Saída de secretários candidatos

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Todos os secretários do Governo de Sergipe que pretendam disputar cargos eletivos em 2026 se afastarão de seus postos até 20 de dezembro. O governador Fábio Mitidieri (PSD) já articula substituições estratégicas para fortalecer sua gestão rumo ao próximo pleito. Mitidieri definiu que nenhum secretário com pretensão eleitoral permanecerá no cargo até o fim do ano. A medida visa evitar conflitos de interesse e garantir foco na gestão pública. Lógico que a saída dos auxiliares tem como pano de fundo a reorganização do grupo político, especialmente após divergências internas nas eleições municipais de 2024, quando aliados lançaram candidaturas concorrentes em Aracaju. Claro que a saída simultânea de vários secretários exige uma recomposição rápida e eficaz, para manter a estabilidade administrativa e preparar o governo para os desafios de 2026.

O governador Fábio Mitidieri avalia promover uma oxigenação no secretariado, buscando nomes com perfil técnico e político que possam agregar à gestão e ao projeto eleitoral do grupo. Também tem como objetivo reconstruir a base de apoio do governador, evitando divisões internas e consolidando uma frente unificada para as eleições estaduais. Em abril de 2025, o governo publicou o Decreto nº. 1.080, que transforma cargos em comissão no quadro da administração direta, o que pode facilitar a acomodação de novos aliados e técnicos na estrutura governamental.

A saída dos secretários candidatos e a nomeação de novos auxiliares representam um movimento político importante para o governador Fábio Mitidieri. Ao antecipar as mudanças, ele busca consolidar sua liderança, evitar fragmentações e preparar o terreno para uma campanha forte em 2026. A escolha dos novos nomes será decisiva para garantir governabilidade e ampliar a capacidade de entrega da gestão.

Mitidieri sobre André

O governador Fábio Mitidieri disse ontem, a “Plenário,” que não há “problema algum” entre ele e o ex-deputado federal André Moura (União).

*** Segundo Mitidieri, “está tudo em paz e firmes na parceria”. E anunciou: “André será nosso senador”.

Entrevista a Bandeirantes

Mitidieri está em São Paulo, junto com os secretários da Comunicação, Cleon Nascimento, e o da Casa Civil, Jorginho Araújo. Visitaram o Grupo Bandeirantes e o governador teve reunião com o presidente Johnny Saad, em busca de ampliar a divulgação das ações do Governo para todo o Brasil.

*** Ele também concedeu entrevista à Rádio Bandeirante para falar sobre os avanços sociais e econômicos de Sergipe. “Agradeço ao presidente Johnny e toda equipe pela receptividade e diálogo”, disse.

PL e o candidato ao Governo

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB) insiste na convicção de que o Partido Liberal, que terá seu comando em Sergipe, vai bem e se mantém forte na oposição.

*** Rodrigo deixa claro que o nome para disputar o Governo, sairá da escolha da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, que ainda não acena para um nome.

*** O candidato preferido seria o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, que já não demonstra tanto interesse. Ou a própria Emília, que ouve conselhos para não deixar a Prefeitura.

Valmir à busca do Podemos

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), desembarcou ontem à tarde em Brasília para iniciar contatos com a direção do Podemos, para ficar com o comando do partido em Sergipe.

*** O seu grupo político o acompanhou: deputados federais Ícaro e Thiago de Joaldo, prefeito de Areia Branca, Talysson, e o ex-prefeito Adailton Sousa.

Presença de Edvan

A surpresa foi à presença do empresário Edvan Amorim no bloco de Valmir. Aliás, ele pode ser o presidente do Podemos, ou o ex-prefeito Adailton.

*** Por ser deputado, Ícaro deve assumir o comando do partido em abril, quando se abre a janela para troca de siglas.

*** Entretanto, o que surpreendeu mesmo foi à presença do vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania). Ricardo e Valmir estão politicamente muito ligados.

Com os óculos

O ex-prefeito Jackson Barreto tirou uma “onda” com a pergunta do ex-deputado Fábio Henrique: “como você está vendo administração de Emília na Prefeitura de Aracaju?”

*** Jackson foi irônico: “com esses óculos aqui” (risos).

Nova formação de chapa

Chega à informação de que uma imagem exibida ao vivo durante programa de TV mostrou anotações entre Hugo, da Emsurb, e o deputado Thiago de Joaldo (PP), sugerindo possível formação de chapa para 2026.

*** O apresentador brincou com a situação dizendo: “Ó, vamos logo à prova do crime?”, ao mostrar os rabiscos no caderno.

*** Isso gerou forte divulgação nas redes sociais e nos bastidores, com especulações sobre alianças e estratégias futuras.

Milton para suplente

O senador Alessandro Vieira (MDB) ainda está em fase de articulação. Os nomes cotados para sua suplência incluem Milton Andrade, presidente da Desenvolve-SE e Serginho, ex-prefeito de Glória.

*** Milton Andrade confirma: “é uma possibilidade”. Mas acrescenta que “não há definição alguma sobre o tema”, entretanto, “temos conversado com entusiasmo sobre isso”.

Alessandro vai definir

O senador Alessandro Vieira (MDB) disse que Milton Andrade e Serginho de Glória são grandes amigos e parceiros políticos.

*** E acrescentou: “mas só vamos definir as suplências mais adiante”.

Linda elogia perdão

A deputada Linda Brasil (Psol) achou importante o gesto de reparação da 1ª mulher a presidir o Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, em pedir perdão às vítimas da ditadura militar de 1964.

*** Aconteceu num ato em memória dos 50 anos do assassinato do jornalista Vladimir Herzog.

Yandra e a campanha

A deputada Yandra Moura (União) admite que “graças ao nosso trabalho de estar sempre presente e de proximidade com as pessoas, temos uma aceitação muito boa por todos os municípios”.

*** Acrescenta que isso não lhe envaidece, nem a faz diminuir o ritmo: “estou acostumada a caminhar muito por Sergipe e nada fará mudar esse ritmo. As pessoas carecem muito da nossa presença e da nossa conversa”.

*** Diz que está tranquila sobre reeleição, pois confio no julgamento do povo sergipano que reconhece “nosso trabalho e a importância de estarmos em Brasília trabalhando por nosso Estado”.

Jardim impressionado

Márcio Jardim (PT), assessor da Presidência, diz que esteve em Sergipe, no final de semana, em uma missão de trabalho. “Quando foi possível, acompanhei o ex-ministro Márcio Macedo (PT), em alguns compromissos políticos”.

*** – Confesso que fiquei bem impressionado com o reconhecimento e associação que as pessoas fazem dele com o Lula e o PT Brasil.

João Daniel e o servidor

O deputado federal João Daniel (PT) diz que todos os dias servidores públicos trabalham e lutam pelo país e por sua categoria.

*** Admite que “valorizar o serviço público é fortalecer o Brasil. Seguimos atentos aos riscos da Reforma Administrativa e firmes na defesa de um serviço público justo e eficiente”.

Ciro Gomes em Aracaju