento racial etc.)”.

*** – Podem-se mudar os ingredientes, desde que o resultado seja a condenação… Disse.

Giro em torno das rede sociais

Wendal Carmo – Auxiliares do presidente confirmam: Lula terá de passar por cirurgia no quadril no segundo semestre deste ano.

Globo News – Um novo remédio experimental para pacientes de Alzheimer conseguiu retardar o avanço da doença. Rodrigo Schultz, médico presidente da Sociedade Brasileira de Alzheimer, explica como funciona o medicamento

PESQUISAS E ANÁLISES – Um vídeo de Jair Bolsonaro (PL) falando sobre a Reforma Tributária que iria aplicar caso fosse reeleito voltou a virar motivo de piada nas redes sociais.

Globo News – Há 38 anos, a Telegramática vem prestando bons serviços à língua portuguesa, com servidoras públicas formadas em Letras auxiliando profissionais e estudantes.

TV Cultura – Analistas avaliam a possibilidade do atual fenômeno El Niño se intensificar e virar um evento “extremo”.

Petrobras – O futuro é mais verde e repleto de Eletrobrasilidade – a energia que movimenta a comunidade da Lúcia, da Eletrobras e de todo o país. É a energia que só o Brasil tem.

O Cafezinho – Citando Dilma e Lula, a presidente de Honduras, Xiomara Castro, fez fortes declarações aos Estados Unidos, à “comunidade internacional”, e ao sistema financeiro.

Jandira Feghale – Lula tem razão. O interesse da Faria Lima é manter a taxa de juros a 13,75% para lucrar com a especulação; o do governo é devolver às trabalhadoras e trabalhadores do Brasil o direito de viver dignamente.