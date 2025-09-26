Sintomas de fragilidades

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Percebe-se claramente que a oposição em Sergipe passa por um momento de reorganização em busca da formação de um grupo coeso que possa disputar as eleições de 2026 em melhores condições para eleger ou reeleger uma base que revele posição coerente com o que o bloco pensa. A oposição deixa fazer sentir sintoma de fragilidade, mas, ao mesmo tempo, também de articulação estratégica para as eleições do próximo ano. O PT, por exemplo, vem enfrentando dificuldades internas após o rompimento com os governistas em 2022 e há risco de racha na hora de definir candidaturas ao Senado. Um exemplo é a possível indicação do ministro Márcio Macedo (PT) que tem a total simpatia do bloco governista e outro é o senador Rogério Carvalho (PT) que tenta a reeleição, mas não terá apoio da situação.

Muitos nomes com certo potencial eleitoral estão indecisos entre permanecer na oposição ou migrar para o grupo governista, o que enfraquece ainda mais o bloco oposicionista. A questão do Partido Liberal, por exemplo, é grave. Até o momento não sugere uma posição. Direita radical, comprometido com Jair Bolsonaro a presidente da República, o PL ainda não decidiu se contará com os filiados de sempre, inclusive com a prefeita de Aracaju Emília Corrêa, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, com o deputado Federal Thiago de Joaldo (PP) e o empresário Edvan Amorim, que deixou o PL e provavelmente não volta mais. Com isso a situação se complica porque está em jogo ficar no Liberal ou migrar para o Podemos ou PSDB.

Na realidade o PL ainda precisa conversar muito para formar um bloco político denso e competitivo, porque se aproximam dele legendas que apoiam o Governo e buscam um lugar ao sol, como acontece com o próprio Republicanos e União Brasil, entre outros, que podem até migrar para os radicais, mas sem alterar o projeto eleitoral. Quanto a ter candidato ao Governo ainda se põe em dúvidas por ocorrências internas, que podem contrariar desejos, mas a verdade é que, mesmo em transe, o PL cria duvidas e receios na política sergipana. Isso exige uma necessidade de reflexão e firmeza de posição, para que não se bata na mesma tecla e sequer emita algum som.

Conversas de Bastidores

Segundo informação de fonte bem avisada, o governador Fábio Mitidieri (PSD) mantém conversas de bastidores com lideranças políticas do Estado, fortalecendo sua campanha para a reeleição.

*** Mitidieri evita tratar sobre política em publico, porque o seu objetivo no momento é levar adiante sua ação no Governo, para atender a todo o Estado.

*** Um dos seus aliados mais próximos, disse que o Mitidieri se fortalece a cada dia, através do trabalho do programa “Sergipe é Aqui”.

Dentro do previsto

Segundo ainda a mesma fonte, a orientação do próprio governador é evitar tratar de política este ano, enquanto alguns sugerem que o assunto comece a estourar “depois do carnaval”.

*** Qualquer coisa que se trate agora, pode ser diferente mais adiante, até o ajuste final de candidaturas e composições, embora tudo “esteja correndo dentro do previsto”.

André no pleito

Uma fonte bem avisada disse ontem que está achando o ex-deputado André Moura (UB) está fraco no sertão. E acrescenta que “ele (André) era bom com Serginho de Glória, que hoje vai ser suplente de Alessandro Vieira (MDB).

*** E acrescenta: “Como André é fraco na grande Aracaju, apesar de eu gostar e votar nele, acho muito difícil sua eleição”.

André no sertão

Um candidato a federal no sertão diz que está em primeiro lugar, no sertão, é o candidato ao Senado André Moura.

*** Acrescentou que além dos prefeitos e de grandes lideranças, vê nessa eleição de 2026 que o trabalho de André Moura foi importante no sertão e repercute ainda hoje.

*** “André será o primeiro lugar disparado… Bem na frente”, revelou.

Alessandro e amigo

O senador Alessandro Vieira (MDB) disse, entretanto, que a definição de suplência será feita mais adiante e acrescentou que Serginho (de Glória) é um amigo de grande liderança na política sergipana.

*** Alessandro diz que no momento “estou concentrado no exercício do mandato em favor de Sergipe e do Brasil”. Para o senador, “Serginho está focado em ajudar a prefeita Luana a cuidar de Nossa Senhora da Glória”.

Caminhando bem

Sobre como está o Partido Liberal em Sergipe, o deputado federal Rodrigo Valadares (UB) disse que “tudo caminhando bem”.

*** Quanto à decisão de todos permanecerem na sigla, Rodrigo foi objetivo: “tem que perguntar a eles (rsrs…)”. E avisa que “estamos de portas abertas e acredito que todos irão ficar”.

Grupo bem unido

Rodrigo Valadares deixou claro que “nossa intenção é manter o grupo unido e termos força para montar uma chapa completa, incluindo governador”.

*** E mais: “tudo com candidatura ao Governo, Senado, chapa de Federal e Estadual”. E uma exigência: “claro, apoiando Bolsonaro para presidente”.

Tratará com a imprensa

Quanto à decisão ou não da prefeita Emília Corrêa permanecer no PL, um dos seus aliados mais próximos disse que “não há nenhuma mudança inicial em vista”.

*** Acrescentou que “em breve Emília estará fazendo nova reunião e tratará com a imprensa os encaminhamentos da oposição”.

Emília e posição

A questão de Emília Corrêa é difícil em relação às eleições e 2026, levando em consideração em caso dela não ser candidata a governadora no próximo ano.

*** Hoje ela mantém no Governo pessoas indicadas pelo deputado federal Rodrigo Valadares, assim como do empresário Edvan Amorim e ouve os dois.

*** Para o Senado, teoricamente ela defende Rodrigo Valadares e Eduardo Amorim para o Senado.

Problema na chapa

Um aliado de Valmir de Francisquinho diz que ele será candidato a governador – a maioria tem dúvida, pela questão jurídica – e os candidatos ao Senado podem ser Rodrigo Valadares e Adailton Sousa.

*** Caso tenha apoio da prefeita Emília Corrêa, não há como inserir Eduardo na chapa, embora ele possa manter uma candidatura independente, com apoio de Edvan.

Heleno muito feliz

O ex-deputado federal Heleno Silva (Republicanos) disse ontem que está “muito feliz” com a campanha e que agora “é intensificar o contato pessoal, mas estou muito nas ruas e nas feiras”.

*** Heleno diz que é o único político de dez anos sem mandato que chega na reta final da eleição com uma pré-campanha forte e “agora é fazer o valer o que tenho no mundo da política”.

*** A partir de agora Heleno vai focar com maior intensidade nas eleições de 2026, “para recuperar o mandato”.

Posição correta

Procede a informação de que o senador Rogério Carvalho (PT) tenha contratado Carlos Cauê para fazer o marketing de sua campanha. Rogério sempre atua em silêncio.

*** Carlos Cauê é um profissional competente, que atua na política sergipana há anos e que não deve recusar propostas para exercer suas atividades, desde que seja melhor que as anteriores.

Bittencourt surpreso

O senador Rogério Carvalho também conversou com o Professor Bittencourt, que é aliado de Edvaldo Nogueira, mas nada foi definido.

*** Segundo Bittencourt, ele e o senador vão voltar a conversar e lembra que votou em Rogério no pleito de 2018, quando ele foi candidato pela primeira vez ao Senado.

*** Bittencourt diz que é amigo de Rogério, mas tomou como surpresa o convite para a conversa. Conclui dizendo que “fiquei lisonjeado”.