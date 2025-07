Sobre candidatura de Emília

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Ontem à tarde, na entrevista à imprensa, o governador Fábio Mitidieri voltou a ser indagado por uma repórter, sobre uma possível candidatura da prefeita Emília Corrêa à governadora de Sergipe. Respondeu que essa decisão é dela e que não teria qualquer julgamento nem avaliação a fazer, porque a candidatura de um político depende do seu desejo e força política, através do grupo que integra. Realmente não é um problema do político que esteja no cargo e que tem o direito de disputar a reeleição, logicamente contra qualquer adversário que se ponha à disposição, requerendo o mandato. Mitidieri não se estendeu muito sobre o assunto embora tenha feito uma observação:

– Seria bom por o vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) assumia a Prefeitura e iria ajudar muito o nosso Governo, já que no segundo turno foi nosso eleitor, através de parte do Cidadania, disse. Realmente Fábio Mitidieri e o atual vice-prefeito Ricardo Marques se dão bem e tem um relacionamento político que não os impede de integrarem um novo grupo, mesmo, capaz de fortalecer toda a estrutura em caso de uma reeleição do governador, que atende bem e conserva os aliados. O fato de ter Ricardo como prefeito aliado, faz com que Mitidieri não se preocupe com Emília disputando o Governo.

Entretanto, apenas para analisar o novo fato politicamente, não há qualquer sinal de que a prefeita Emília Corrêa seja candidata a governadora terá que se desincompatibilizar do mandato que ocupa, seis meses antes do pleito, o que colocaria, no caso de Emília apenas mais nove ou oito meses de mandato, o que a impediria de chegar a dois anos de mandato. A candidatura de Emília ao Governo é improvável, do qual ela sequer deseja falar, porque continuará à frente da administração por todo o período (04 anos) e, com certeza, tentará a reeleição, não sendo possível uma avaliação de que se mantém ou não com o mandato. O trabalho de Emília ainda tem mais de três anos à frente e não dá ainda para tratar de um assunto jogado ao ar de forma irresponsável.

Mitidieri sobre Emília

Plenário pergunta ao governador Fábio Mitidieri: “o senhor acredita que a prefeita Emília Corrêa seja candidata à governadora em Sergipe?”

*** Responde: “Aí só perguntando a ela (rsrs)” e continua: “eu estou preparado para qualquer adversário”.

Trabalho de Alessandro

Em conversas com aliado, em Brasília, terça-feira, o governador Fábio Mitidieri fez bons comentários sobre o trabalho do senador Alessandro Vieira (MDB) por Sergipe e junto ao Governo.

*** Um dos aliados do Governo disse que a campanha para o Senado em 2026 será muito disputada e que a diferença de votos entre um e outro não passará de 20 a 30 mil votos.

Se fosse Emília toparia

Diante da conversa de que a candidatura de Emília Corrêa ao Governo é blefe, um parlamentar revelou que “se eu fosse Emília toparia a candidatura”.

*** Admitiu que a estrutura política em Aracaju é muito intolerante e não dará folga para o trabalho dela.

*** Plenário perguntou ontem, via zap, a Emília se ela disputaria o Governo, a prefeita não respondeu.

Menino de recado

Durante reunião da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Valadares (UB) disse que “o Brasil, hoje, não é mais um anão diplomático. É um ‘nada diplomático’, um ponta de lança de ditaduras”.

*** Para ele, “o ministro Mauro Vieira precisa vir aqui explicar por que o país está se indispondo com as democracias para se alinhar a tiranias”.

Mudanças no ar

Na opinião de alguns petistas históricos, uma mudança pode estar em curso na política sergipana. O PT, tradicional protagonista da esquerda no estado, está sendo gradualmente superado pelo PSOL.

*** O partido tem figuras como Guilherme Boulos no cenário nacional e a deputada estadual Linda Brasil em destaque no plano local.

*** A mudança não é apenas simbólica. Nomes como o vereador de Aracaju e ex-deputado federal Iran Barbosa, deixaram o PT e migraram para o PSOL.

Heleno e Chico

Heleno Silva (Republicano) disse ontem que vai atender ao chamado do povo do sertão e disputar vaga de deputado federal.

*** Circula entre os eleitores do sertão que uma dobradinha entre Heleno Silva para Federal e Chico dos Correios para estadual é muito forte.

Café com a bancada

O deputado Luciano Bispo disse ontem que o governador Fábio Mitidieri faz uma estratégia perfeita para conduzir o projeto de empréstimo ao Governo, até a votação.

*** Ontem, Mitidieri tomou café da manhã com a bancada para mostrar e explicar que vai fazer com os recursos do empréstimo. À tarde também explicou à imprensa.

*** – Eu, como governista, votaria no projeto, mesmo sem a apresentação do governador à bancada.

*** Luciano acha que a bancada do Governo está mais tranquila e consciente para discutir com a oposição.

Torna-se pesadelo

Luciano Bispo disse ontem que a candidatura de Anderson de Zé das Canas a deputado federal, “termina em grande pesadelo para o bloco de Valmir de Francisquinho”.

*** O deputado lembrou que Anderson foi vereador quando ele estava prefeito de Itabaiana e fez um “bom trabalho pelo desenvolvimento da cidade”.

Agressão ao País

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou ontem que as tarifas impostas ao Brasil recentemente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são uma “agressão” ao país e à população brasileira.

*** Alcolumbre se reuniu na residência do Senado, com o presidente da Câmara, Hugo Motta, com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin e com a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. (Radar-Veja).

Diz que tem lado

Um outro deputado estadual que participou do almoço com o governador Mitidieri ontem, também considerou “diferente a apresentação do projeto de empréstimo que será enviado hoje à Assembleia, porque não é eleitoreiro”.

*** Disse que Mitidieri se manifestou sobre política ao dizer que “que tem lado e o meu lado é próximo àqueles que estão comigo”.

Justiça tributária

O ministro Márcio Macedo admite que mais um passo importante foi dado ontem rumo à isenção do pagamento de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil/mês.

*** Diz que o projeto apresentado pelo governo Lula foi aprovado na comissão especial da Câmara! Justiça tributária pra valer!

Parada Gay em agosto

Prefeitura de Aracaju confirma apoio a 24ª Parada LGBT+, de Sergipe marcada para agosto na Orla da Atalaia.

*** Emília Corrêa diz que debater a diversidade é fundamental: “São pessoas que precisam de acolhimento e merecem cuidado, respeito ”.