Segundo turno sem entusiasmo

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O segundo turno das eleições em Aracaju tem um movimento praticamente parado. Com pouca gente acompanhando as carreatas e passeatas que se pode classificar de triste, sem animação, inclusive pelo cansaço do turno anterior e pela economia que se teve que fazer nas contratações de pessoas que agitam bandeiras ou permanecem em pontos estratégicos para mostra cartazes dos candidatos. O programa de TV não expõe nada de novo e até repete projetos que serviram no turno anterior, como é o caso do difícil uso do ar condicionado nos transportes coletivos. Aliás, promessa dos dois que foi lançada desde as campanhas iniciais e que não mexe com o conforto no uso pelos usuários. Sinceramente, falta criatividade para atrair votos.

Um detalhe: a presença dessas carreatas só se vê nos bairros da periferia para manter promessas de quem tem pouca necessidade até de alimentação. Assim mesmo, algumas fotografias são reprisadas da campanha do primeiro turno. Apesar de existirem sinais da distribuição de dinheiro diminuir, em razão de alguns eleitores receberem dinheiro dos dois e só votarem em um. Essa eleição de segundo turno talvez seja recorde em abstenções.

Cloreto de Potássio

O governador Fábio Mitidieri recebeu a equipe da South Atlantic Potash, que apresentou projeto de exploração de potássio em áreas do Pré-sal em Sergipe, que pode dar ao país a auto-suficiência na produção de cloreto de potássio.

*** O insumo utilizado na produção de fertilizantes atualmente é importado de países como Rússia e Ucrânia.

*** “Ficamos muito felizes em saber do interesse dos investidores por Sergipe e podem ter certeza que o papel do Estado para viabilizar qualquer desenvolvimento, nós buscaremos fazer com muito apreço e compromisso”, declarou.

Perdeu no primeiro turno

Em uma reunião do PT, ontem, um dos seus integrantes achou que o partido perdeu no primeiro turno, exatamente porque criticava a boa administração de Edvaldo Nogueira.

*** Um outro membro do partido contestou e disse que “Luiz Roberto perdeu porque representou Edvaldo e exaltou o trabalho elitista que ele fez”.

*** Admitiu que quem fala sobre a boa administração é porque não conhece Aracaju e convive com a classe média burguesa.

Ar Condicionado não terá

Quanto ao transporte público, os candidatos falam em exigir ar condicionado nos ônibus, mas isso é uma balela. ”porque o povo prefere um trabalho limpo e organizado”.

*** Acha que o transporte público basta ser limpo, organizado e cumprir horário. Ar condicionado nem em casa a maioria tem.

*** Disse que não terá ar condicionado e que isso é invenção de um marketing incompetente.

Várias pesquisas

Algumas pesquisas sendo publicadas e todas elas revelam Emília em primeiro lugar algumas com diferença excessiva em relação às outras.

*** Luiz tem uma postura mais tranquila e técnica e vem abaixo de Emília, mas ainda não se dá para previsões.

Rafaela deputada?

Segundo a Revista Realce, a deputada Áurea Ribeiro,bate martelo e quer a candidatura de Rafaela disputando vaga de estadual em 2026.

*** “Com o fim do mandato no grupo. Os Ribeiros deverão por Rafaela para uma vaga na Alese, ao invés de Hilda”, diz a revista.

Danielle Retorna

A delegada Danielle Garcia (MDB), candidata derrotada à Prefeitura de Aracaju, deve votar à Secretaria da Mulher, no momento que quiser.

*** Reconvidada pelo governador Fábio Mitidieri para reassumir a pasta, Danielle ficou à vontade para retornar quando quiser.

Evaldo furioso

O advogado Evaldo Campos decidiu abandonar a política, inclusive ficando sem partido e limitando sua atividade profissional.

*** Evaldo ficou furioso com o número de votos que teve para vereador: “foi humilhante”, considerou. Evaldo já exerceu mandato na Câmara Municipal.

*** Seu amigo jornalista Luiz Eduardo Costa lhe disse: “desista: você não é ladrão. E é muito inteligente”.

Conversa sobre eleições

A maioria das lideranças do Estado começa a conversar sobre as eleições de 2026 e já está conversando com lideranças que ganharam Prefeituras e Câmaras Municipais.

*** Essas lideranças discutem a formação de blocos no próximo ano para fortalecer a estrutura política e manter o Governo.