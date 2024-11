Sem levar vantagem

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Passada a euforia do Pré-Caju, as conversas políticas se aprofundam na Capital. Não há ainda definição de equipes administrativas formadas, mas se percebe uma movimentação clara para formação de blocos políticos dentre aqueles que estiveram na oposição nas eleições anteriores. Dá para se notar ações que demonstram novas posições políticas, que deixam de lado o presidente Lula (esquerda) e Jair Bolsonaro (direita radical), em razão do excesso de equívocos cometidos em nome de uma estrutura política, como se fossem deles. Em Sergipe não há um clima de preferências e lideranças, mas se mantém posições político-partidárias, coerentes com as suas atividades.

A prefeita eleita, Emília Corrêa (PL), começa a dar passos políticos interessantes, ao deixar claro que a sua atividade não será ditada por posições partidárias. É ela a prefeita e não lideranças que se somem entre interesses partidários. Tanto que neste momento está em Brasília para encontro com parlamentares sergipanos para buscar um entendimento administrativo, para que todos participem do seu trabalho sem impor condições ideológicas que não servem para levar o bem ao povo que vive na periferia, e que valorizam demais posições sociais que não precisam tanto dos serviços públicos.

Que Emília mantenha o estico diferente de atendimento a todos dentro de uma estrutura absolutamente séria e sem procurar valorizar a quem está no serviço público para que haja condições de mudar de vida, levando vantagens.

Mudanças na Estrutura

Sobre conversas para mudanças na estrutura do Governo, o governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que está tratando com calma esse tema.

*** “Estamos fazendo uma análise dos dois primeiros anos do governo, o que é natural. A partir daí, vamos sugerir ou não mudanças na estrutura do Governo”.

Visita ao Congresso

Em agenda em Brasília, o governador Fábio Mitidieri visitou o Congresso e conversou com parlamentares sergipanos.

*** PSD unido! Em conversa com o ministro da Pesca, André de Paula, o PSD também foi pauta. André de Paula é presidente do PSD de Pernambuco.

Sobre partidos

Circulou boato ontem de que o prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, estava deixando o PL e se filiando ao Republicanos.

*** Na matéria cita que o deputado federal Gustinho Ribeiro estaria sendo afastado do partido.

Importância no grupo

Uma fonte bem entrosada no Governo contou que o governador Fábio Mitidieri convidou a prefeita eleita Emília Corrêa (PL) para uma conversa.

*** Segundo a mesma fonte, no mesmo dia o governador recebeu telefonema de Edivan Amorim, pedindo ao governador que também convidasse Eduardo Amorim para o encontro, para dar-lhe importância no grupo de Emília.

Valmir não muda

É fake! O prefeito eleito Valmir de Francisquinho disse que neste momento está formando o seu Governo e conversando com líderes que podem ocupar algum cargo no município.

*** Valmir disse que em nenhum momento fez reuniões e só vai tratar de definir seu secretariado às vésperas de assumir o mandato pelo Partido Liberal.

Deve ser fofoca

Perguntado sobre a transferência de Francisquinho para o Republicanos, o presidente do PL, Edivan Amorim respondeu: “pergunte a ele (Francisquinho).

*** Francisquinho não pode tomar posse na Prefeitura por partido que não foi eleito, segundo Edivan, “isso deve ser fofoca”.

Posição do PT

Outra conversa surge nesse momento de curtição de final de campanha. O senador Rogério Carvalho (PT) aconselhou ao seu grupo reavaliação da questão política.

*** Durante o encontro alguém perguntou: e uma conciliação com o governador? O senador Rogério respondeu: “Não terá problema”

Assinam escala

Até o momento, João Daniel (PT), Yandra de André (União), Delegada Katarina (PSD) e Thiago de Joaldo (PP) assinaram a PEC da deputada Erika Hilton (PSOL) pelo fim da escala 6×1.

*** Rodrigo Valadares (União), Ícaro de Valmir (PL), Gustinho Ribeiro (REP) e Nitinho (PSD) não assinaram!

IPTU sem reajuste

O prefeito Edvaldo Nogueira assinou ontem o decreto que regulamenta a cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) para o ano de 2025, sem o reajuste inflacionário.

*** A medida atende a uma solicitação feita pela prefeita eleita, Emília Corrêa, através de ofício entregue pela sua equipe de transição.

Emília em Brasília

A prefeita eleita Emília Corrêa, seu vice, Ricardo Marques, e outros membros do grupo liderado por ela, estiveram em Brasília ontem, para conversar com parlamentares de Sergipe.

*** Ontem o grupo esteve com o ministro Márcio Macedo (PT), senador Alessandro Vieira (MDB) e conversaram sobre entendimentos.

*** Hoje será um dia corrido, porque o bloco tem contato com a maioria dos parlamentares, para que se chegue a um entendimento amplo administrativo.