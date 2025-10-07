Sem arrumação para o futuro

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

As eleições majoritárias e proporcionais de 2026, em todo Brasil, acontecem dia 04 de outubro, primeiro domingo do mês, dia 04 de outubro. Pode-se dizer que daqui a exatamente um ano, apesar avaliação está a três dias à mais. Apenas isso. Em anos anteriores, desde 1982 quando o engenheiro João Alves Filho (PFL) foi escolhido pelo então governador Augusto Franco, ainda no regime de exceção, para sucedê-lo no Governo. Desse ato em diante, até o Governo Belivaldo Chagas, alguns nomes surgiam à sucessão estadual e o eleitorado naturalmente fazia avaliações internas de quem teria condições de suceder do momento. Aliás, sempre foi assim, a situação tinha um nome para os próximos quatro anos, e a oposição também. Lógico que não havia nada de concreto, mas se expunha possíveis candidatos por vários partidos e tendências.

Pois bem! As eleições do próximo ano são atípicas e diferem de todas as outras que aconteceram de 1982 para cá. De certo tem-se apenas o nome do governador Fábio Mitidieri (PSD) que vai à reeleição e tem o apoio da maioria da sociedade, que apoia o seu Governo por tudo o que está fazendo pelo Estado. Não dá para negar que Mitidieri deu uma guinada à frente no desenvolvimento de Sergipe, com valorização de segmentos que servem ao povo e se transforma em um nome credibilidade para o eleitor. Já entre os opositores, ainda não se definiu o político que esteja no mesmo patamar e possa cativar o voto de uma sociedade que hoje tem absoluta noção do que é melhor para o Estado. Até o momento não apareceu nenhum, embora ainda haja um caminho de 12 meses.

Houve uma mudança no pensamento e formação política da população. A oposição já não impõe um pensamento que provoque distorção nas convicções ideológicas. A esquerda praticamente sumiu. Perdeu força e já não luta por mudanças. Está à frente do processo a direita, a direita-radical e a esquerda maleável, já não tão vermelha assim. O PT, que agia como um duro partido da esquerda radical, pelo menos em Sergipe, sequer tem um nome para lançar candidato a governador, enquanto parte importante da sigla topa se unir à direita. Segmentos de partidos da ultra direita também topa composição com o atual Governo, enquanto apenas o bolsonarismo, que radicalizou e substituiu as convicções petistas, é que mostra a cara, se põe como oposição, mas ainda tem, problemas para lançar o nome ao Governo.

É, de fato, o retrato do momento atual que não amedronta, embora deixe claro que não se pode subestimar, embora se perceba que a luta é grande para afinar os ponteiros.

Sem perder contatos

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse que faz gestão todos os dias, “mas não perde o contato com a política. É aquela história de tratar o peixe olhando para o gato”.

*** Para Mitidieri, “a gestão é o grande carro chefe da campanha, mas sabemos que a política é fundamental para o sucesso”.

*** E acrescentou: “por isso, estamos sempre dialogando e construindo novos caminhos e novos aliados”.

Ricardo e saída da Secom

O vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) deixou a Secretaria de Comunicação de Aracaju, na semana passada, ressentido com a prefeita Emília Corrêa (PL).

*** Segundo fontes bem avisadas, havia interferência na Pasta, ação de setores da área de publicidade, além de “excesso de vaidades não tolerado por Ricardo”.

*** O vice-prefeito já havia revelado que deixaria a Secom 30 dias antes do pedido de demissão. A saída de Marques deixa alguns “arranhões políticos superáveis”.

Nega rompimento

Depois da saída de Ricardo da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Aracaju, surgiram rumores de crise interna.

*** A prefeita Emília Corrêa se pronunciou publicamente negando qualquer rompimento político e afirmou que a decisão foi administrativa, não pessoal.

Segue tudo tranquilo

O senador Alessandro Vieira (MDB) disse que não existe nenhum problema na relação com o governador Fábio Mitidieri (PSD): “segue tudo absolutamente tranquilo”.

*** Alessandro acha que cabe ao governador montar a própria chapa e ele vai fazer isso no momento que achar oportuno.

*** E concluiu: – Da minha parte, o foco é seguir trabalhando forte por Sergipe e pelo Brasil.

Valmir não decidiu

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) ainda não decidiu o partido que vai ou se fica ou sai do Liberal. Tem muitas conversas.

*** Uma dela é que “se Valmir não puder disputar o Governo, a oposição poderá indicar a prefeita Emília Corrêa, o deputado Federal Thiago de Joaldo (PP) ou o vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania).

Oposição e surpresa

Valmir de Francisquinho, segundo um seu aliado, pode também compor com alguém que venha ficar “insatisfeito “ no grupo da situação.

