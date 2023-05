Rogério demonstra chateação

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O senador Rogério Carvalho (PT) não gostou de ter perdido a Codevasf para o União Brasil. E começa a fazer discursos lembrando que está na oposição em Sergipe e muda até o seu estilo nos pronunciamentos que vinha fazendo nas solenidade em que participava como parlamentar. Politicamente não foi bom para o senador essa rejeição de aliados para posições administrativas federais em Sergipe, revelando um distanciamento dele do Planalto. O voto no orçamento secreto provocou esse isolamento. Pelo menos isso é o que se houve de membros do PT, inclusive em Brasília, apesar de o senador atender ao partido em suas posições no Congresso, embora isso não cubra a falha de votar nas emendas secretas. No Estado, lideranças reconhecem que o PT praticamente deixa Rogério de lado e dar apoio ao ministro Márcio Macedo (PT), que ganha força e simpatia de políticos vinculados ou não ao PT.

Além de tudo isso, segundo comentário de um petista influente, o Governo Lula é de coalizão. Não há mais campo para impor um projeto ideológico, onde não há qualquer força em uma só tendência administrativa. Ou cede parte dos mandatos federais aos partidos, dentro de uma composição com o centrão, ou o presidente não conseguirá sair do lugar, porque não vai aprovar nada, nem mesmo os projetos de interesse social para ajudar aos mais pobres. Percebe-se assim, em todo o Brasil, que órgãos federais estão sendo negociados com a direita, esperando que partidos da base aliada entendam que essa é a forma de obter sucesso no Governo que jamais foi direita, mas está buscando a compreensão da sua esquerda, embora isso crie discursos duros como o pronunciado pelo senador Rogério Carvalho, o que já não muda o quadro que vem sendo imposto por Lula, obedecendo à imposição do centrão.

Sergipe ninguém sabe como vai ser. O ministro Márcio Macedo (PT) está mais para a sua base anterior. Vai bem com o governador Fábio Mitidieri, com o prefeito Edvaldo Nogueira, com o ex-governador Belivaldo Chagas e outras lideranças que ganharam de Rogério o Governo do Estado em 2022. Para a Prefeitura de Aracaju, Marcio é o nome petista, com apoio de tendências da legenda, embora uma parte significante deseja que sua aliada, Eliane Aquino (PT), seja a candidata e apoie Márcio para o Senado em 2026, com aval do presidente Lula. Pode ser essa a tendência petista, o que faz muita gente admitir que Rogério se filie ao MDB, o que ele não aceita e já anunciou que voltará a tentar o Governo em 2026. Muitas águas vão rolar, porque a disputa eleitoral nos próximos anos terá característica ideológica vazia e aglomeração partidária superando o que se imagina um perfil solo, para ganhar o pleito dentro de um pensamento único.

Fábio e os combustíveis

O governador Fábio Mitidieri disse ontem que Sergipe e Bahia estão sendo totalmente prejudicados. “Já acionamos a justiça para garantir que tenhamos a redução do preço dos combustíveis da mesma forma que o restante do país”.

*** – Gasolina mais barata ajuda a melhorar o custo de vida das pessoas, admite.

*** Mitidieri terá audiência amanhã com o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, para tratar sobre a questão do preço do combustível em Sergipe.

Márcio e Rogério

O senador Rogério Carvalho e o ministro Marcio Macedo, ambos do PT, demonstram que estão distantes pessoal e politicamente. O grupo dos dois está separado mesmo.

*** Sexta-feira passada Rogério foi receber os ministros que chegaram a Sergipe, mas ignorou completamente Márcio. Além disso, o senador não acompanhou os ministros a Poço Redondo.

*** O fato causou estranheza e desconfia-se que os dois seguirão distantes nas próximas eleições, mesmo que permaneçam no PT.

Apoio em Simão Dias

O ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) apóia Marival (União) a prefeito de Simão Dias: “ele já foi prefeito e fez uma boa administração”, disse.

*** Marival, aliás, também é o candidato de André Moura a prefeito de Simão Dias. Ele e Belivaldo estão atuando juntos para elegê-lo.

Belivaldo e eleições

O nome de Belivaldo Chagas, presidente regional do PSD, é citado em seu bloco político como pré-candidato a prefeito de Aracaju, ao lado de outros aliados.

*** Belivaldo não confirma, nem nega e deixa passar que o seu nome está à disposição mesmo considerando que ainda é cedo para tratar do assunto.

Yandra e Prefeituras

A deputada federal Yandra Moura (União) diz que já há algum tempo o nome dela é citada tanto para a Prefeitura de Socorro, como de Aracaju.

*** Com isso, ela tem certeza que o seu trabalho como parlamentar está indo bem e o povo está vendo sua atuação em Brasília.

*** – Mas agora o meu foco é a Câmara Federal e as eleições municipais serão iniciadas no tempo oportuno, mas meu foco é esse. Isso não quer dizer que eu venha ser ou não candidata à Prefeitura, mas vamos conversar isso em tempo oportuno, disse.

Sistema é bruto

O senador Alessandro Vieira (PSDB) disse ontem que ainda não tratou, com seu grupo, das eleições de 2024. Acha que o momento é de ajustar as chapas proporcionais.

*** Alessandro admitiu que o senador Sérgio Moro “sofra rejeição imensa de vários setores, não só do presidente Lula”. E acrescentou: “é possível que isso resulte em processos e até cassação.”

*** Para Alessandro, “o sistema é bruto, com uma enorme interferência política e financeira, mas não vejo uma ditadura judicial”.

