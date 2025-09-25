Troca de partidos mexe com oposição

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Não se conversa política nesse momento. A impressão é que todos resolveram dar um freio nos avanços e nas especulações que se vinha fazendo desde o início deste ano. É claro que nos bastidores percebe-se que não existe silêncio quando se sabe da disputa de candidatos a todos os mandatos, exceto de vereador e prefeito. Assim é claro que todos aqueles dispostos a permanecer com seus mandatos ou optaram por tentar chegar aonde a sua ação política e social alcança, estão atuando de forma incontrolável junto ao eleitorado de forma absolutamente discreta e tentando levar mensagens que podem se reverter em votos. Lógico que não falam isso publicamente, mas traçam marketing discreto para chegar em 2026 com condição absoluta de buscar uma eleição tranquila.

Nesse momento, não dá para desconhecer que parte ampla da população trabalha por mudanças que lhes favoreça. Um fato bem revela o trabalho da oposição para definir um partido, o que pode ou não provocar uma divisão entre setores divergem do Governo. A questão do PL ainda está em discussão e se percebe claramente que uma boa parte dos liberais deixa claro que pretende continuar onde está, como é o caso da prefeita Emília Corrêa e do próprio deputado federal Ícaro e do prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquinho. Um dos três já chegou a afirmar que tanto pode deixar o PL quanto permanecer nele, porque isso não altera o projeto político. E assim acontece com outros filiados que não vê razão de migrar para outra sigla, apesar de Rodrigo Valadares.

Três partidos estão na mira da base oposicionista: Republicanos, Podemos e PSDB, que chega agora em razão de acomodar o senador Eduardo Amorim. Mas, pelas conversas, percebe-se que não é em razão da força política de Edvan Amorim, que alguns filiados ao PL troquem de partido. Já há na sigla quem admita que se trate de uma legenda forte e adequada para manter o mandato com a reeleição de 2026. Ontem mesmo, um bem entrosado vereador radical conversou com o deputado federal Rodrigo Valadares e o resultado do encontro será repassado à prefeita Emília Corrêa, que tem vinculação política com os Amorins, mas também com Rodrigo.

Não há uma decisão sobre essa questão partidária, mas é possível que a decisão final possa criar uma má consequência para o rumo traçado pelos oposicionistas.

Programa importante

O governador Fábio Mitidieri (PSD) reconhece que o projeto “Sergipe é Aqui”, é muito importante e “com certeza”, continuará em 2026.

*** Admite que se trate do “maior programa do nosso governo”.

*** Mitidieri mantém a sua posição de não falar em política e cuidar da administração. Deixa claro que sucessão só será tratada em 2026.

A virada chegou

A prefeita Emília Corrêa esteve em São Paulo e participou do Connected Smart Cities, “um dos maiores eventos de inovação e tecnologia”.

*** Emília diz que “Aracaju acaba de ser reconhecida como a 5ª cidade mais inteligente e conectada do Nordeste. Em seis meses, destravamos 11 anos de atraso na mobilidade”.

*** E adverte: “A virada chegou”!

Sobre candidatura

Segundo informação em off, aliados e familiares mais próximos de Emília Corrêa aconselham que ela não seja candidata ao Governo do Estado em 2026.

*** Acrescenta que a maioria deles acha que Emília não conseguirá fazer muitas obras até abril de 2026, capaz de atrair o voto ao Governo e sugere que ela cumpra o mandato, dispute a reeleição em 2028 e tente eleger-se governadora em 2030.

*** É muito precipitado tentar o Governo a pouco mais de um ano como prefeita, acham.

Buscam outras siglas

A prefeita Emília Corrêa ainda não revelou que pretenda ou vá disputar o Governo em 2026, mas dá sinais de que se anima com a ideia.

*** Emília é filiada ao PL e não dá sinais que vai deixar o partido. Entretanto, aliados que defendem sua candidatura em 2026 estão seguindo para outra sigla.

Apoiar Mitidieri

Fonte do Republicanos diz que está existindo um assédio muito grande do ex-presidente regional do PL em Sergipe, “empresário Edvan e Cia” para filiação no partido.

*** – Entretanto, até o momento, não tem nenhum avanço, disse.

*** Mas há uma exigência: “quem chegar ao Republicano terá que apoiar a reeleição do governador Fábio Mitidieri, porque é esse o projeto do partido”.

Ícaro e partidos

O deputado federal Ícaro de Valmir (PL) disse ontem que dentro do seu bloco “há percentagem para deixar o partido ou ficar”.

*** Acrescentou que a oposição está unida e pode ir para outra legenda. Estão na mira o Republicanos, o Podemos e o PSDB: “inclusive, Aécio Neves já conversou comigo.

PEC da Blindagem arquivada

O senador Alessandro Vieira (MDB) teve o seu relatório contra a PEC da Blindagem aprovado por unanimidade pela CCJ do Senado.

*** Assim, a PEC da Blindagem foi definitivamente arquivada no Senado, por conta da aprovação unânime do relatório de Alessandro pela rejeição.

*** Alessandro diz que fica mais uma vez provado que a “combinação de sociedade civil mobilizada e liderança política séria e qualificada entregou os resultados que os brasileiros esperam, superando a polarização”.

Rodrigo com Bolsonaro

O deputado federal Rodrigo Valadares (PL) fez uma visita na tarde de ontem ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com quem conversou longamente.

*** Segundo Rodrigo, “o momento é de estar junto ao nosso líder. Hora de dar força e retransmitir todo o carinho que o povo brasileiro tem por ele”.

Valadares e candidatura

O secretário da Cultura, ex-deputado federal Valadares Filho disse ontem que ser candidato ou não, será decidido em conjunto com o governador.

*** – Minha prioridade eleitoral é a reeleição de Fábio. Neste momento, meu foco está na gestão da Secretaria de Cultura, disse.

Sobre Zona de Expansão

O Deputado Federal Ícaro de Valmir (PL) anunciou viagem da Comissão Mista de Deputados Estaduais para tratar da questão territorial entre Aracaju e São Cristóvão.

*** Em Brasília o encontro aconteceu com o relator da matéria, deputado Hildo Rocha. Pode ser realizado plebiscito para solucionar o problema da Zona de Expansão entre Aracaju e São Cristóvão.

Lúcio leva a Rodrigo

O vereador Lúcio Flávio, em Brasília, levou para o deputado federal Rodrigo Valadares (PL) alguns encaminhamentos da reunião do grupo de oposição liderado pela prefeita Emília Corrêa (PL).

*** Lúcio foi designado para tratar com Rodrigo sobre assuntos e decisões tomadas pelo grupo na reunião. Ele levará a “devolutiva desta conversa para a nossa líder, a prefeita Emília”.

Cauê surpreende

Surpreendeu a informação postada pelo radialista Narciso Machado, de que Carlos Cauê iria fazer o marketing da campanha de Rogério Carvalho (PT) ao Senado.

*** Cauê sempre trabalhou como ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que está de viagem e retorna sábado. Nogueira disse que não estava sabendo da ida de Cauê para Rogério.

Castanha, caju e mel

Deu na Folha: Governo Federal costura um acordo com o Ministério da Defesa para que Exército, Marinha e Aeronáutica façam compras emergenciais de alimentos produzidos pela agricultura familiar.

*** Que as Forças Armadas, num primeiro momento, comprem alimentos como castanha (do Pará e de Caju) e mel.

*** O objetivo é reduzir os impactos causados pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.