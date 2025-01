Suspensão de eventos

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O governador Fábio Mitidieri (PSD) decidiu pela suspensão de algumas festas programadas para esse período em Sergipe. As chuvas que inundam cidades, causam transbordamentos de rios e ameaçam residências, assim como destroem rodovias e provocam o caos realmente trazem medo de acidentes com graves conseqüências e mortes de pessoas que transitam de carros onde a enchente. Mitidieri já disse que a função dele não é das mais cômodas, porque tem que promover o crescimento do Estado e, ao mesmo tempo, estar presente em registros de problemas graves que abalam a vida dos mais pobres. E isso ele vem fazendo nos momentos que a situação o convoca e não faz um Governo que não tenha responsabilidade com o drástico.

Além disso, o Governo Fábio Mitidieri tem que manter as cidades em condições de atender aos seus moradores, assim como de trabalhar para evitar catástrofes dramáticas que criem problemas acima das condições de vida de cada um. Fora, lógico, as conversas com lideranças políticas, para a formação de grupos que enfrentem a estrutura política que favoreça ao seu bloco. Não é fácil, porque nesse momento a oposição se acomoda e não cumpre promessas de campanha, como se não fosse responsabilidade de todos participarem diretamente para atender às necessidades da população. Mitidieri, inclusive, foi elogiado até por membros da oposição, mesmo lembrando que suspensão de festas não dá voto.

Elogiam intervenção

O governador Fábio Mitidieri ao saber dos impactos das fortes chuvas no interior do estado, ligou para os prefeitos dos municípios mais afetados (Frei Paulo, Itabaiana, Lagarto e Salgado), ontem. Realizou visitas e ouviu diretamente as demandas das famílias.

*** Os prefeitos das duas maiores cidades do interior, Itabaiana e Lagarto, Valmir de Francisquinho e Sérgio Reis, fizeram questão de elogiar as intervenções do governador. “É deste tipo de Governo que a gente precisa”, disse o lagartense.

PSDB se movimenta

O PSDB confirmou que pretende se fundir ou se incorporar a outro partido, ainda neste ano.

***A sigla também afirmou que apoiará a candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, à Presidência da República em 2026.

*** A expectativa é que Eduardo Leite dispute com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Confusão no PIX

A Receita Federal baixou decreto absurdo para que a movimentação do PIX até cinco mil reais seja informada a ela pelos bancos.

*** A decisão criou uma grande confusão em usuários do PIX, porque a moeda virtual favorece mais aos pobres, embora seja fortemente utilizada por segmentos milionários.

*** Diante da reação, a Receita Federal – felizmente – cancelou o decreto sobre o PIX e aliviou os mais pobres.

Representação forte

O ex-deputado Zezinho Guimarães (PL) está pensando seriamente em disputar mandato de deputado estadual, retornando à Alese, onde sempre esteve.

*** Zezinho diz que não pretende mais disputar mandato federal.

*** Ele cita a cidade de Itabaianinha, “que está abandonada”, como a do seu coração e precisa de representação forte na Assembleia.

Zé das Canas a Federal

A pré-candidatura a deputado federal do ex-prefeito de Frei Paulo e ex-vereador por Itabaiana, Anderson de Zé das Canas, tem ganhado bastante musculatura. As grandes gestões que fez enquanto prefeito colabora para isso.

***Anderson também pode vir a ter o apoio do deputado estadual Luciano Bispo, já que ambos sempre tiveram uma boa relação: Luciano na destinação de verbas para Frei Paulo e Anderson como eleitor de Luciano.

Nome para suplente

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, não descartou a hipótese de uma vaga de suplente de senador nas eleições de 2026.

***Em entrevista ao radialista George Magalhães, na Sim FM, Ricardo Vasconcelos confirmou a informação de que André Moura teria lhe feito o convite para integrar a chapa ao Senado.

*** Ainda durante a entrevista, Vasconcelos teria descartado a possibilidade de concorrer a uma vaga ao legislativo estadual. “A chance é zero”, disse o vereador.

Governo em 2030

As declarações do vereador Ricardo Vasconcelos de que foi convidado para ser suplente de André Moura, demonstra que o ex-deputado vem trabalhando intensamente para disputar o Senado.

*** Paralelo a isso circula a informação de que André também trabalha intensamente para disputar o Governo do Estado em 2030.

*** O projeto de André Moura é chegar a governador e em razão disso vem seguindo todos os mandatos que culminam no Palácio Adélia Franco.

Heleno Suplente

Com a nomeação do delegado André David (Republicanos) para a Secretaria de Defesa Social da Prefeitura de Aracaju, o ex-deputado Heleno Silva passa a ser suplente no Senado.

*** Já existe um movimento entre aliados para que Heleno assuma uma das vagas no Senado por quatro meses.

Não abala a amizade

O ex-prefeito de Itabaiana e atual secretário de Planejamento do Município, Adailton Sousa, disse ontem que a entrevista concedida por Valmir de Francisquinho (PL), que alertou sobre falha de sua gestão, “não abalou a nossa amizade”.

*** Disse que “Valmir de Francisqunho foi sincero e transparente e a fala dele talvez foi má interpretada”.

*** Adailton declarou que “realmente existe um passivo, que tem como ser resolvido sem comprometer a folha de pagamento e os serviços essenciais”.