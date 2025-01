Superpedido de impeachment de Lula

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O superpedido de impeachment do presidente Lula, baseado nas acusações de falhas na execução do programa Pé-de-Meia, já soma 117 assinaturas entre os parlamentares.

A proposta está movimentando a oposição na Casa Baixa às vésperas do início do ano legislativo e deverá pautar as negociações com o sucessor de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. O requerimento, de autoria do deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS) será protocolado após o inicio das atividades da Casa de Leis.

Enquanto deputados intensificam a pressão pelo impeachment, o líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), protocolou uma notícia-crime solicitando o afastamento do ministro Camilo Santana em razão das denúncias de irregularidades. Além disso, pediu a responsabilização criminal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Como mostramos, parlamentares alegam que o governo federal desembolsou R$3 bilhões de reais para beneficiar estudantes sem a devida autorização prévia do Congresso Nacional. O número de assinaturas deve crescer até esta terça-feira prazo final para a adesão de deputados.

Após o Tribunal de Contas da União (TCU) bloquear R$ 6 bilhões por alegadas irregularidades, o governo, representado pela Advocacia-Geral da União (AGU), solicitou o desbloqueio dos valores.

Os R$ 6 bilhões bloqueados correspondem a recursos do Fundo Garantidor de Operações (FGO) e do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (Fgeduc). Esses valores são destinados a um fundo privado, conhecido como FIPEM, criado para financiar o programa Pé-de-Meia.

O motivo para o bloqueio está relacionado ao financiamento do FIPEM, que é feito por meio desses fundos sem a devida autorização orçamentária, uma vez que os recursos de fundos privados não estão incluídos no Orçamento da União e não são geridos pelo Tesouro Nacional. Essa prática pode afetar o planejamento orçamentário e a saúde financeira do governo, além de dificultar a rastreabilidade e a transparência dos recursos.

O Tribunal de Contas da União (TCU)justificou o bloqueio alegando que os R$ 6 bilhões não estavam previstos no orçamento de 2024, o que violaria as regras fiscais em vigor, como o novo arcabouço fiscal e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). [O Antagonista)

Juntos em Sergipe

Em simpósio intitulado ‘Juntos por Sergipe’ , o governador Fábio Mitidieri reuniu 58 prefeitos e cinco representantes municipais para apresentar ações do governo e alinhar políticas de desenvolvimento.

*** Na ocasião, Mitidieri disse que o momento é de união por Sergipe, afastando rumores politiqueiros: “Não viemos fazer política partidária, nem pedir voto. Viemos discutir políticas públicas conjuntas para transformar nosso Estado. Nosso partido é Sergipe!”.

Prefeitos aprovam

Os prefeitos aprovaram o Simpósio e destacaram a importância da presença do Estado nos municípios. Os prefeitos de Arauá, Salgado e São Cristóvão são opositores do governo e falaram positivamente do evento.

“As portas da Cidade Mãe estão abertas. Precisa, de fato, unir forças. Acredito que podemos avançar. Peço que receba nossa equipe para apresentarmos nossos pleitos”, disse Júlio Júnior.

Fábio respondeu que acredita nas boas parcerias. “Terei a maior honra de receber o povo de São Cristóvão na pessoa do prefeito eleito. Não tenho dúvidas que podemos fazer boas parcerias”.

Preparar o PT

Didi Galvão, articulista político, admite que o presidente Lula ainda não se deu conta que precisa preparar alguém para substituí-lo na política nacional.

*** Quando esteve na cadeia e tentou emperrar goela abaixo a candidatura de Fernando Haddad o resultado foi tão desastroso que o povo brasileiro preferiu eleger Jair Bolsonaro.

*** O PT de Lula quer ganhar a eleição presidencial pela quinta vez seguida.

Retirar a pecha

O governador Fábio Mitidieri está trabalhando com esmero para retirar a pecha de menos desenvolvida do território do baixo São Francisco.

*** “Já trouxe rodovia, o Verão Sergipe e, consequentemente, o turista, que aquecerá o comércio local, e quero trazer mais coisas para cá”, disse o governador, ao inaugurar a SE-100, no povoado Piranhas, em Pacatuba.

Rodrigo e o cenário

Perguntado ao deputado federal Rodrigo Valadares (UB) se ele seria candidato à reeleição em 2026, ele respondeu que se houver incentivo e o cenário for favorável não terá problema.

*** Mas deixou claro que se também houver o mesmo incentivo na base eleitoral, ele pode colocar o nome para disputar o Governo do Estado.

Márcio Macedo

O ministro Márcio Macedo, que reuniu o seu grupo – CNB – sábado, ainda não definiu candidatura, mas a tendência é disputar o Senado.

** Em última hipótese, ele tentará deputado estadual ou permanecerá trabalhando na campanha para reeleição de Lula.

*** Dificilmente o presidente Lula disputará a reeleição.

Ricardo e sugestão

Chega do sertão, através de um líder político, que o vice-prefeito Ricardo Marques (PL) seja candidato a governador em 2026, pelo seu estilo próximo ao povo.

*** Segundo a fonte, ele não tem o que perder, é um nome limpo e o povo gosta dele.

*** Ouvido, Ricardo Marques diz que isso não procede, porque sua preocupação é com a vice-prefeitura e a Secom.

André no Rio

O ex-deputado-federal André Moura mantém a sua candidatura ao Senado em 2026 e é o nome mais forte. André, entretanto, ainda não largou a Secretaria no Rio de Janeiro.

*** De qualquer forma, André trabalha para que Yandra mantenha disputa à reeleição, mas também pretende que ela tente um mandato majoritário em Sergipe.

Francisquinho e Governo

Ninguém pense que Valmir de Francisquinho não está pensando no Governo do Estado. Mas a informação é de que isso não lhe sai da cabeça e vai porque trabalha para resolver a questão jurídica

*** O seu filho, deputado federal Ícaro está hoje em Brasília e tem bom relacionamento, inclusive no TSE.

Retorna aos cargos

O prefeito Walmir de Francisquinho deu uma enxugada nos quadros da Prefeitura de Itabaiana, para redução dos gastos.

*** Mas não ficará assim não. Em março, uma boa parte que não foi nomeada e apoiou Francisquinho retorna aos cargos na Prefeitura.