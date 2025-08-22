Rodrigo com um pé no PL

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A informação que circula nos meios políticos, desde a segunda-feira passada, ainda de forma sutil, amedrontou muita gente de peso na política sergipana: a exigência da ida do deputado federal Rodrigo Valadares de ocupar um cargo de mando no Partido Liberal, para que se transfira do União Brasil. Há um detalhe proporcional: o UB não o quer na sigla e ele também não ficaria lá em razão da proximidade direta com Bolsonaro, que deseja fortalecer o PL com pessoas capazes de dar a vida por ele. Ontem o comentário que também percorreu os bastidores foi de que já estava tudo certo: “Rodrigo seria o presidente do Liberal em Sergipe, quando fizesse a transferência de partido”.

Claro que ninguém acreditou. Mas é a mais pura verdade. No início desta semana, quando deu início ao fusuê da transferência do poder para Rodrigo, autoridades do PL, inclusive um deles com mandato a deputado federal, esteve com o presidente nacional do Progressistas, Marcos Pereira, em conversa para filiar-se à legenda, exatamente para não ficarem sob o comando de Rodrigo em Sergipe. Os dois sempre tiveram à frente de grupos políticos e conseguiram eleger até prefeito e governador. Quanto à Emília, vai tudo bem, porque Rodrigo é vinculado a ela e tem até um parente muito próximo ocupando cargo de Secretaria na Prefeitura. Então, vai tudo bem…

O propósito de Rodrigo é disputar o Senado Federal em 2026, através de uma chapa montada com o apoio da maioria, sem ter necessidade da indicação de terceiros para enfrentar dentro de sua própria sigla. Muita coisa ainda vai acontecer, mas o que se fala de meia verdade é que o ex-presidente Bolsonaro conversou com o presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto, e pediu que ele olhasse com bons olhos a pretensão de Rodrigo. Olhar com bons olhos, solicitado por Bolsonaro, é uma ordem…

Mérito dos trabalhos

Fábio Mitidieri ressaltou, durante a entrevista, que sua gestão tem feito diversas ações em Itabaiana, e que não é possível tirar os méritos do trabalho, nem terceirizar os problemas.

*** Segundo Mitidieri, “quem está sentado na cadeira e é elegível sou eu. Ele responde os processos pelo que ele criou na vida dele”.

*** – Culpar o próximo pelos seus problemas é terceirizar a responsabilidade. Agora é trabalhar, porque não vivo de discurso, disse Mitidieri.

Sobre Thiago

Sobre a relação com o deputado federal Tiago de Joaldo e as recentes críticas feitas à gestão, Fábio apontou a mudança recente de discurso do opositor: “Sou um cara muito tranquilo, conversamos e temos boa relação”.

*** E continuou: “Como vou dizer que uma pessoa que até pouco tempo me elogiava é ruim? Thiago de Joaldo só fala de mim, poderia se chamar Thiago de Fábio. Cada um faz seu jogo político, a gente fica onde está feliz e tudo certo”.

Secretários candidatos

Durante reunião do secretariado, segunda-feira, o governador Fábio Mitidieri (PSD) disse que todos os seus auxiliares que forem disputar mandatos, devem deixar o cargo dia 31 de dezembro.

*** Não revelou os nomes de quem os substituiriam.

*** Durante a reunião foi discutido o planejamento estratégico e controle aos projetos em andamento, avaliando as prioridades, para por em prática no próximo ano.

Edvan e Republicanos

Chega de Brasília a informação de que recentemente (esta semana) Edvan Amorim e o deputado Thiago de Joaldo estiveram com o presidente dos Republicanos, Marcos Pereira.

*** Os dois conversaram sobre filiação de ambos ao Republicanos, alegando que Rodrigo Valadares “está tomando o Partido Liberal”.

*** Correto, Marcos Pereira sugeriu aos dois que procurassem o presidente do Republicanos em Sergipe, deputado federal Gustinho Ribeiro, e tratassem do assunto.

Valmir abre o jogo

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, pai do deputado federal Ícaro, já declarou que será candidato a governador, mesmo enfrentando desafios jurídicos.

*** A declaração teria feito em off durante reunião em que compareceu aliados e o próprio Ícaro.

*** Francisquinho, entretanto, nega a candidatura quando está em público, que serve de críticas para a oposição.

Fogo amigo

A oposição começa a se organizar. O deputado Georgeo Passos (Cidadania) propôs união entre os prefeitos de Aracaju e Itabaiana para enfrentar o grupo governista.

*** Valmir de Francisquinho criticou o “fogo amigo” dentro do próprio PL, sugerindo que há traições internas. De quem será?

Rodrigo na luta

Segundo informação que circula em Aracaju, o deputado federal Rodrigo Valadares tem trabalhado intensamente para comandar o PL em Sergipe, “com a força de Bolsonaro”.

*** A cúpula do PL tem conhecimento disso, porque Valadares está conversando com Bolsonaro, que exerce poder sobre o presidente nacional da sigla, Waldemar Costa Neto.

*** Segundo um aliado de Rodrigo, ele está praticamente no comando do PL.

Luciano a estadual

O deputado estadual Luciano Bispo vai disputar a reeleição. Mas com um detalhe: “vai lutar para ser o presidente da Assembleia Legislativa”, cargo que já exerceu.

*** Segundo Luciano o governador Fábio Mitidieri teve um aumento popular muito grande e faz Governo para todos o que lhe dará a reeleição pelo trabalho que realiza.

Muito aplaudido

Anderson de Zé das Canas, candidato a deputado federal, é muito aplaudido pelo povo à exaustão, em qualquer povoado que ele chegue.

*** Anderson deixa claro que vai trabalhar muito por Sergipe em Brasília, principalmente pela região agreste.

*** Seu objetivo é ser candidato a prefeito em 2028…

André tem maioria

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, em entrevista a George Magalhães, disse que André Moura, candidato ao Senado pelo União Brasil, se consolida entre membros da Câmara de Aracaju.

*** Segundo Ricardo, a Câmara tem 26 vereadores, dos quais 24 apoiam André Moura ao Senado. Isso não é bom para Emília.

Gualberto na disputa

O ex-deputado Francisco Gualberto tem projeto para retornar à Assembleia Legislativa, agora pelo PSB. Diz que não será fácil e admite que quando se tem mandato, os recursos financeiros facilitam.

*** Gualberto foi um bom parlamentar e a partir de agora vai reiniciar o trabalho para reconquistar o eleitorado.