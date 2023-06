Tem que se manter unido e forte

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Natural que o assunto entre políticos nos festejos juninos, em todo o Estado, seja a sucessão municipal. Tanto na Capital quanto no Interior, as avaliações políticas são feitas pelo número de pessoas que cumprimenta e acena. E é nesse clima de festa bem regional, que cada um mostra a sua face e se deixa revelar, até pelo “rebolado”, que tem objetivos de tentar as urnas. E mesmo em recantos menos movimentados do forró, tem quem faça conjecturas sobre o sucesso de uma composição aparentemente impossível, mas que se concretiza por exemplo de outras “arrumações” que pareciam impossíveis, mas que se desmancharam pela necessidade de assegurar força política que se identifica convalescente.

Em plena comemoração do Santo Antônio, depois de percorrer alguns metros concentrado no ritual religioso da procissão, um político com mandato, cujo nome vai bem nos comentários para a sucessão a prefeito de Aracaju, está convencido que se os partidos que integram a base aliada do governador Fábio Mitidieri (PSD) e Edvaldo Nogueira (PDT), não estiverem absolutamente unidos e conscientes que só a solidez da união conseguirá chegar à vitória, fatalmente pode ser derrotada, sem chance de recuperação. E aconselha que, no tempo certo, se promova um encontro de alta cúpulas, inclusive com prováveis pré-candidatos, para uma discussão acalorada, mas que no final todos saiam unidos com selo de segurança. Caso isso não aconteça perderá a eleição. Aliás, o PT fazia assim para decisões em seus congressos.

Na realidade não existe uma liderança que cubra todas as discussões sobre “qual o nome”? Isso é uma grande dificuldade. É lamentável, mas não se percebe alguém que esteja neste patamar e a dúvida existe de como se conseguirá reverter esse quadro de absoluta falta de um nome que seja “o nome”. Dessa forma, as composições devem ser feitas dentro da mais absoluta confiança e todos conscientes de que tenham bons propósitos e objetivos de mudança que consolidem ainda mais a força da aliança. Se não acontecer, pode se reprisar as eleições estaduais de 2010, em que um bloco largou o outro, uniu-se a um terceiro mais vulnerável, conquistou a maioria e ganhou força para colocação de aliados em pontos estratégicos e impedir uma ação mais sólida do vencedor. É preciso muito cuidado, confiança e humildade para se manterem unidos e fortes.

Fábio em Itabaiana

Fábio Mitidieri esteve em Itabaiana para referendar Santo Antônio ao lado do deputado Luciano Bispo, demais lideranças e da população.

*** – Os milhares de devotos do padroeiro de Itabaiana, dos pobres e o casamenteiro seguiram em um lindo cortejo até a Igreja Matriz e, em consagração, louvaram aos céus e agradeceram por todas as graças alcançadas, disse Mitidieri.

Adailton e Valmir

O prefeito Adailton Resende também esteve ao lado do seu grupo, junto com Valmir de Francisquinho e outras lideranças, cumprimentando a população.

*** Apesar da tradição religiosa, a festa da Santo Antônio tem forte tonalidade política e a estrutura dos grupos se mede pelo número de pessoas que os acompanha.

*** Entre os tantos políticos, uma observação: “Francisquinho só não será candidato a prefeito se houver algum impedimento do TSE”.

Chapa feminina

Um encontro entre duas mulheres citadas como prováveis candidatas à Prefeitura, quarta-feira, em um restaurante, trataram do projeto para disputarem juntas as eleições.

*** Pediram reservas dos nomes, mas deixaram claro que podem fazer uma composição no próximo ano, para que seja formada a chapa em que as duas sejam indicadas à prefeita ou vice.

*** Os nomes das duas são citada sempre nas especulações políticas.

Roberto defende vereadores

O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, fez uma postagem ontem, em que critica o senador Alessandro Vieira (PSDB), que fez criticas aos vereadores Ricardo Marques e Sheila Galba, do seu partido, em Aracaju.

*** – Nunca em minha longa vida como parlamentar em Brasília, ouvi uma desculpa desse quilate, para justificar erros e poucas realizações de um mandato federal, disse.

*** – E o pior, quando em sua frágil defesa ataca vereadores do Cidadania, que tem se revelado competentes e atuantes na Câmara Municipal de Aracaju.

Não existe problema

O senador Alessandro Vieira (PSDB) disse à coluna que “não vi postagem do Roberto, mas respeito à opinião de todos, sou democrata”.

*** E acrescentou: “espero respeito pela minha opinião, mas nem todos têm essa visão democrática”.

*** Perguntado se a reação de Roberto Freire cria algum impasse com o Cidadania, Alessandro Vieira respondeu: “não existe nenhum problema”.

Sem imposição

Integrantes do Cidadania conversam muito e não estão satisfeitos com a atual situação do partido, embora não haja qualquer manifestação sobre deixar a sigla.

*** Parte significativa do Cidadania defende participar da escolha do candidato a prefeito, mas não aceitando imposição do Governo ou Prefeitura.

A parte da oposição

Aliás, tem um grupo no Cidadania que pretende sugerir o nome do vereador Ricardo Marques como candidato a prefeito de Aracaju e inicia uma onda para indicá-lo.

*** Ricardo não fala sobre o assunto e insiste que seu objetivo é disputar a reeleição.

*** Segundo uma liderança do partido, o Cidadania tem parte com o pé na oposição, inclusive o deputado estadual Georgeo Passos, e não deseja sentar a mesma mesa do bloco da situação para discutir indicação de candidato a prefeito de Aracaju.

Zezinho e Bigode

Caiu a liminar que afastou do mandato o vereador Zezinho do Bugio (PSB), de Aracaju e ele retorna a assumir vaga na Câmara Municipal.

*** Com o retorno de Zezinho, sai Bigode do Santa Maria (PSD).

*** Apenas para lembrar, o titular da vaga é o vereador Dr. Manuel Marcos (PSD), que se licenciou para assumir o mandato de deputado estadual na Assembleia.

Silvio sobre candidato

Membro do PT, o ex-vice-prefeito Silvio Santos, disse ontem que a legenda “ainda não iniciou o debate sobre nomes para disputar a Prefeitura de Aracaju”.

*** – O sentimento no partido, claro, é de termos candidatura própria com um nome que seja capaz de unificar as demais forças que compõem o nosso bloco político, formado pela federação (PT, PCdoB e PV), mais o PSB e o MDB, além de outras forças do campo progressista, disse.

*** Para Silvio, “Marcio e Eliane são dois quadros qualificados que certamente serão avaliados quando iniciarmos esse processo, juntamente com outros nomes que se disponham a essa empreitada”.

*** E conclui: “Particularmente, defendo que esse debate interno não demore a acontecer, para que a gente tenha tempo de construir uma candidatura e uma aliança fortes e tenha tempo de mostrar para a sociedade uma alternativa viável no campo progressista”.

Adailton convidado

Durante a reunião que aconteceu, em maio, de Rogério Carvalho (PT) com prefeitos do agreste, o presidente do MDB, Sérgio Gama, convidou o prefeito de Itabaiana, Adailton Resende (PL), para filiar-se ao partido.

*** Adailton considerou-se “honrado politicamente com o convite”, porque vê no MDB um partido que já acomodou grandes nomes da política sergipana.

Rogério na CPMI

Na CPMI do Golpe, o senador Rogério Carvalho (PT) solicitou que todas as informações contidas no celular do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, sejam apresentadas.

*** Para Rogério, “são dados fundamentais para apurar o 8 de janeiro, obtidos na Operação Verine, que investigou o cartão de vacinação do ex-presidente Bolsonaro”.

