Tendências políticas em queda

Há uma tendência política para o centro/direita na política sergipana e para o Brasil. Hoje, mais de mais de 70 deputados de partidos da base de Lula assinam urgência da anistia do 8 de janeiro, um levante de direita radical, que protestava contra a vitória do presidente Lula nas eleições de 2022. Há seis anos atrás ninguém imaginaria que fosse possível um levante desses que invadiu o Planalto e, também, a impressão que a direita radical estaria obtendo apoio e simpatia de um sistema que dava força ao presidente Lula e todas as demais autoridades que administravam o País.

Percebe-se, claramente, que não existem mais posições radicalistas favoráveis a uma esquerda que busca a igualdade da sociedade, mas que não provoca mudanças da natureza quando assume. Neste momento há um pensamento na sociedade que posições políticas sociais não favorecem ao povo que busca igualdade em termos de igualdade, dentro do radicalismo doente de cada tendência que assume o poder. Hoje, inclusive, através de estudos, percebe-se que o eleitor mantém o mesmo estilo de escolha sobre candidaturas. Seja por vantagens financeiras ou por empregos, sem que se leve em consideração a competência de quem está reivindicando posições junto à sociedade.

Uma avaliação do que está acontecendo em Sergipe. O governador Fábio Mitidieri está no PSD e governa o Estado por esse período. Não fugiu do seu estilo ideológico e não apertou o cerco para por em evidência a tendência ideológica que ele pensa. Pelo contrário: administrou para todos sem qualificar direita e esquerda como meta. Resultado: hoje, as duas tendências políticas querem acompanhá-lo nas eleições e elegê-lo para reeleição. Percebe-se bem que o sentido político-ideológico já não representa o máximo de opção para preferência do eleitor. O caráter e dignidade sim.

Esquerda e direita

Apesar de um recuo nas conversas políticas, as conversas ainda giram sobre formação de grupos para disputa, principalmente, majoritárias.

Mas as conversas correm soltas sobre novas composições, inclusive sem preconceitos entre esquerda amena e direita decidida.

Saída para o vice.

As eleições de 2030 podem ter movimento já em janeiro para governador, pondo em risco instituições que não podem se envolver em disputa eleitoral.

*** Um jornalista chegou a blefar com a saída de um conselheiro em 2026 para abrir vaga no TCE para um nome vice.

*** O conselheiro reagiu: por ordem ele só deixa o mandato em janeiro de 2030 e disse que “não tem homem que me afaste em 2026”.

Circulam pesquisas

Para o Senado estão buscando os melhores em pesquisas. Quatro dos prováveis candidatos para 2026 estão se destacando: André Moura, senadores Alessandro Vieira e Rogério Carvalho, e deputado federal Rodrigo Valadares.

*** Dos quatro nomes os dois que têm mais chances são André Moura e Alessandro Vieira, que estão bem junto à população.

Serve a Lagarto

A boa relação entre o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, e o governador Fábio Mitidieri continua rendendo frutos para o município. Ontem foi assinada a ordem de serviço para a construção de uma creche-escola em Lagarto, em solenidade realizada em comemoração a 1º ano do programa Pé de Meia, do Governo Federal.

*** -Trata-se de uma das primeiras do programa Ameei (Apoio aos Municípios para Expansão da Educação Infantil), iniciativa do Governo de Sergipe dentro da política estadual da primeira infância, o Ser Criança”.

Bem cantado

Comentários de que André Moura continua sendo “bem cantado” para disputar o Senado pelo Rio de Janeiro, tanto que já percebem um certo recuo dele em Sergipe.

*** De qualquer forma, aliados de André garantem que ele não trocará Sergipe pelo Rio, apesar da insistência das informações.

Valmir na disputa

A informação é de fonte bem acreditada: O prefeito de Itabaiana, Valmir, já vem trabalhado intensamente para disputar as eleições a governador em 2026.

*** Dentro do seu próprio grupo político há quem não acredite e admite que Francisquinho venha perdendo espaço dentro de sua própria cidade, Itabaiana.

Eliane ainda é dúvida

A ex-vice-governadora Eliane Aquino (PT) pensa em disputar vaga de deputada federal por Sergipe, mas está desaparecida do movimento que define posições.

***Seus aliados mais próximos levantam dúvida sobre isso, em razão da sua morada em Brasília com a família. Mas Eliane se mostra animada.

Olhar Carinhoso

O vereador Fábio Meireles (PDT), destacou no Grande Expediente de ontem, na Câmara Municipal de Aracaju, o trabalho que vem desenvolvendo a ONG Olhar Carinhoso, no bairro Soledade, zona norte de Aracaju.

*** O parlamentar trouxe à Tribuna uma reflexão sobre os dias atuais, afirmando que as notícias veiculadas na TV e no celular indicam o “quanto cresceram de forma gigantesca, a miséria, a violência, a fome, confrontos entre famílias e as mortes no mundo”.