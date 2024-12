Sensibilidade de Francisquinho

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Naturalmente, a oposição vai continuar tagarelando sobre o caso Valmir de Francisquinho (PL), para que seja tomada alguma medida sobre a sua impugnação. Na realidade, Valmir demonstra que não está “nem ai” e começa a cuidar da sua administração. Ontem esteve em Brasília com o filho, deputado federal Icaro de Valmir, para tratar de emendas e de indicações para Itabaiana, no último dia de apresentações, sem tratar sobre o processo. Na realidade, Valmir de Francisquinho quer concluir seu secretariado e iniciar a administração, deixando que seus advogados cuidem dos embargos do processo, que só vai atingi-lo em 2026, caso ele tente disputar o Governo do Estado.

Segundo fonte vinculada a Francisquinho, adversários seus estão trabalhando, intensamente, para que a decisão passe a valer ainda para o pleito municipal em que ele venceu a Prefeitura de Itabaiana. Francisquinho não se preocupa com isso, e vai permanecer planejando a sua administração, que já tem uma medida a ser adotada: reduzir o número de secretários.

Um fato, entretanto, preocupa aos seus aliados e à boa parte dos eleitores: a forma como Francisquinho se apega aos seus compromissos e a paixão para entregar os serviços à população o faz até mudar de ideias. Pois bem: tem muita gente aliada a ele preocupado com isso e criam a expectativa dele se envolver muito diretamente com a sua administração em Itabaiana, e desistir de disputar o Governo do Estado em 2026. Isso gera um medo aos correligionários mais próximos, que conhecem bem o sentimento de Francisquinho pelo seu trabalho por Itabaiana.

Boas iniciativas

O governador Fábio Mitidieri anunciou o concurso público para o Banese. Segundo ele, esse é o 20º concurso gerenciado pelo Estado e terá 55 vagas para contratação imediata, além de cadastro reserva. Os salários variam entre R$ 3,2 mil a R$ 5,7 mil.

*** O objetivo do concurso “é o compromisso do governo oxigenar cada vez mais o serviço público e reforçar a atenção ao banco dos sergipanos”, disse Fábio, ao lado do presidente do Banese, Marco Queiroz.

*** O fato de o Banese realizar concurso é positivo, em razão da maioria dos bancos no Brasil está demitindo servidores, para aproveitar mais os serviços via internet.

Novo Salário Mínimo

O valor do salário mínimo em 2025 será ajustado de R$ 1.412 para aproximadamente R$ 1.521, representando um aumento de R$ 109.

*** Embora moderado, o percentual busca preservar o poder de compra dos trabalhadores sem comprometer o equilíbrio fiscal.

Reajuste aposentado

O reajuste da aposentadoria acontece uma vez ao ano e tem como base o novo salário mínimo, definido pelo governo federal.

*** A previsão para 2025 é de que o salário aumente 6,87%, chegando a R$ 1.509,00 – aumento de R$ 97,00 em relação aos R$ 1.412,00 de 2024.

Laércio e idosos

A Comissão de Direitos Humanos aprovou ontem o relatório o senador Laércio Oliveira (PP) que obriga às operadoras de Plano Privados de Assistência à Saúde oferecer atendimento telefônico aos idosos.

*** Com o avanço das ferramentas de inteligência artificial como os famosos chatbots, muitas operadoras de planos de saúde têm adotado essas tecnologias para reduzir custos, diz Laércio Oliveira.

Notícia falsa

O nome do jornalista Cleyton Santos, noticiado como futuro secretário da Comunicação de Emília Corrêa (PL), prefeita eleita de Aracaju, é falsa.

*** Um Fake News que não interessa à Prefeitura de Aracaju. A equipe de Emília será apresentada total até 27 deste mês.

Festa dividida

A partir de meia-noite da festa do réveillon, a festa promovida pelo já ex-prefeito Edvaldo Nogueira prosseguira até a manhã de primeiro de janeiro.

*** De qualquer forma, Emília só toma posse no dia 02 de janeiro e leva adiante o seu projeto.

Marcos a Federal

O secretário de Turismo Marcos Franco (MDB) será candidato a deputado federal. Atende cem por cento à família e ao convite do presidente regional Alessandro Vieira.

*** Marcos e Alessandro já tiveram uma conversa sobre a candidatura e lhe fez convite, assim como também será candidata pelo MDB à delegada Daniele Garcia.

*** O MDB está conversando com outros partidos para formação de uma composição forte, de apoio ao governador Fábio Mitidieri.

Alessandro à reeleição

O presidente regional do MDB em Sergipe, senador Alessandro Vieira, disse que seu partido vai apresentar o seu nome para a reeleição no Senado e chapas fortes para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa.

*** Para Alessandro Vieira, o “eleitor vai avaliar o trabalho que realizei e decidir democraticamente”.

PP orienta

O senador Laércio Oliveira, presidente regional do PP em Sergipe, disse que o seu partido está no mesmo estágio de conversas com os prefeitos, vices e vereadores eleitos.

*** Laércio diz que se reuniu com os eleitos para orientar sobre a atuação do PP durante os próximos anos. O PP continua no bloco liderado pelo governador Fábio Mitidieri.

Valmir em Brasília

O prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), está em Brasília, reunido com seu filho, deputado federal Ícaro de Valmir, sobre emendas.

Estão cuidando da Prefeitura de Itabaiana e deixa a questão da inelegibilidade para 2026. Agora vai montar sua equipe de secretários.

Yandra no Japão

A deputada federal Yandra Moura (União Brasil) está em Tokio, envida pela Câmara Federal e a convite do Governo japonês.

Ontem, inclusive, ela conversou por telefone com o deputado Rodrigo Valadares (UB) sobre uma das emendas do parlamentar. Deu tudo certo.