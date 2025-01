Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Depois de 10 dias de recesso, a coluna Plenário retorna à sua publicação diária de analisar com os leitores o dia-a-dia da política sergipana. O momento é de discussão municipal, em razão das eleições às Prefeituras e de debate sobre permanência ou troca de partido, que só acontecerá na data prevista pela legislação eleitoral no próximo ano. Mesmo assim, os prováveis candidatos em 2026 há comentários de possíveis nomes que mandatos – principal federal – e já estão trocando propostas para a disputa de deputados e senador, inclusive com a troca de partido e formação de novas federações que chegam a assustar.

Nesse exato momento as reuniões políticas para formação desses novos partidos e federações estão acontecendo com propostas que podem fortalecer um bloco ou desmanchar forças que antes apareciam exclusivas. Podem cair no mesmo erro deste ano na disputa municipal, através do excesso de nomes para o Senado e a disputa por apenas duas vagas. Além disso, apesar do compromisso de apenas um nome para vice – já fechado e comprometido – aparece o nome de uma mulher, que entra o páreo para o fechamento do grupo. Não é fácil acreditar que este silêncio estratégico não existe, porque ele acontece para recomposição com blocos de personalidades políticas, que fugiram da composição anterior, mesmo com o risco de perder o pleito, como aconteceu.

Ano de avanços

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que o ano novo será de avanços nas obras públicas, nos programas sociais e na geração de emprego e renda.

*** – A política sempre fará parte de tudo, mas no tempo certo e na hora certa. O momento é de focar na gestão, disse disposto.

Muita coisa à frente

Fábio Mitidieri naturalmente conversa sobre política, mas em torno de situação de momento e sem tratar de algum tipo de alteração no sistema.

*** Seu objetivo e colocar à frente seus projetos de desenvolvimento, além da Saúde e da Educação: “há muita coisa a fazer pelo povo”.

Rodrigo confirma

O deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil) confirmou que recebeu o convite para filiar-se ao PP e disputar o Senado em 2026, “o que muito me honra”.

*** Lembrou que o PP tem afinidade ideológica com o que acredito sempre foi um apoiador das nossas bandeiras e do presidente Bolsonaro.

*** – Mas de filiação partidária irei tratar apenas em abril de 26, na janela de troca de partidos. E lembrou “Todos sabem da inclinação que tenho pelo PL”.

Ligação política extrema

Rodrigo Valadares tem uma ligação política extrema com Jair Bolsonaro e são amigos. A tendência é disputar o Senado, mas a questão partidária vai discutir com o ex-presidente.

*** Mantém bom relacionamento com membros do PP em Sergipe, mas nada estar decidido, porque isso acontecerá mais adiante.

Novas federações

Aliás a troca de partidos só acontece agora em 2026, além disso PSB, PDT, Solidariedade e Cidadania negociam a formação de uma nova federação.

*** Mas, mas podem criar blocos separados; PP e Republicanos também …

Taxa de Homicídio

Governador Mitidieri diz que Sergipe alcança a meta da taxa de homicídio conforme o Programa Nacional de Segurança Publica (Prenasci II) seis meses antes do previsto.

*** O coronel Rocha respondeu: “os profissionais também estão fazendo sua parte, governador”.

*** – Querem que o reconhecimento também venha antes do previsto.

Bate recorde

O Prefeito Carivaldo Souza, reeleito em Macambira, assume pela quarta vez o mandato de prefeito do município, tendo ocupado o mesmo cargo entre os anos de 1996, 2000, 2020 e 2024.

*** Nas eleições deste ano, Carivaldo recebeu 3.184 votos, sua maior votação desde a primeira candidatura.

*** Emocionado, Carivaldo agradeceu a confiança dos eleitores e reforçou seu compromisso de continuar desenvolvendo políticas públicas voltadas à redução das desigualdades e à melhoria da qualidade de vida da população.

Ricardo aconselha a Emília

O presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, aconselha que Emília Corrêa precisa ter muito cuidado com a sedução do poder e, em sinal de alerta, afirmou que é o Legislativo quem dá o tom da administração pública e não o Executivo.

**** E mais: “Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que espero que Emília e Ricardo não esqueçam das origens deles”.

Dizer há que veio

Outros vereadores também acham que Emília Corrêa deve descer do palanque, porque já se elegeu e precisa dizer há que veio.

*** Não acreditam que ela consiga apresentar e aprovar agora um projeto polêmico. Emília só mostra que tem maioria na Câmara quando conseguir aprovar esses projetos

Observação sobre equipe

Os vereadores também fizeram observação sobre a nomeação de Itamar Bezerra, marido da prefeita, para Secretário de Governo.

*** Itamar pode dar certo porque jamais participou de política e negócio pode não ir bem.

Quem é Otônio Silva

Escolhido pelo prefeito Valmir de Francisquinho para assumir a Secretaria de Governo da Prefeitura de Itabaiana, Otônio Silva tem vasta experiência nesta área.

*** Chegou na Alese em 1980 para ser chefe de gabinete da Presidência.

***Esteve no TCE como assessor especial da Conselheira Angélica Guimarães e diz ter sido um aprendizado muito importante.

*** “Seu nome é competência, posso atestar. Feliz do Prefeito Valmir de Francisquinho e Zequinha (vice), por tê-lo ao lado.

Guerra em Lagarto

Pega Fogo em Lagarto: o prefeito Sérgio Reis decretou que o município está em crise financeira, “com o objetivo de usar o município para comprar sem licitação”.

*** A reação é do deputado federal Gustinho Ribeiro, adversário do prefeito Sérgio Reis, que classifica a crise como mentirosa e uma forma de usar o município.

*** Está claro que a guerra entre Reis e Ribeiros retorna quente a Lagarto.

PT fará alianças com o centro

Na avaliação do presidente Lula, é preciso urgência na atualização do ideário petista, com um reposicionamento do discurso.

*** O objetivo é se aproximar do centro, reproduzindo nos Estados alianças com partidos que fazem parte da base de sustentação do governo no Congresso, como PSD e MDB.

*** Não por acaso as legendas que mais conquistaram prefeituras na eleição deste ano.