Tudo ainda em dúvida

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Em relação às eleições municipais segue tudo no mesmo. Três candidatos definidos por seus partidos e mais três ou quatro ainda dependendo da decisão das lideranças, que até demonstram que já têm uma opção tomada, mas ainda aguardam conversas para tomar uma decisão final. No interior, principalmente nas maiores cidades, não há excesso de nomes. Geralmente são dois ou três que são decididos pelo grupo político que comanda as eleições nos municípios. Nessas cidades ficam mais difíceis dúvidas de quem será, porque vale a vontade do líder maior, que sempre esteve à frente das eleições. Mas em Aracaju não funciona esse estilo, em razão do número de grupos que se organizam. Agora mesmo a Capital sofre com uma mistura, em que o eleitor que tem tino de escolher a sua ‘casquinha de bala’, fica meio azoado.

O ex-deputado federal Valadares Filho (Solidariedade) está em campo, pronto para a disputa, com a sua equipe técnica atuando para que ele tenha posição de destaque junto com aliados de uma legenda que pode apoiá-lo e colocá-lo em posição de destaque entre os que já estão trocando bola. É bom lembrar que em pleitos mais concretos, Valadares disputou três mandatos majoritários e, em todos eles, conseguiu chegar ao segundo turno. Não é um nome fácil, embora agora que esteja se fixando no mandato que deseja disputar, que é a Prefeitura de Aracaju. Neste momento de festejos juninos todos estão animados, mexem e remexem o corpo, deixando como perfil o pedido de voto para tentar levantar cada vez mais as suas chances ainda indefinidas.

De qualquer forma as cidades vivem as eleições, mesmo com dúvidas sobre seus candidatos, mas vão tentar mais uma vez e há um pensamento de que se eleja aquele que pense na cidade com estruturas econômica e desenvolvimento social, que tudo isso não seja apenas falácia de campanha.

Segurança no Forró

Brigas sérias, que comprometem o Arraial do Povo, devem imediatamente ter atuação rígida da Secretaria da Segurança, para não provocar um fracasso.

*** A informação é que setores da oposição estão atuando exatamente para desclassificar o Forró…

*** Mesmo assim a presença intensa da Polícia de ser colocada para evitar danos maiores à população

Sem possibilidade

Sobre a possibilidade de Daniele Garcia (MDB) ser a candidata à prefeita e Luis Roberto (ficar com o vice), o presidente do MDB, Alessandro Vieira, respondeu que não há nenhuma mudança de perspectiva.

*** Como as pesquisas seguem apontando Daniele com muito mais competitividade, como diz a turma mais nova, “ela está pronta, preparada e querendo”.

Yandra e Melguizo

Yandra Moura (União Brasil) recebeu ontem em Aracaju o consultor internacional Jorge Melguizo, responsável por grandes casos de sucesso na administração pública, como a redução da criminalidade em Medelín nos anos 90.

*** – Caminhamos por Aracaju e discutimos ideias para fazer a nossa capital avançar, combatendo a pobreza e reduzindo as desigualdades, disse.

Candisse quer paz

A candidata do PT a prefeita de Aracaju, Candisse Carvalho, está mudando o seu discurso e hoje defende a unidade do partido para que se consiga força na eleição.

*** Candisse deixa claro que representa a esquerda em Sergipe e faz um apelo para que as conversas sejam mais frequentes e se chegue a um entendimento.

*** Mesmo dentro do PT ainda se faz uma reflexão sobre o nome de Candisse e outra candidatura. Mas nada certo.

Marcio e Universidade

Ministro Márcio Macedo anunciou que “Hoje (ontem) é dia histórico”! Anunciamos o novo campus da Universidade Federal de Sergipe em Estância.

*** – Com investimentos de R$ 60 milhões! Dos 10 novos campi, um é esse que Sergipe receberá, disse.

Encontro importante

Sábado passado um encontro político forte: Antônio Carlos Valadares, prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), ex-deputado federal Valadares Filho (Solidariedade), e Luis Roberto (candidato a prefeito pelo PDT).

*** A conversa foi considerada boa, pelos resultados de pesquisas e porque Marcio Ma cedo pode levar seu bloco ao PTB, construindo um novo Brasil, ao apoiar Luis Roberto.

Byron Alerta

O vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB), alertou sobre o cancelamento unilateral de plano de saúde para pacientes autistas, idosos, PCD e pessoas com câncer.

*** Byron pontuou que essa prática vem ocorrendo em todo o país e orientou cidadão e cidadã a registrar a notificação na Agência Nacional de Saúde (ANS) e depois judicializar.

*** “Seguimos na mobilização para cobrar soluções urgentes à ANS, convocando deputados estaduais e federais contra esse desrespeito ao consumidor”.

Com a Petrobras

O Senador Rogério Carvalho (PT), disse que ontem tivemos uma reunião muito importante com a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

O objetivo da reuniu: discutir o retorno dos investimentos da estatal em Sergipe.

Torcida por mudança

Um membro da base aliada só não se referiu a Yandra Moura. Disse que os demais candidatos da base estão torcendo para Edvaldo Nogueira (PTB) retire a candidatura de Luis Roberto como candidato a prefeito.

*** Paralelamente, Edvaldo Nogueira torce para que alguém tope ser candidato a vice de Luis Roberto.