Convite de partidos

Durante entrevista, ontem, a Marcos Aurélio e Fábio Henrique, o senador Alessandro foi perguntado sobre o convite do MDB.

*** “Respondi que estes convites são naturais entre senadores e que só não recebi convite do PSOL”.

*** – O entrevistador perguntou se até o PT tinha feito convite e respondi que sim, disse e acrescentou: “não tenho nenhum interesse ou possibilidade de ir para o PT, embora tenha boas relações com vários dos seus parlamentares”, disse.

Sobre Sérgio e Gorete

O secretário da Representação de Sergipe em Brasília, Sérgio Reis (PSD), disse ontem que ainda não tratou sobre candidatos a prefeito de Lagarto.

*** Sérgio e a sua tia Gorete Reis colocaram os seus nomes à disposição do grupo e Sérgio acrescentou: ”só sairá um candidato: eu ou ela”.

*** Quanto a uma aproximação com o ex-prefeito Valmir Monteiro, Sergio disse que pessoalmente não tem nada contra, “mas somos adversários”.

Jackson em entrevista

Em entrevista ao portal O Sergipense, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) respondeu sobre a sua relação com os partidos que formaram coligação para eleição de Rogério Carvalho ao Governo em 2022.

*** JB respondeu: “os partidos precisam sentar para conversar. Não conheço ainda nenhuma definição. Do ponto de vista da ideologia política é possível que possamos estar juntos, mas é cedo para fazer afirmações”.

Daniel e Fábio

Deputado federal João Daniel, presidente regional do PT, disse ontem que jamais conversou sobre apoio petista ao ex-deputado Fábio Henrique (União), caso ele disputasse a Prefeitura de Socorro.

*** Entretanto, João Daniel deixou claro que “se ele quiser vir para o PT será muito bem recepcionado”.

Jairo em Glória

O ex-deputado Jairo de Glória revelou ontem que vai tentar unir a oposição para disputar a Prefeitura de Nossa Senhora da Glória, com ele sendo candidato, dentro de um consenso.

*** Deixou claro que só topa candidatar-se a prefeito se houver apenas uma candidatura e lembrou que nas eleições passadas à oposição colocou seis nomes.

*** Admitiu que a situação é forte e tem 12 dos 13 vereadores da Câmara Municipal de Glória. Jairo vê possibilidade de uma boa disputa, mas admite que se não for ele o candidato, a situação ganha por “WO”.

Sobre jogo sujo

O senador Rogério Carvalho (PT) disse ontem, em discurso na Codevasf, que “existem coisas que não podem ser esquecidas, que não podem ser silenciadas e que precisam ser ditas para que o povo não esqueça o que aconteceu”.

*** – Precisamos falar sobre o jogo sujo na política de Sergipe, disse em tom duro e desmentiu que ele não faz composições “porque tem cara amarrada” atribuindo isso a conversas de adversário.

*** Rogério não revela, mas deixa claro que não está satisfeito com o tratamento que vem recebendo do PT, ele indicou um nome do partido para a Codevasf e foi nomeado uma sugestão do União Brasil.

Boa notícia econômica

O presidente regional do União Brasil, André Moura, dá boa notícia economica no início de semana: o boletim Focus, do Banco Central, trouxe a estimativa de queda da inflação e aumento do PIB.

*** De acordo com ele, a inflação deve fechar 2023 em 5,8% e o PIB crescerá 1,2%, ante projeção de 6,03% e 1,02%, respectivamente.

Desde a promulgação

O ex-deputado Mendonça Prado diz que desde a promulgação da Constituição que se aventa a possibilidade de reformar o sistema tributário para estimular o desenvolvimento socioeconômico do país.

*** – Mas, até agora só conseguiram criar contribuições, fragilizar o pacto federativo e elevar exageradamente a carga tributária, disse.

Samuel a federal

O ex-deputado Capitão Samuel disse que “o Grupo dos 30 está certo da nossa candidatura a deputado federal em 2026.”

*** Mas em 2024 vai buscar uma vaga na chapa majoritária em Aracaju, “contando com apoio do deputado federal Thiago de Joaldo.”

*** – Quanto à disputa de mandato majoritário, depende das lideranças, mas colocando o nome e o grupo formado, disse.

Giro pelas redes sociais

Metrópoles – Zelensky – O presidente ucraniano não se prestou à humilhação de ser recebido como subalterno e mostrou que Lula quer apenas a rendição da Ucrânia.

Chico Pinheiro – No Estado Democrático de Direito, as armas que a senhora exibe não valem nada. É lamentável vê-las nas mãos de quem ocupa lugar no parlamento.

Sem Vacinação – Deputada Carla Zambelli fez exames domingo e passou o dia sob efeito de anestesia; ela não tomou vacina contra a Covid.

Ciro Nogueira – Segundo o Poder 360, Lula teve encontros reservados com SETE autoridades no G7. Nenhum deles apareceu na imprensa desses países!

Direitos Humanos – Atitudes retraídas, desenhos tristes, medo de ficar próximo a alguém podem ser sinais de que uma criança ou adolescente sofreu algum tipo de abuso. Faça bonito.

Folha – Leitores criticam senador Sérgio Moro por associar cassação de Deltan Dallagnol ao presidente Lula e ao PT.

Rogério Correia (PT) – Não adiantam reclamar, todos terão de pagar mais barato pelo gás, gasolina, diesel e picanha. Foi compromisso de campanha do presidente Lula.

Roberto Freire – Gesto que depõe contra o Brasil como se a Ucrânia fosse nossa inimiga fazendo questão de render homenagem à Rússia de Putin, o criminoso de guerra. Lastimável.