*** Acrescentou que tudo pode acontecer, “inclusive uma grande surpresa”.

*** E deixou bem claro, “será uma grande surpresa e uma arma que a oposição tem fechada a quatro chaves”.

Conversa com prefeitos

O senador Rogério Carvalho (PT) foi recebido pelo prefeito de Areia Branca, Talysson de Valmir, onde o prefeito agradeceu a parcela de contribuição do senador através de suas emendas para o crescimento da cidade.

*** Em Macambira o prefeito Carivaldo Souza (UB), ao lado do prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquinho (PL) também recepcionou o senador Rogério Carvalho na festa do padroeiro da cidade São Francisco de Assis.

*** Claro que após a procissão em Macambira, Carivaldo, Valmir e Rogério Carvalho falaram sobre política, mas o conteúdo nenhum deles se manifestou publicamente.

André deixa Representação

Segundo Berenice Seara, do “Extra”, André Moura deixou a Secretaria de Representação do Rio de Janeiro em Brasília, para se dedicar à sua candidatura ao Senado por Sergipe.

*** Entretanto, na troca de secretários, foi nomeada para a representação a advogada Luanna Santos Cariri, também de Sergipe.

Cauê com Rogério

Chega a informação de dentro do PT: Carlos Cauê passou nove meses sem emprego e como o senador Rogério Carvalho o convidou para fazer o seu marketing, ele aceitou. Na realidade, Carlos Cauê é um profissional de marketing político em Sergipe.

*** Acrescentou que Carlos Cauê vota em Fábio Mitidieri para reeleição e se fosse convidado iria fazer o seu marketing.

*** A questão é que o candidato de Fábio Mitidieri ao Senado não é Rogério, estaria mais para Márcio Macedo, o que afasta Cauê do bloco do Governo.

Venâncio e campanha

O ex-deputado Venâncio Fonseca diz que sua campanha para retornar à Assembleia vai bem, “graças à Deus”. Venâncio tem boa penetração junto ao eleitorado na região Sul.

*** Para Venâncio, o governador Fábio Mitidieri está se fortalecendo muito no interior: “está fazendo um grande Governo. Muita entrega”.

Emanuel e Antônio Manoel

O advogado Emanuel Cacho (PL), candidato a governador do Estado, convidou o ex-conselheiro do TCE, Antônio Manoel de Carvalho, para ser o seu vice na chapa em 2026.

*** Cacho disse que está repercutindo favoravelmente o convite Antônio Manoel para ser seu vice, no meio político em Sergipe e até na Bahia. Ontem ele acabou de “confirmar disposição para essas novas batalhas”.

Conversar com nova direção

Cacho disse que está aberto para conversar com a nova direção do Partido Liberal, “assim como estarei aberto a conversar com outros partidos, como tenho feito desde o início do ano”.

*** Revelou que é conhecido do empresário Edvan Amorim desde que ele era genro do ex-governador João Alves Filho, “mas nunca o segui politicamente, embora jamais tenha feito política com ele de fato”.

*** Quanto a Emília, “minha mãe e minhas irmãs sempre foram eleitoras dela desde a primeira candidatura até hoje”.

Danielle vai a Estadual

A delegada Danielle Garcia (MDB) não será candidata a deputada federal, como foi anunciado antes. Ela está analisando a possibilidade de disputar vaga na Assembleia Legislativa.

*** Danielle acredita que a eleição para Federal será uma das mais disputadas. Não tenho mandato nem estrutura suficiente para concorrer.

Milton surpreende

Presidente do Fórum Empresarial de Sergipe, Milton Andrade, o empresário foi tratado pelo ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes, como uma grata surpresa durante o almoço de negócios promovido pelo Lide Sergipe.

*** Sob a presença de Guedes, Milton pediu a palavra e fez um questionamento que surpreendeu positivamente o ex-ministro e o fez indagar a um assessor próximo: “Quem é aquele rapaz?”

*** A pergunta, recheada de dados e análise de conjuntura econômica brasileira e mundial, também foi elogiada por outros empresários.

Gleice e a comunicação

A jornalista Gleice Queiroz foi nomeada na noite de ontem (segunda-feira), para assumir a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Aracaju.

*** Gleice é um dos melhores nomes para ocupar o cargo deixado pelo vice-prefeito Ricardo Marques. A prefeita Emília Corrêa assinou e publicou a nomeação.

*** O líder da prefeita na Câmara, vereador, Isaac Silveira, fez discurso sobre Gleice na Câmara, ontem à tarde, elogiando o seu trabalho profissional.

Iara deixa uma história

Muito sentido com a morte da jornalista Iara Belchior, ontem, em Aracaju. Lamentei muito e estou sentido com a sua ida repentina.

*** Trabalhamos juntos no Jornal de Sergipe, quando ela estava iniciando sua carreira vitoriosa. Ela era revisora e corrigia as matérias que seriam publicadas.