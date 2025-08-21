Rodrigo, a bola do dia

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Sergipe tem registrado, desde ontem, alguns factoide que surpreendem politicamente. Na terça-feira, por exemplo, o ex-senador Antônio Carlos Valadares jogou a informação de que o seu sobrinho, Rodrigo Valadares, vivia seguindo o presidente Lula, depois apareceu de Bíblia nas mãos e que hoje é bolsonarista de quatro costados. Houve um olhar estranho entre quem leu a informação, que só tinha importância mais direta em razão do nome da família. Nada mais, embora Rodrigo tenha conseguido êxito, seja seguindo Lula, esteja com a Bíblia nas mãos, ou caindo quando Bolsonaro leva uma topada. Sinceramente ninguém entendeu o recado do ex-senador, mas interpretou que havia algo de crítica política a um sobrinho que hoje, assim, de repente, deseja disputar uma vaga no Senado.

Ontem pela manhã, o nome do deputado federal Rodrigo Valadares também circulou com intensidade nos bastidores. Rodrigo é do União Brasil, mas com a aprovação da federação entre seu partido e o Partido Progressista, ele teria iniciado um trabalho de trocar de legenda – o que acontece em abril – deixando claro que pretende filiar-se ao Partido Liberal, desde que seja o presidente regional da sigla. Em poucas palavras, quer o comando que há anos está com o empresário Edvan Amorim. Não foi um Deus nos acuda, porque a sua pretensão não ultrapassou os limites de um bem fechado grupo político, mas que muita gente circulou em boca deste boato é verdade e há sinais que ele já chegou a Waldemar Costa Neto, presidente nacional do PL e afiadíssimo a Bolsonaro.

Qual a razão de Rodrigo Valadares pretender o comando do PL em Sergipe? Para ter um nome que dispute o Governo do Estado, Valmir de Francisquinho, o qual apoia sua candidatura ao Senado Federal, e ampare candidatos seus a deputados estadual e federal. Nada, além disso. O fato não foi consumado. Waldemar é muito ligado a Edvan Amorim e a situação está em absoluta stand by, até que haja uma definição que tenha à frente os interesses irrestritos do partido.

Jeferson forte para vice

O presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade, tem redobrado seu trabalho em cidades do interior em Sergipe, incluindo a Capital, como candidato a vice-governador.

*** Jeferson tem andado junto ao governador Fábio Mitidieri, mas também caminham a sós em municípios diferentes.

*** Em algumas cidades visitadas, Jeferson ouve sempre que a sua candidatura “são favas contadas”.

A maior do Brasil

Segundo o ex-deputado Capitão Samuel a federação formada pelo PP e União Brasil é maior do Brasil. Tem condições de ajudar muito na chapa proporcional de estaduais e federais.

*** Segundo Samuel, “estamos com três candidatos competitivos atualmente: deputada federal Yandra Moura, vereador Levo Abraão e o ex-deputado Capitão Samuel, com capacidade de eleger dois federais”.

André bem na disputa

Além de ter o candidato a senador André Moura, que está muito bem na disputa, com mais de 55 prefeitos apoiando-o e conta com a força do governador Fábio Mitidieri, diz Samuel.

*** E exagera: “tudo para a Federação sair em 2026 com dois senadores, dois deputados federais e seis deputados estaduais eleitos”.

Dois federais?

Um bem cotado candidato a deputado federal disse que só apenas dois partidos podem fazer dois deputados federais: PSB ou PSD: “assim mesmo um ou outro”.

*** A mesma fonte acrescentou que ninguém fará dois candidatos ao Senado. E citou: “até mesmo a federação terá apenas um nome como candidato a senador”.

Acabar com Lula?

Circula nos meios políticos que a formação da Federação PP/União é para “acabar com o presidente Lula”. Isso não é verdade.

*** – Também, não será para ajudar a reelegê-lo – disse um parlamentar do PP – mas também não é para deixá-lo ganhar a reeleição, disse.

*** Entretanto, há certa irreverência nas próximas eleições, onde setores da oposição votam na situação.

Consórcio de Transporte

A prefeita Emília Corrêa (PL) diz que “me reuni com prefeitos da Grande Aracaju e o governador Fábio Mitidieri na Assembleia do Consórcio de Transporte”.

*** Segundo ela, “alinhamos ideias, tiramos dúvidas e criamos uma diretoria jurídica e um grupo técnico pra licitação”.

*** E sugere: “Agora, o foco é construir um consenso rumo a soluções concretas…”

Jovem senador

O senador Laércio Oliveira recebeu em seu gabinete o estudante sergipano José Guilherme Santos Santana, de Poço Verde, selecionado para representar Sergipe no Programa Jovem Senador.

*** De forma simbólica, Laércio cedeu sua cadeira ao jovem: “Já que você ganhou o concurso, merece sentar aqui”, disse o parlamentar.

Rodrigo quer o PL

O presidente regional do PL, Edvan Amorim, disse ontem que foi informado da tentativa do deputado federal Rodrigo Valadares lutar para dirigir o Partido Liberal em Sergipe.

Segundo Amorim, “estou ainda aguardando a Nacional”. E concluiu: “vamos aguardar”.

Waldemar e Edvan

Um analista político disse ontem que o fato de Rodrigo Valadares lutar para ficar com o PL depende se o ex-presidente Bolsonaro tiver mais força do que Valdemar.

** E concluiu: “porque Waldemar Neto, presidente nacional do PL, é ligado a Edvan Amorim”.

Fábio a Federal?

O apresentador Fábio Henrique (União) vai bem na TV e trabalha ardorosamente para eleger seu irmão, Adilson Júnior, a deputado estadual.

*** Repetiu, entretanto, o que disse a Plenário há 15 dias: “Só serei candidato se for a Federal e se também tiver condições políticas”.

Voto impresso

Segundo Marília Arraes, acaba de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o voto impresso e a redução da pena para divulgação de fake news nas eleições de 2026!

*** – Por isso é importante que, no ano que vem, o presidente Lula tenha senadores progressistas que o apoiem.