Um cenário sobre a podridão

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Um cenário que não define bem os candidatos a mandatos políticos, embora um deles não pretenda mais disputar mandato. O insulto faz com que a sociedade fortaleça a desconfiança que tem de alguns políticos, mesmo do passado. Há uma semana, o ex-governador Jackson Barreto iniciou uma briga, inclusive ideológica, contra a delegada Danielle Garcia, hoje no MDB e que pode disputar mandato pelo partido, em razão de uma troca de opinião que Jackson não gostou. Os dois aliados do Governo, mas a partir de agora são adversários ferrenho, em razão da resposta que Garcia deu a Jackson e a réplica provocada ontem.

Jackson Barreto não foi doce no ataque inicial e Danielle deu-lhe uma resposta anterior que foi massacrante. Uma nova atuação de Jackson deu margem mais ampla as divergências e entregou ao eleitor, que pensa votar no melhor.Todas mostrando podres de todos os lados que, se vasculhada por setores de investigação, poderiam dar até em processo e cadeia. O que seria o mínimo, porque na verdade ouvir de qualquer político o que eles sabem e contam contra o outro é uma vergonha que não tem qualificação e nem se pode dar nível do que ocorre de pode nos bastidores da política, com atos da mais baixa e imoral categoria.

Tudo bem montado

Um político bem ouvido e respeitado em Sergipe, disse ontem pela manhã, durante almoço em Aracaju, que a chapa majoritária em Sergipe está bem montada.

*** Está fechado: governador Fábio Mitidieri e Jefferson Andrade para vice. Essa é uma definição já citada em 2022.

*** Segundo a mesma fonte, “não há mais alteração para formação da chapa e já está tudo definido”.

Candidatos ao Senado

A mesma fonte disse que os candidatos ao Senado já estão bem definidos: ex-deputado federal André Moura (UB) e Alessandro Vieira (MDB) completam a chapa majoritária como candidatos ao Senado.

*** Os dois não escondem que são candidatos ao Senado e, teoricamente, são os que revelam melhores condições pra eleição.

Contra liberdade

Linda Brasil (Psol) denunciou na Assembleia, que o Projeto de Lei apresentado pelo deputado bolsonarista Luizão DonaTrampi (PL), que pretende censurar o debate político e social nas escolas públicas, é inconstitucional e atenta diretamente contra a liberdade de cátedra e os direitos dos profissionais da educação.

*** “Esse projeto é inconstitucional, perseguidor e autoritário. Ele quer transformar as escolas em ambientes de silêncio, medo e censura. Querem amordaçar quem ensina a pensar”, critica a parlamentar.

André confirma

André Moura (UB) disse ontem à coluna Plenário, que será candidato ao Senado na chapa do governador Fábio Mitidieri em 2026 e acrescentou: “não sei se o outro nome será o do senador Alessandro Vieira”.

*** – Caso seja que tenha compromisso direto com o Estado no campo alto, além de propostas que dignifiquem Sergipe.

Reforça confiança

Em uma série de entrevistas concedidas ontem em Aracaju, André Moura reforçou sua confiança na liderança do governador Fábio Mitidieri, a quem chamou de construtor de consensos.

*** André disse que o Mitidieri saberá, no momento certo, organizar uma chapa ao Senado que represente quem verdadeiramente trabalha por Sergipe.

Amigo há 30 anos

O presidente regional do PL, Edvan Amorim, negou ontem qualquer indiferença política com o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL): “ele é meu amigo há mais de 30 anos e converso com ele toda a semana”.

*** Segundo Amorim, “ele nunca me disse que iria se afastar de mim nem sair do PL, mesmo porque sempre estive apoiando de todas as maneiras ele e do lado dele em todas as eleições majoritárias que ele disputou”!

Como diz Emília

Edvan Amorim diz ainda: “Tanto eu quanto Valmir somos adultos e vacinados… Não tenho histórico de enganar ninguém, muito menos ele”.

*** Segundo Amorim, “apenas ele nunca me disse que iria sair do PL, muito pelo contrário, a história da política dele foi o tempo todo no PL que ele foi vencedor e acolhido. O PL sempre foi e será o Porto Seguro de Valmir”.

*** “Quanto ao PL éramos só eu e ele que decidíamos tudo juntos. Valmir não é para nós somente um aliado político, ele é um amigo irmão!” Como diz minha amiga Emília Corrêa, é desse jeito.

Conflito de interesse

Segundo a revista Metrópoles, O senador Alessandro Vieira (MDB) usou R$ 173 mil em verba do Senado Federal para alugar veículos de uma empresa ligada a Milton Andrade.

*** A relação comercial entre político e doador acende o alerta para possível conflito de interesse.